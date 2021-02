ATX volatil -- DAX im Minus -- Asiens Märkte letztlich uneins

Der Handel in Wien wechselt am Mittwoch mehrfach das Vorzeichen. Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch tiefer. An den Aktienmärkten in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedlich Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch orientierungslos.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn 0,34 Prozent leichter bei 3.013,17 Punkten und wechselte danach mehrmals das Vorzeichen. Aktuell legt er leicht zu.

Experten verwiesen auf die mittlerweile hohen Bewertungsniveaus der Aktien. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten steht international die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte. Es wurden bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt und die Bewertungsniveaus an den internationalen Leitbörsen können keineswegs als günstig bezeichnet werden, hieß es weiter.

Auf Unternehmensebene gestaltet sich die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch agieren Anleger in Deutschland weiterhin vorsichtig.

Der DAX stand zur Eröffnung 0,26 Prozent tiefer bei 14.028,10 Punkten und baut seinen Verlust weiterhin aus.

Die inzwischen deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen zehren langsam an den Nerven der Aktienanleger. Der DAX fiel am Mittwoch unter die Marke von 14.000 Punkten.

Anleihen würden allmählich wieder eine echte Alternative zu Aktien, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am Markt macht der Begriff vom Inflationsgespenst die Runde. Sorgen bereiten den Anlegern zudem weiterhin die Virusmutationen, die sich in Deutschland rasch ausbreiten. Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets, schrieb: Mit jedem Tag, an dem der Markt nicht weiter nach oben komme, steige die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, um nach einer Korrektur vielleicht noch einmal günstiger einsteigen zu können.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich nach dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones ging am Dienstag höher in den Handel und verblieb auch in der Gewinnzone. Er schloss letztlich 0,2 Prozent höher bei 31.521,76 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete fester. Allerdings fiel im Verlauf ins Minus, wo er letztlich 0,34 Prozent schwächer bei 14.047,50 Stellen aus dem Handel ging. Bereits kurz nach dem Handelsstart markierten beide Indizes neue Höchststände.

Nach dem verlängerten Wochenende haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag allesamt erneut Rekorde aufgestellt. Angetrieben von etwas mehr Optimismus in der Corona-Krise und der Hoffnung auf ein baldiges US-Konjunkturpaket konnte der Dow Jones erstmals die Marke von 31'600 Punkten überwinden.

Am Montag hatte der Handel am "George Washington Day" pausiert. Nun hofften Anleger wieder, dass sich die Wirtschaft mit den fortschreitenden Impfkampagnen und sinkenden Neuinfektionszahlen von der Corona-Krise rasch erholen wird. Frühindikatoren scheinen ein solches Szenario zunehmend zu untermauern. Dies galt am Dienstag für den Empire-State-Index für den Monat Februar, der doppelt so hoch ausfiel als erwartet. Er misst die Geschäftstätigkeit des Produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York.

ASIEN

Zur Wochenmitte fanden die Märkte in Asien keine einheitliche Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich 0,58 Prozent auf 30.292,19 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Punkte nach oben. Der Handel bleibt hier noch bis zu diesem Mittwoch geschlossen. In Hongkong gewann der Hang Seng 1,1 Prozent auf 31.084,94 Zähler.

Die Rally an den asiatischen Aktienmärkten legte am Mittwoch eine Pause ein, die Anleger nahmen Gewinne mit. Die Indizes gaben nach dem Erreichen von Rekord- oder Langzeithochs überwiegend nach. Als Bremser wirke dabei auch der beschleunigte Anstieg der Renditen in den USA, hieß es. Dazu passend zeigte sich der Dollar auf breiter Front etwas fester.

