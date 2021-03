ATX im Plus -- DAX mit neuem Allzeithoch -- Börsen in Fernost letztlich mit Aufschlägen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag freundlich. Das deutsche Börsenbarometer erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Handelsplätze in Fernost zeigten sich am Donnerstag stärker.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dominieren am Donnerstag die Bullen.

Der ATX tendierte im frühen Handel um seinen Vortagesschlusskurs, schafft im Verlauf jedoch den Sprung in die Gewinnzone.

Positive Vorgaben hatten die US-Börsen am Vorabend geliefert. Eine erhöhte Wirtschaftsprognose für die Vereinigten Staaten durch die US-Notenbank hatte an der Wall Street Rückenwind geliefert.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt mit vorgelegten Geschäftszahlen Semperit ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex setzt seine Rally am Donnerstag fort.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent bei 14.673,72 Punkten und markierte damit direkt ein neues Allzeithoch. Anschliessend kletterte er zeitweise bis auf 14.756,18 Punkte und hält sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Prognosen zum Wirtschaftswachstum sowie zur Preisentwicklung kräftig erhöht und setzt im Kampf gegen die Corona-Krise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Trotz der höheren Inflationsprognose haben die US-Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert und rechnen bis 2023 nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke.

Die Marktteilnehmer, die mit einem deutlicheren Signal für frühere Zinserhöhungen gerechnet hätten, habe die Fed überrascht, schrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Alles in allem habe die Fed ihre Annahme bestätigt, dass sie sich noch lange Zeit lassen werde, bis sie den ersten Schritt in Richtung einer etwas weniger expansiven Geldpolitik wagen werde.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch fest.

Der Dow Jones eröffnete nahezu unbewegt bei 32'825,52 Punkten und pendelte zunächst weiter um die Nulllinie, konnte dann aber den Weg auf grünes Terrain finden und erreicht im Verkauf bei 3.041,02 Punkten sogar ein neues Allzeithoch. Am Ende ging es um 0,58 Prozent auf 33.016,16 Zähler nach oben. Der NASDAQ Composite fiel dagegen zum Start 0,99 Prozent auf 13.336,91 Zähler, rückte aber ebenfalls ins Plus vor und schloss 0,40 Prozent fester bei 13.525,20 Zählern.

Belastend wirkte zunächst der erneute Anstieg der Renditen, der vor allem auf den Technologie-Sektor drückt.

Die US-Notenbank sorgte im späten Handel aber für Kauflaune: Die Federal Reserve hat ihren geldpolitischen Kurs bestätigt. Die Notenbank will den Leitzins nahe null halten und die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen, wie die Notenbank in ihrem Kommuniqué bekräftigte.

ASIEN

An den asiatischen Börsen griffen Anleger am Donnerstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztlich 1,01 Prozent auf 30.216,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite bis zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 3.463,07 Zähler zu, während der Hang Seng in Hongkong um 1,28 Prozent auf 29.405,72 Einheiten kletterte.

Erneut im Bann der Wall Street standen die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Nach den "taubenhaften" Äußerungen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatten sich die Anleger dort ermutigt gezeigt und Aktien gekauft, während der Dollar unter Druck geriet. Powell sicherte die Unterstützung der Wirtschaft zu, bis sie sich von den Corona-Folgen erholt habe. Zuvor gehegte Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet, denn die Währungshüter ließen sich von den höheren Anleiherenditen nicht zu einer Kursänderung ihrer extrem lockeren Geldpolitik mit sehr niedrigen Zinsen verleiten.

In Japan schmolzen deutlich höhere Gewinne am Gesamtmarkt im Tagesverlauf ab. Dabei könnte auch der mit der Dollarschwäche festere Yen etwas bremsend wirken. Hinzu kam, dass laut einem Bericht die Bank of Japan auf ihrer Sitzung am morgigen Freitag eine Ausweitung ihrer Zielspanne für die Renditen diskutieren könnte - dies wird als denkbarer Auftakt für höhere Leitzinsen gedeutet. Während dies die Euphorie am Aktienmarkt dämpfte, profitierten Bankentitel von der Spekulation.

