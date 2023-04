ATX und DAX könnte es aufwärts gehen -- Asiens Börsen freundlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt könnte zum Wochenstart etwas zulegen.

Die Tendenz des ATX zeigt einen Aufwärtstrend.

Der Dax (DAX 40) könnte seine Rally zum Start in die neue Woche zunächst mit moderaten Gewinnen fortsetzen. Allzu weit wollen sich Investoren auf dem aktuellen Kursniveau dann aber doch nicht aus dem Fenster lehnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 15 818 Punkte und damit knapp elf Punkte über seinem Freitagsschluss.

Laut dem Marktanalysten Christoph Geyer ist die Lage für den Dax weiter eher positiv, nachdem der Index ein weiteres Zwischenhoch erreicht hat. Allerdings habe der Schwung jüngst nachgelassen und es gebe Anzeichen von Unsicherheit unter den Anlegern. "Trotzdem ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Das Rekordhoch ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, befindet sich aber inzwischen in Reichweite."

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt könnten die Anleger zugreifen.

Der DAX tendiert vor Börsenstart zu einem Aufwärtstrend.

Der Dax (DAX 40) könnte seine Rally zum Start in die neue Woche zunächst mit moderaten Gewinnen fortsetzen. Allzu weit wollen sich Investoren auf dem aktuellen Kursniveau dann aber doch nicht aus dem Fenster lehnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 15 818 Punkte und damit knapp elf Punkte über seinem Freitagsschluss.

Am Freitag hatte der Dax - getrieben von der Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik vor allem der US-Notenbank - mit 15 841 Zählern ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 erklommen. Es war der fünfte Gewinntag in Folge. Mittlerweile richten sich die Blicke zudem verstärkt auf die so langsam beginnende Quartalsberichtssaison, die am Freitag mit großen US-Banken einen guten Auftakt hatte. Allerdings dürfte es nicht in allen Branchen so gut aussehen.

Laut dem Marktanalysten Christoph Geyer ist die Lage für den Dax weiter eher positiv, nachdem der Index ein weiteres Zwischenhoch erreicht hat. Allerdings habe der Schwung jüngst nachgelassen und es gebe Anzeichen von Unsicherheit unter den Anlegern. "Trotzdem ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Das Rekordhoch ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, befindet sich aber inzwischen in Reichweite."

WALL STREET

An der Wall Street gab es vor dem Wochenende überwiegend Verluste zu beklagen.

Der Dow Jones tendierte schwächer und verlor 0,42 Prozent auf 33.886,47 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und rutschte um 0,35 Prozent auf 12.123,47 Zähler ab.

Entgegen des negativen Markttrends stieg der Bankensektor um 3,5 Prozent - gestützt von überzeugenden Quartalszahlen diverser Großbanken.

Die am Vortag im Zuge unerwartet niedriger Inflationsdaten gespielte Hoffnung auf ein baldiges Zinserhöhungsende bekam Risse. Zwar passten schwache Einzelhandelsumsätze im März, die doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet gesunken waren, noch ins Bild einer sich abkühlenden Konjunktur mit dann vielleicht sogar fallenden Zinsen. Auch die stärker als angenommen gesunkenen Importpreise standen dieser Überlegung nicht im Wege. Allerdings überraschte die stärker als prognostiziert gestiegene Industrieproduktion im März ebenso positiv wie die aufgehellte Stimmung unter US-Verbrauchern im April.

Daten und Fed-Verteter befeuern Zinsängste

Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg deutlicher als gedacht. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Insofern sprachen ausgabefreudige US-Konsumenten nicht für eine Rezession und auch nicht für eine nachgebende Inflation.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien bewegen sich zum Wochenstart freundlich.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 0,13 Prozent bei 28.530,84 Punkten.

In China steigt der Shanghai Composite derweil um 1,05 Prozent auf 3.373,27 Zähler. Daneben legt in Hongkong der Hang Seng um 0,85 Prozent auf 20.612,54 Stellen zu (08.01 Uhr MEZ).

Vielerorts halten sich die Anleger zurück, nachdem ein Vertreter der US-Notenbank sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen hatte. Die Geldpolitik müsse längere Zeit restriktiv bleiben und auch länger als an den Märkten derzeit erwartet werde, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller. Zudem stehen in den kommenden Tagen einige wichtige chinesische Konjunkturdaten an, darunter am Dienstag das Bruttoinlandsprodukt. Anleger hoffen, dass sich die Wirtschaft Chinas nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen weiter erholt hat.

Am Montag erhält der chinesische Aktienmarkt jedoch erst einmal Unterstützung von der heimischen Notenbank. Die People's Bank of China (PBoC) hat den Banken des Landes 170 Milliarden Yuan zum unveränderten mittelfristigen Zinssatz (MLF) von 2,75 Prozent zugeführt. Der unveränderte MLF wird als positives Vorzeichen für die Entscheidung über den Leitzins später in diesem Monat gewertet. Mit dem Composite-Index geht es in Schanghai um 1 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnt der HSI 0,5 Prozent.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX