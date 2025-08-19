Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX vorbörslich moderat im Plus -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt dürfte mit leicht freundlicher Tendenz eröffnen. Der deutsche Leitindex dürfte am zweiten Handelstag der Woche keine großen Sprünge machen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Der ATX steigt vorbörslich leicht.

Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und verschiedenen europäischen Staats- und Regierungschefs hat keine grossen neuen Erkenntnisse gebracht. Trump will sich für einen Dreiergipfel zwischen ihm, Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einsetzen. Die Anleger dürften sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zuwenden, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten dürfte sich also fortsetzen. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein ruhiger Handelstag ab.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in engen Grenzen.

Der DAX dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken. Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

WALL STREET

An der Wall Street agierten Anleger am Montag vorsichtig.

Der Dow Jones gewann zur Startglocke marginal hinzu und bewegte sich anschliessend in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie. Mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 44.911,82 Punkten ging er in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete dagegen etwas leichter und behielt die moderate Abwärtstendenz überwiegend bei. Er legte letztlich 0,03 Prozent auf 21.629,77 Zähler zu.

Im Zentrum des Interesses stand das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit US-Präsident Trump. Selenskyj wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Selenskyj unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen. Bis zum Handelsende gab es jedoch keine Ergebnisse.

Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 43.680,70 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,3 Prozent auf 3.739,26 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng 0,19 Prozent auf 25.224,97 Indexpunkte.

Die Märkte in Asian zeigen sich am Dienstag insgesamt stabil. Im Fokus bleiben die Ukraine-Verhandlungen. Am Vorabend hatte US-Präsident Trump verlautet, es werde nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin angestrebt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX