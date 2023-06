Feiertag in den USA: Ruhiger Handel für den ATX erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der ATX leidet am Montag voraussichtlich unter fehlenden Impulsen. Beim DAX zeichnet sich ein roter Start ab. In Fernost dominieren am Montag die Bären.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte vor einem impulsarmen Handelstag stehen.

Der ATX war am Freitag nahezu unverändert (-0,01 Prozent) bei 3.184,88 Punkten ins Wochenende gegangen.

Angesichts eines Feiertages in den USA ist von dieser Seite mit wenig Impulsen zu rechnen. Händler gehen daher von einem ruhigen Handelsverlauf aus.

DEUTSCHLAND

Der DAX konnte seine frühen Zuwächse vergrössern und beendete den Handel letztlich 0,41 Prozent stärker bei 16.357,63 Einheiten.

Seinem jüngst starken Lauf mit Rekordständen dürfte der DAX am Montag zunächst Tribut zollen. Nach erwartungsgemässen Notenbank-Entscheiden war er am Freitag mit 16'427 so hoch geklettert wie nie zuvor. Zum Wochenauftakt rechnen Marktteilnehmer nun mit einem eher ruhigen Verlauf, auch weil in den USA Feiertag ist. Am deutschen Aktienmarkt treten an diesem Montag die von der Deutschen Börse vorgenommenen Index-Änderungen in Kraft.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben vor dem Wochenende nach.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung leicht im Plus, rutschte im Verlauf jedoch auf rotes Terrain ab und schloss 0,31 Prozent tiefer bei 34.300,76 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte zum Start zulegen, fiel dann aber ebenfalls in die Verlustzone zurück und verlor letztlich 0,68 Prozent auf 13.689,57 Zähler.

Mit Erklärungen taten sich Händler derweil immer schwerer. Gewichen sei immerhin die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA und der Eurozone, der Zinsgipfel zeichnet sich nun deutlicher ab. Gleichwohl dürften die wartenden Zinserhöhungen nicht unbedingt zum Kauf von Aktien animieren. Denn sowohl US-Notenbank als auch Europäische Zentralbank hatten sich falkenhaft zum weiteren Zinspfad geäußert.

Als Argument für Aktien wird derweil immer wieder China genannt. Denn die dort bislang gesenkten Zinssätze wiesen ganz klar in Richtung Ankurbelung der Wirtschaft. Untermauert wird dies durch Medienberichte, wonach die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket plane und bereits über konkrete Schritte zur Finanzierung nachdenke. "China könnte wieder Konjunkturlokomotive werden", so eine Stimme im Handel. Denn das aktuell maue Wachstum in den wichtigsten Volkswirtschaften rechtfertigt die luftigen Höhen der Börsen kaum. Übergeordnet werde die Wall Street von der Hoffnung auf eine "weiche Landung", also die Vermeidung einer Rezession, trotz der Zinserhöhungen getrieben, merkte die Rabobank an. Doch genau hier mehren sich die Zweifel von Marktbeobachtern. Insofern häufen sich auch die kritischen Stimmen, die eine scharfe Marktkorrektur im zweiten Halbjahr erwarten.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte notierten am Montag mit Verlusten.

An den asiatischen Handelsplätzen sind zum Wochenstart Verluste zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt zeitweise 1,19 Prozent auf 33.304,14 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,51 Prozent auf 3.256,66 Einheiten. Auch in Hongkong werden Zuschläge beobachtet: Der Hang Seng rutscht zwischenzeitlich um 1,29 Prozent auf 19.781,03 Indexpunkte auf rotes Terrain.

An den ostasiatischen Aktienmärkten setzt sich am Montag im Handelsverlauf eine negative Stimmung durch. Zwar halten sich die Verluste mehrheitlich in Grenzen, gleichwohl ist von Enttäuschung die Rede, dass China über das Wochenende nicht geliefert habe. Nach Medienberichten der vergangenen Woche und Zinssenkungen in China hatten sich die Spekulationen verstärkt, China könnte kurzfristig ein Konjunkturpaket auflegen.

Außer neuen, sehr vage gehaltenen Medienberichten gibt es aber keine Neuigkeiten. Spekulationen über eine Ankurbelung der lahmenden Konjunktur in China hatten den Aktienmarkt in der Vorwoche befeuert. "Entgegen einiger Marktspekulationen im Vorfeld der Staatsratssitzung wurden keine konkreten Maßnahmen angekündigt", bemängelt Volkswirt Hui Shan von Goldman Sachs.

Der mit hohen Erwartungen hinsichtlich einer Entspannung der belasteten Beziehungen zwischen den USA und China verknüpfte Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China stützt nicht. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren.

