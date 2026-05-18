ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dominieren zum Wochenstart die Bären.

Der ATX bewegte sich bereits im frühen Handel auf rotem Terrain und behält seine negative Tendenz anschließend bei.

Vor allem das Warten auf eine Annäherung im Iran-Konflikt nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in China drückt auf das Geschäft. Trump hat dem Iran mit Konsequenzen gedroht, sollte die Führung nicht rasch handeln. "Für den Iran tickt die Uhr", schrieb er am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Israel stellt sich mittlerweile nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Datenseitig wird es laut Analysten der Helaba in der neuen Woche vor allem in Europa interessant. Hier stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des laufenden Monats an, ebenso wie Geschäftsklimaindizes, z.B. in Deutschland und Frankreich.

In Österreich ist es unternehmensseitig ruhig.

DEUTSCHLAND

Der DAX findet zu Wochenbeginn keine klare Richtung.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,49 Prozent tiefer bei 23.833,11 Punkten. Im Verlauf macht er seine Verluste jedoch wett und bewegt sich in einer engen Range um die Nulllinie.

Wieder einmal belasten anziehende Ölpreise das Stimmungsbild. Als Grund gelten wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Belastend sind auch die Vorgaben, denn die Nahost-Sorgen prägten in Asien das Geschehen negativ. In den USA hatte die jüngste KI-Rally am Freitag eine Auszeit genommen, die Indizes hatten dort unterhalb ihres Standes zum europäischen Handelsschluss geschlossen.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste.

Der Dow Jones Industrial eröffnete den Handel etwas und gab im weiteren Verlauf deutlicher nach. Er schloss 1,07 Prozent schwächer bei 49.526,11 Punkten.

Der NASDAQ Composite fiel zur Eröffnung zurück und verharrte anschließend tief im Minus. Sein Schlussstand: 26.225,14 Zähler (-1,54 Prozent).

Belastend wirkten vor allem die weiter ausbleibenden Fortschritte im Iran-Konflikt sowie erneut steigende Ölpreise. Die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus bleibt faktisch eingeschränkt, was die Sorgen um die Energieversorgung hoch hält.

Konjunkturdaten wie der Empire-State-Index oder Zahlen zur Industrieproduktion fanden zwar Beachtung, galten derzeit aber kaum als richtungsentscheidend für die Märkte. Nach Einschätzung der Helaba spricht das wirtschaftliche Umfeld in den USA aktuell zudem nicht für eine baldige Lockerung der Geldpolitik.

Auch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping brachte bislang nicht die erhofften großen Fortschritte. Thomas Altmann von QC Partners verwies darauf, dass die Märkte derzeit besonders sensibel auf fehlende Entspannungssignale aus dem Nahen Osten reagieren: Bleiben Fortschritte aus, geraten Aktien unter Druck, während Ölpreise und Anleiherenditen steigen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben zum Wochenstart nach.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,80 Prozent auf 60.920,07 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,22 Prozent tiefer bei 4.126,36 Punkten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,35 Prozent im Minus bei 25.612,63 Punkten.

Bereits vor dem Wochenende war Ernüchterung über den US-chinesischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Gegenpart Xi Jinping eingekehrt. Im festgefahrenen Nahost-Konflikt drohte Trump dem Iran am Wochenende erneut.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX