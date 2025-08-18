Nach Trump-Putin-Gipfel: Asiatische Indizes legen zu - Neue Rekorde in Japan

An den asiatischen Aktienmärkten ist die Stimmung zu Wochenbeginn gut. Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit unterschiedlicher Tendenz.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

So stand der ATX nach einem positiven Start auch im weiteren Verlauf kräftig im Plus und beendete die Handelswoche mit Aufschlägen von 1,56 Prozent bei 4.846,17 Punkten.

Am Montag dürfte die heimische Börse mit kleinen Aufschlägen in den Handel starten. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird von Beobachtern als diplomatischer Erfolg für Putin gewertet. Putin sei kein Waffenstillstand auferlegt worden, zugleich seien keine neuen Sanktionen gegen Russland zu erwarten, so Berenberg. Die Aussagen von Trump, es liege nun an der Ukraine einen Deal mit Russland zu machen, lege nahe, dass der US-Präsident die Ukraine und Europa zwingen könnte, russischen Forderungen nachzukommen. Am Montag trifft Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, gemeinsam mit europäischen Staats- und Regierungschefs.

Ab Donnerstag wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger dann auf das jährliche Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole richten. In diesem Jahr dürfte die Spannung wegen des zunehmenden Drucks der US-Regierung auf die Entscheidungsträger, die Zinsen zu senken, noch einmal größer sein, schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. Die jüngsten Zahlen aus der Realwirtschaft, nach denen der US-Dollar erneut unter Druck geriet, dürften zusätzlich den Boden bereiten für eine Wende in der Geldpolitik. Die Aussicht auf Zinssenkungen dürfte die Börsen stützen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Freitag zurückhaltend.

So startete der DAX stärker und blieb zunächst auch anschließend auf grünem Terrain. Dann gab er seine Gewinne jedoch wieder ab und pendelte zuletzt um die Nulllinie. Er beendete die Handelswoche 0,07 Prozent tiefer bei 24.359,30 Punkten.

Der DAX dürfte wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche starten und in Lauerstellung auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleiben. Vor dem Wochenende war er erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin gegangen waren. Letztlich war ihr Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden. Trump empfängt nun den ukrainischen Staatschef Selenskyj.

WALL STREET

An der Wall Street gab es am Freitag keine nennenswerte Bewegungen zu beobachten.

Der Dow Jones kam kaum vom Fleck und legte letztlich marginal um 0,08 Prozent auf 44.946,12 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas schwächer und fiel um 0,40 Prozent auf 21.622,98 Zähler zurück.

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigten sich die US-Börsen am Freitag uneinheitlich.

"Obwohl der Ausgang des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska ungewiss ist, gehen wir tendenziell von einem teilweisen Waffenstillstand aus", sagte Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, Analyst bei JPMorgan, laut einer Einschätzung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Als zweitwahrscheinlichste Option sieht er die Vereinbarung eines weiteren Spitzengesprächs. Die Aussicht auf ein umfassendes Friedensabkommen noch im laufenden Jahr bewertet er jedoch weiterhin als gering - die russischen Forderungen stünden nach wie vor im Widerspruch zu den Interessen der Ukraine.

Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten nur begrenzten Einfluss auf das Marktgeschehen. So stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juli wie erwartet um 0,5 Prozent - basierend auf einem nachträglich nach oben korrigierten Vormonatswert. Überraschend fiel dagegen der Empire State Index für August aus, der stärker zulegte als von Analysten prognostiziert. Ebenfalls unerwartet entwickelten sich die Importpreise: Sie erhöhten sich im Juli um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, während Ökonomen mit einer stabilen Entwicklung gerechnet hatten.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien legen am Montag zu.

In Tokio klettert der Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,81 Prozent auf 43.730 Punkte. Im Handelsverlauf erreichte er außerdem ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,18 Prozent rauf auf 3.741 Zähler.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil um 0,62 Prozent fester bei 25.427 Einheiten.

Nach oben geht es zu Wochenbeginn an den asiatischen Börsen. Teilnehmer verweisen auf Anzeichen von Fortschritten bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Gleichwohl sind die Blicke auf Washington gerichtet, wo sich am Montag US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und einer Reihe hochrangiger Vertreter aus der EU treffen will.

An der Börse in Tokio setzt der Nikkei 225 die jüngste Rekordjagd fort und steigt erneut auf ein Allzeithoch. Die japanische Regierung hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach die USA Druck auf die Bank von Japan ausübten, die Zinsen zu erhöhen. Auslöser waren Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach die Bank of Japan (BoJ) bei ihrer Geldpolitik "hinterherhinke" und die Zinsen anheben müsse.

"Ein Schwerpunkt bleibt, wann die BoJ nach Bewertung der Auswirkungen der Zölle grünes Licht für eine weitere Zinserhöhung geben wird", sagte Ökonom Yoshimasa Maruyama von SMBC Nikko Securities. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte erklärt, er sehe kaum eine Gefahr, dass Japan ins Hintertreffen gerate, während er gleichzeitig an weiteren Zinserhöhungen festhielt.

In China verweisen Marktteilnehmer auf Aussagen von US-Präsident Trump, wonach er kurzfristig keine Zölle gegen Peking wegen des Kaufs von russischem Öl verhängen wird. Gegen Indien hatte Trump aus dem gleichen Grund höhere Zölle angedroht. So solle der Zollsatz für indische Exporte in die USA 50 Prozent betragen - falls Indien weiterhin russisches Öl kauft. Ein Friedensabkommen könnte Trumps Ärger darüber begrenzen, dass Indien und China russisches Öl kaufen, welches seiner jüngsten Behauptung nach Russlands Krieg gegen die Ukraine finanziert, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX