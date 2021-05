Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

Zum Wochenstart tendieren die Börsen in Fernost größtenteils im Plus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende mit positiven Vorzeichen.

Der Leitindex ATX verbuchte am Morgen moderate Gewinne und baute diese im Verlauf weiter aus. Dabei schaffte er den Sprung über 3.400 Punkte. Am Abend wies er noch Gewinne von 1,82 Prozent auf 3.422,46 Punkte aus.

Positive Vorgaben aus den USA und Asien sorgten bereits für einen freundlichen Start, eine starke Performance der Finanztitel lieferte zusätzlich Rückenwind beim heimischen Aktienbarometer.

In den vergangenen Tagen hatten zunehmende Inflationssorgen für trübe Stimmung an den Börsen gesorgt, Aussagen eines ranghohen Vertreters der US-Notenbank Fed konnten die Anleger jedoch zuletzt etwas beruhigen.

"Jenseits des Atlantiks wird es am Nachmittag mit den Einzelhandelsumsätzen, der Industrieproduktion und dem Michigan Sentiment interessant. Die Vorgaben für die einzelnen Veröffentlichungen sind positiv und das freundliche konjunkturelle Szenario sollte untermauert werden", meinten die Experten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Am Freitag griffen Anleger am deutschen Aktienmarkt zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits deutlich höher und hielt sich auch anschließend auf grünem Terrain. Am Abend stand noch ein Plus von 1,43 Prozent auf 15.416,16 Punkte an der Kurstafel.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag von seinem jüngsten Rücksetzer weiter erholt. Nach dem Kurseinbruch am Vortag blieb aber die Nervosität der Anleger hoch, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Tags zuvor war der DAX unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen und hatte zeitweise den tiefsten Stand seit Ende März markiert. Inflationssorgen und die Angst vor schneller steigenden Zinsen hatten auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Die anschließende Erholung an der tonangebenden Wall Street verhalf dem deutschen Leitindex dann doch noch zu einem Plus.

Mitglieder der US-Notenbank Fed betonten zuletzt, die vom Hochfahren der Wirtschaft ausgelöste Inflation sei nur vorübergehender Natur. Damit hätten die Währungshüter die Anleger aufs Erste beruhigen können, schrieb Markbeobachter Altmann. Christian Henke vom Broker IG betonte, für die Börsen bestehe letztlich nur dann eine Gefahr, wenn die Preise nachhaltig stiegen. Denn steigende Zinsen erhöhen die Attraktivität festverzinslicher Anlageformen, wodurch Aktien im Gegenzug belastet werden können. Laut Henke dürften daher die Preissteigerungen in den nächsten Wochen und Monaten von den Anlegern weiter ganz genau beobachtet werden.

WALL STREET

In den USA haben die Börsen die Handelswoche freundlich beendet.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und schloss 1,06 Prozent höher bei 34.382,13 Punkten. Noch deutlich stärker ging es daneben mit dem NASDAQ Composite nach oben. Er legte um 2,32 Prozent auf 13.429,98 Zähler zu.

Hauptthema an den US-Börsen blieb die Fed und die Frage, ob sie die Zinsen anheben könnte. Inflationssorgen hatten in den vergangenen Tagen für große Abschläge an den internationalen Aktienmärkten geführt. Nachdem einige Fed-Mitglieder jedoch beschwichtigend reagierten, griffen Anleger am Freitag noch einmal richtig zu.

ASIEN

Asiens Börsen starten ohne klare Richtung in die neue Woche.

In Tokio tendiert der Nikkei 1,13 Prozent im Minus bei 27.770,45 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert Shanghai Composite um 1,02 Prozent auf 3.526,09 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong (07:13 MESZ) steigt um 0,39 Prozent auf 28.137,09 Zähler.

Neben festen Vorgaben der Wall Street, wo am Freitag nachlassende Sorgen vor einer restrikiveren US-Geldpolitik für gute Stimmung sorgten, stützen besser als erwartet ausgefallene Industrieproduktionszahlen aus China die Stimmung. Daneben ist der Einzelhandelsumsatz dort im April 17 Prozent höher ausgefallen als vor Jahresfrist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX