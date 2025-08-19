Baumwollepreis

0,66
USD
0,00
-0,27 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 19.08.2025 08:11:27

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX vorbörslich moderat im Plus -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt dürfte mit leicht freundlicher Tendenz eröffnen. Der deutsche Leitindex dürfte am zweiten Handelstag der Woche keine großen Sprünge machen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Der ATX steigt vorbörslich leicht.

Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und verschiedenen europäischen Staats- und Regierungschefs hat keine grossen neuen Erkenntnisse gebracht. Trump will sich für einen Dreiergipfel zwischen ihm, Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einsetzen. Die Anleger dürften sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zuwenden, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten dürfte sich also fortsetzen. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein ruhiger Handelstag ab.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in engen Grenzen.

Der DAX dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken. Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

WALL STREET

An der Wall Street agierten Anleger am Montag vorsichtig.

Der Dow Jones gewann zur Startglocke marginal hinzu und bewegte sich anschliessend in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie. Mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 44.911,82 Punkten ging er in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete dagegen etwas leichter und behielt die moderate Abwärtstendenz überwiegend bei. Er legte letztlich 0,03 Prozent auf 21.629,77 Zähler zu.

Im Zentrum des Interesses stand das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit US-Präsident Trump. Selenskyj wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Selenskyj unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen. Bis zum Handelsende gab es jedoch keine Ergebnisse.

Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 43.680,70 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,3 Prozent auf 3.739,26 Zähler.
In Hongkong steigt der Hang Seng 0,19 Prozent auf 25.224,97 Indexpunkte.

Die Märkte in Asian zeigen sich am Dienstag insgesamt stabil. Im Fokus bleiben die Ukraine-Verhandlungen. Am Vorabend hatte US-Präsident Trump verlautet, es werde nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin angestrebt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
19.08.25 Aditya Infotech Limited Registered Shs / Quartalszahlen
19.08.25 Advanced Blockchain AG / Hauptversammlung
19.08.25 Agrinam Acquisition Corp Registered Shs -A- Restricted Voting Reg S / Quartalszahlen
19.08.25 Ai Holdings Corp / Quartalszahlen
19.08.25 Ainsworth Game Technology LtdShs / Quartalszahlen
19.08.25 Airthings ASA Registered Shs / Quartalszahlen
19.08.25 Al Dhafra Insurance Company P.S.C. Bearer Shs / Quartalszahlen
19.08.25 Amara Holdings Ltd / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
19.08.25 Producer Price Index - Input (QoQ)
19.08.25 Producer Price Index - Output (QoQ)
19.08.25 Trade Balance
19.08.25 Westpac Verbrauchervertrauen
19.08.25 Leistungsbilanz n.s.a
19.08.25 Leistungsbilanz s.a
19.08.25 Arbeitslosenquote
19.08.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
19.08.25 Auktion 5-jähriger Anleihen
19.08.25 Leistungsbilanz
19.08.25 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.08.25 Baubeginne (Monat)
19.08.25 Änderung der Hausbaubeginne
19.08.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
19.08.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
19.08.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
19.08.25 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
19.08.25 Baugenehmigungen (Monat)
19.08.25 Änderung der Baugenehmigungen
19.08.25 Redbook Index (Jahr)
19.08.25 Handelsbilanz
19.08.25 GDT Preisindex
19.08.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
19.08.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 587,55 -32,54 -1,24
Baumwolle 0,66 0,00 -0,27
Bleipreis 1 924,85 -20,50 -1,05
Dieselpreis Benzin 1,56 0,00 -0,19
EEX Strompreis Phelix DE 88,30 -0,57 -0,64
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 2,88 -0,03 -0,89
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 337,17 6,62 0,20
Haferpreis 3,38 0,01 0,22
Heizölpreis 59,17 0,00 0,00
Holzpreis 600,00 -10,50 -1,72
Kaffeepreis 3,45 0,02 0,58
Kakaopreis 5 585,00 -50,00 -0,89
Kohlepreis 99,40 -0,85 -0,85
Kupferpreis 9 626,40 5,55 0,06
Lebendrindpreis 2,36 0,00 0,07
Mageres Schwein Preis 0,90 0,00 0,19
Maispreis 3,81 -0,02 -0,46
Mastrindpreis 3,48 0,03 0,80
Milchpreis 17,42 0,03 0,17
Naphthapreis (European) 555,04 2,48 0,45
Nickelpreis 14 888,50 -15,50 -0,10
Orangensaftpreis 2,42 -0,06 -2,57
Palladiumpreis 1 120,00 -6,50 -0,58
Palmölpreis 4 473,00 58,00 1,31
Platinpreis 1 323,00 -4,00 -0,30
Rapspreis 474,50 1,00 0,21
Reispreis 12,58 -0,03 -0,20
Silberpreis 37,89 -0,14 -0,37
Sojabohnenmehlpreis 284,30 3,90 1,39
Sojabohnenpreis 10,24 0,04 0,37
Sojabohnenölpreis 0,53 0,00 -0,36
Super Benzin 1,64 -0,01 -0,36
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 196,00 1,00 0,51
Zinkpreis 2 785,00 -26,35 -0,94
Zinnpreis 33 938,50 194,50 0,58
Zuckerpreis 0,16 0,00 -1,40
Ölpreis (Brent) 66,32 -0,14 -0,21
Ölpreis (WTI) 63,03 -0,25 -0,40

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 314,77 -0,18%
Dow Jones 44 911,82 -0,08%
NASDAQ Comp. 21 629,77 0,03%
S&P 500 6 449,15 -0,01%
NIKKEI 225 43 590,08 -0,28%
Hang Seng 25 176,85 -0,37%
ATX 4 779,38 -1,38%
Shanghai Composite 3 728,03 0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX vorbörslich moderat im Plus -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt dürfte mit leicht freundlicher Tendenz eröffnen. Der deutsche Leitindex dürfte am zweiten Handelstag der Woche keine großen Sprünge machen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen