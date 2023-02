Neue Zinssorgen: Asiens Börsen tiefer

Die Märkte in Fernost zeigen sich vor dem Wochenende schwächer. Der heimische Aktienmarkt fiel am Donnerstag zwar zeitweise zurück, konnte am Nachmittag aber wieder zulegen. In Deutschland ging es vor dem Handelsende ebenfalls wieder bergauf. An den US-Börsen zeigte sich ein tieferer Handel.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag in guter Verfassung.

Der ATX notierte kurz nach Beginn der Sitzung im Plus und legte am Nachmittag nach zwischenzeitlichen Verlusten wieder zu. Er ging 0,95 Prozent höher bei 3.500,85 Einheiten aus der Sitzung.

Obwohl die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks präsent waren, zeigten sich die Aktieninvestoren wenig davon beeindruckt, schrieben die Helaba-Analysten. Die Akteure richteten international weiterhin den Blick auf die eingehenden Konjunkturdaten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage der AMAG-Konzern in den Fokus. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wechselte am Donnerstag mehrfach das Vorzeichen.

Der DAX startete im Plus. Nach einem Ausflug in die Verlustzone konnte das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag jedoch wieder leichte Gewinne verzeichnen und schloss 0,18 Prozent fester bei 15.533,64 Punkten.

Zum Ende einer bisher recht positiven Woche dürfte der DAX am Freitag einige Gewinne wieder abgeben. An der Wall Street war es im späten Handel deutlich abwärts gegangen, was am Morgen auch in Asien schon für Verluste sorgt. Zinssorgen treiben die Anleger wieder um, nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar weniger deutlich gesunken sind als erhofft. Gleichzeitig sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend. Vom Arbeitsmarkt kam damit also auch kein Signal an die US-Notenbank, ihren Zinserhöhungskurs zur Inflationsbekämpfung ändern zu müssen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte verzeichneten im Donnerstagshandel Verluste.

Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 1,26 Prozent bei 33.696,39 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 1,78 Prozent auf 11.855,83 Zähler nach.

Die US-Börsen zollten am Donnerstag aktuellen Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft Tribut. Im Fokus stand vor allem die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Anleger liess dies befürchten, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die Inflation unter Druck bleibt.

Anleger reagierten weiter empfindlich auf Konjunktursignale aus den USA, die wegen gegenläufiger Bedeutungen für die Wirtschaft und die Zinsentwicklung einmal mehr schwer auszuwerten waren. Neben den vermeldeten Erzeugerpreisen gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet zurück, während der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, sich im Februar überraschend und deutlich eintrübte.

Unter den Einzelwerten standen Cisco im Fokus. Das Unternehmen hat für sein zweites Geschäftsquartal solide Zahlen veröffentlicht und die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht.<

ASIEN

In Fernost haben am Freitag die Bären das Sagen.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,71 Prozent auf 27.499 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,34 Prozent auf 3.238 Zähler nach. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 0,81 Prozent abwärts auf 20.817 Einheiten.

Die in den USA erneut befeuerten Sorgen vor weiteren bislang nicht erwarteten Zinserhöhungen oder einem länger erhöht bleibenden Zinsniveau dominieren am Freitag auch das Geschehen an den Börsen in Asien. Eine weniger stark als gedacht gesunkene Inflation der US-Erzeugerpreise gepaart mit erneut robusten Arbeitsmarktdaten hatten an der Wall Street für deutliche Verluste gesorgt.

Dazu kamen falkenhafte Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank. So schloss James Bullard von der Fed-Filiale St. Louis nicht aus, dass der nächste Zinsschritt auch um 50 statt um 25 Basispunkte nach oben führen könnte.

Thema an den chinesischen Börsen sind auch die US-chinesischen Beziehungen. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA geht US-Präsident Biden nun auf China zu, zumal weitere drei inzwischen abgeschossene Ballons offenbar nicht aus China kamen. Am Donnerstag hatte das chinesische Handelsministerium Lockheed Martin und eine Tochter von Raytheon Technologies wegen deren Waffenlieferungen an Taiwan auf eine schwarze Liste gesetzt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX