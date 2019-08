ATX klettert kräftig -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen in Grün

Am Montag knüpfen die Märkte an ihre Erholung von Freitag an: Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenstart auf grünem Terrain. Der DAX erholt sich weiter. An den Börsen in Fernost geht es am Montag aufwärts.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Montag aufwärts.

Der ATX kann am Montag deutliche Aufschläge verbuchen.

Die in dieser Woche anstehenden vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurzone werden, laut dem Helaba-Experten Ralf Umlauf, um die Vormonatsniveaus schwanken. Dass sich die Stimmung derzeit und unter dem Eindruck schwacher Aktienmärkte aufhelle, sei wenig wahrscheinlich, konstatiert Umlauf. In Österreich steht die Juli-Inflation im Fokus.

Unternehmensseitig warten in dieser Woche EVN, Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, CA Immo oder Kapsch TrafficCom mit Zahlen auf. Damit neigt sich die hochsommerliche Berichtssaison ihrem Ende zu.

Die vergangene Woche war von europaweiten Rezessionsängsten geprägt. Diese hatte vor dem Freitag für Verluste gesorgt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpft am Montag an seine Erholung vom Freitag an.

Der DAX startete am Montag deutliche 1,01 Prozent höher bei 11.679,72 Punkten und bleibt auch anschließend in der Gewinnzone.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der DAX begann den Handel in der neuen Woche mit einem Plus von rund einem Prozent und knüpfte damit an seinen 1,3-prozentigen Gewinn vom Freitag an. Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten.

"Die Märkte haben sich nach einigen turbulenten Tagen erholt", merkte der Londoner Broker Liberum an. Die Sorgen um die Handelskonflikte hätten wieder etwas nachgelassen. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets führte die Kursgewinne an den Aktienmärkten vor allem auf die Erholung der Zinsen an den Anleihemärkten zurück. Zuvor sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fünf Wochen in Folge zurückgegangen, so Hewson. Investoren mieden zuletzt Aktien und kauften Anleihen, was stark auf deren Rendite drückte.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street setzte sich vor dem Wochenende fort.

Der Dow Jones war bereits fester in den Tag gestartet und vermochte es seinen Gewinn im Handelsverlauf noch kräftig auszubauen. Er schloss mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent bei 25.886,01 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete den Handel ebenfalls höher und konnte bis zum Börsenschluss ebenfalls ein kräftiges Plus von 1,67 Prozent auf 7.895,99 Zähler verbuchen.

Zum Wochenschluss beruhigte sich nicht nur die Lage am US-Rentenmarkt, in den die Anlegern zuletzt in Scharen abgewandert waren. Die Investoren hofften auch wieder auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Anlass dazu gab US-Präsident Donald Trump, der sein Gefühl äusserte, dass der Zwist nicht mehr von allzu langer Dauer sein werde. Es liefen Gespräche zwischen beiden Seiten, in denen China gute Dinge anbiete.

Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank verwies darauf, dass aus einer am Mittwoch beobachten "inversen Zinskurve", bei der Zinsen für kurzlaufende Staatsanleihen über dem Niveau langlaufender Papiere liegen, nicht sofort eine Rezession abzuleiten sei. "Nach dem Invers-Werden dauert es im Schnitt zwei Jahre, bis die Konjunktur tatsächlich nachhaltig schrumpft", so der Experte. Gleichwohl wertete er die Signale vom Anleihemarkt aber als Beleg dafür, dass die globale Hochkonjunktur zu Ende ist.

Auf Unternehmensseite steht NVIDIA mit Quartalszahlen im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich mit grünen Vorzeichen.

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Montag im Plus.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,66 höher bei 20.552,61 Punkten.

In China gewinnt der Shanghai Composite 1,47 Prozent bei 2.865,32 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil ein kräftiges Plus von 1,87 Prozent auf 26.216,23 Zähler.

Positive Vorzeichen dominieren zu Wochenbeginn an den Börsen in Asien. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen vom Freitag stützt eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank die Aktienkurse in der Region. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate ersetzt werden.

Mit dem bereits erwarteten Schritt sollen die realen Marktzinsen besser gespiegelt werden und die Kreditgeber rasch auf die Lockerungspolitik reagieren können. Die politischen Entscheidungsträger hoffen, damit die Finanzierungskosten für Chinas kleinere Unternehmen deutlich zu senken. Denn diese sind am stärksten von der Konjunkturabschwächung betroffen, haben aber nur begrenzten Zugang zu billiger Finanzierung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa