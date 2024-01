Asiatische Börsen uneins

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag uneinheitlich. Die US-Börsen legten am Donnerstag nach anfänglichen Startschwierigkeiten zu. Der heimische Aktienmarkt tendierte etwas höher. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt notierte am Donnerstag im Plus.

Der ATX bewegt sich nach einem freundlichen Start stets in der Gewinnzone und ging 0,49 Prozent höher bei 3.343,28 Punkten in den Feierabend.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Stabilisierungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert.

International drückten zuletzt vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse. Am Donnerstag überwiegt an den europäischen Börsen und an der Wall Street aber eine deutliche positive Tendenz.

In Wien rückte mit veröffentlichten Verkehrszahlen der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der größte heimische Airport hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Anleger des Flughafens reagierten erfreut auf die Zahlen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Leitindex von seiner freundlichen Seite.

Der DAX eröffnete die Sitzung nur ganz knapp im Plus, baute die Gewinne dann aber schrittweise aus. Bei 16.567,35 Einheiten (plus 0,83 Prozent) schloss das deutsche Börsenbarometer.

Beim DAX war am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch zu sehen. Ob es für mehr reicht, muss sich zeigen, denn Investoren scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu große Eile haben.

Jüngst hatten gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse gedrückt. Zudem verunsichert die träge Wirtschaft Chinas die Anleger. Zur Wochenmitte war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen.

"Die große Frage ist jetzt, wie weit der DAX fallen muss, bis ein größeres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn größere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen." Am Donnerstag scheinen einige Investoren den Rücksetzer der letzten Handelstage für Nachkäufe genutzt zu haben.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich mit freundlicher Tendenz.

Der Dow Jones Index startete etwas höher und pendelte anschließend zunächst um die Nulllinie. Zuletzt baute er seine Gewinne jedoch aus und ließ die Sitzung 0,54 Prozent fester bei 37.468,61 Punkten hinter sich. Der NASDAQ Composite eröffnete bereits fester und verblieb dann im Plus. Zum Handelsende ging es noch um 1,35 Prozent auf 15.055,65 Zähler nach oben.

Technologiewerte erhielten einen merklichen Schub von den Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC, die als ermutigend aufgefasst werden.

In den vergangenen Tagen waren an der Wall Street Zinssenkungshoffnungen ausgepreist worden, nachdem US-Notenbankvertreter mit falkenhaften Äußerungen entsprechende Erwartungen gedämpft hatten. Auch Konjunkturdaten sprachen gegen baldige Zinssenkungen. Unter anderem zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Einzelhandelsumsätze einen überraschend deutlichen Anstieg im Dezember, was von einer ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner zeugte.

Auch am Donnerstag wurden einige Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht: Die Baubeginne gingen im Dezember nicht so stark zurück wie angenommen und es wurden mehr Baugenehmigungen erteilt als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Vorwoche wider Erwarten zurück. Der Philadelphia Fed Index verharrte im Januar im negativen Bereich und erholte sich weniger stark als von Ökonomen prognostiziert.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte finden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung.

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 Uhr MEZ 1,38 Prozent auf 35.955,65 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,62 Prozent auf 2.828,27 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,65 Prozent tiefer bei 15.291,46 Einheiten.

Nach den an den Vortagen an den meisten Aktienmärkten in Ostasien gesehenen Einbussen kommt es zum Wochenausklang teilweise zu einer Gegenbewegung. Damit wird die Bewegung an der Wall Street vom Vortag nachvollzogen, wo es ebenfalls zu einer Erholung gekommen war, angeführt von Technologieaktien. Unter anderem hatten robuste wöchentliche Arbeitsmarktdaten die Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur untermauert. In Schanghai und Hongkong geben die Indizes jedoch nach. Hier bremst, dass Chinas Premierminister Li Qiang die Wahrscheinlichkeit grösserer Konjunkturmassnahmen heruntergespielt hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX