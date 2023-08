Zinssorgen: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen gehen überwiegend leichter aus dem Handel

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel leicht nach. An den asiatischen Börsen ging es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Donnerstag in Rot.

Nach einem negativen Start bleibt der ATX auch anschließend im Minus.

Die weiterhin bestehenden Zinssorgen halten die Aktienmärkte in Schach, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed brachte die Erkenntnis, dass die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen bleibt und dies belastet die Stimmung der Aktieninvestoren.

Am heimischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen Kapsch TrafficCom, Addiko Bank, Marinomed und Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag voraussichtlich von seiner vorsichtigen Seite.

So startete der DAX 0,48 Prozent leichter bei 15.712,94 Zähler und liegt auch im weiteren Verlauf knapp in der Verlutzone.

Die Aussicht auf womöglich weiter steigende Leitzinsen in den USA hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte die Erkenntnis gebracht, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.

"Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird an den Börsen negativ aufgenommen", stellte Analyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Dabei hat es nicht nur schlechte Seiten". Zwar betonten die Notenbanker einmal mehr die Risiken der US-Inflation. Gleichzeitig hätten sich aber auch einzelne Fed-Mitglieder vorstellen können, die Zinsen bereits bei der vergangenen Sitzung im Juli konstant zu halten und nicht noch weiter anzuheben.

Etwas skeptischer äußerte sich Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets: "Den Anlegern wird so langsam klar, dass die Zinsen lange auf dem hohen Niveau bleiben werden, bis erste Zinssenkungen auch nur von der Notenbank ins Auge gefasst werden dürften." Hohe Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen.

WALL STREET

Die Wall Street notierte zur Wochenmitte mit negativen Tendenzen.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke nur minimal schwächer und fiel anschließend weiter zurück. Letztlich ging es 0,52 Prozent auf 34.765,64 Punkte abwärts. Der NASDAQ Composite ging derweil leichter in die Sitzung und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 13.474,63 Zähler (-1,15 Prozent).

Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch nach den Vortagsverlusten hat am Mittwoch an den US-Börsen nicht lange angehalten. Wegen der Erkenntnis aus dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt, konnte die jüngste Abwärtsbewegung nicht gestoppt werden. Ein restriktives Fazit war nicht das, was Anleger hören wollten. "Die meisten Teilnehmer sahen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten", heißt es in dem Protokoll. Einen klaren Hinweis auf das weitere Vorgehen gab es aber nicht. Die ING Bank folgerte in einem Kommentar, das Komitee der Fed sei gespalten. Die Niederländer glauben aber nicht an eine weitere Zinserhöhung, sondern rechnen im September mit einer Pause.

Im Hintergrund schwelten auch weiter Sorgen um China wegen der dort dürftigen Wirtschaftserholung und einer sich zuspitzenden Lage im Immobiliensektor. Dazu trug die US-Ratingagentur Fitch mit der Ankündigung, ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit chinesischer Staatsanleihen eventuell überdenken zu wollen, bei.

ASIEN

Verluste an der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Donnerstag mehrheitlich ins Minus gedrückt. Etwas besser schlugen sich jedoch die chinesischen Börsen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einen Verlust von 0,44 Prozent bei 31.626,00 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,43 Prozent auf 3.163,74 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng minimale 0,01 Prozent auf 18.326,63 Punkte ab.

In den USA hatten erneut Sorgen vor weiter steigenden Leitzinsen zu Verkäufen bei Aktien und steigenden Renditen bei Anleihen geführt. Verstärkt wurden sie im Handelsverlauf noch vom Protokoll der jüngsten Sitzung der Notenbank. Ihm zufolge sind die US-Notenbanker weiter besorgt über Inflationsrisiken, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten. Dazu gab es aber auch noch warnende Stimmen hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten als Folge einer drohenden "unbeabsichtigten Überstraffung der Politik".

Etwas besser hielten sich die Börsen in China, nachdem die chinesische Notenbank auf weiter schwache Wirtschaftsdaten in dieser Woche mit diversen kleinen Zinssenkungen reagiert hat. Marktteilnehmer setzten auf weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in naher Zukunft, hieß es in Schanghai und Hongkong.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX