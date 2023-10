Im Bann des Nahostkriegs: ATX und DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften mit Abgaben in den Handel starten. Die Märkte in Fernost müssen am Donnerstag Federn lassen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte abgeben.

Der Leitindex ATX zeigt sich vorbörslich tiefer.

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag erneut schwächer in den Handel starten. Auch an den europäischen Leitbörsen werden Kursverluste erwartet. Klar negativen Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend. Der Nahost-Konflikt dämpft nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer, denn eine schnelle Lösung des Konflikts zeichnet sich nicht ab. Auch für die konjunkturelle Entwicklung sind die Risiken größer geworden, hieß es weiter. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene nur eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird im Minus erwartet.

Der DAX gibt vorbörslich ab.

Der DAX könnte am Donnerstag erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 0,7 Prozent tiefer auf 14.995 Punkte. Der Leitindex würde damit nur noch leicht über dem bisherigen Monatstief von 14.948 Punkten liegen. Sollte er unter diesen Stand fallen, wäre es erneut der tiefste Stand seit Ende März. Im Fokus stehen SAP, Sartorius und die Deutsche Börse wegen Zahlen oder Neuigkeiten hinsichtlich der Jahresziele.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete am Mittwoch Abschläge.

Der Dow Jones Index baute seine Verluste im späten Handel deutlicher aus und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,98 Prozent bei 33.665,08 Punkten in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite<./a> schloss mit Verlusten, das Börsenbarometer verlor am Mittwoch 1,62 Prozent auf 13314,30 Zähler.

Auf der Stimmung lastete die jüngste Entwicklung im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Am Dienstag war es in einem Krankenhaus in Gaza zu einer heftigen Explosion gekommen, bei der nach palästinensischen Angaben mindestens 500 Menschen getötet wurden. Israel und die Hamas weisen sich gegenseitig die Schuld für die Explosion zu. An den Finanzmärkten wird befürchtet, dass andere Länder der Region in den Konflikt eingreifen könnten. Hoffnungen, dass die Nahostreise von US-Präsident Joe Biden eine diplomatische Lösung mit herbeiführen könnte, haben zunächst einen Dämpfer erhalten, nachdem Jordanien ein Treffen von Biden mit den politischen Führungen von Jordanien und Ägypten sowie Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas abgesagt hat.

Daneben lief die Bilanzsaison weiter. Unter anderem haben Procter & Gamble sowie Morgan Stanley Zahlen vorgelegt.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.08 Uhr MEZ) 1,64 Prozent auf 31.515,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 1,21 Prozent auf 3.021,55 Zähler ab. Der Hang Seng präsentiert sich unterdessen mit einem Abschlag von 1,95 Prozent bei 17.386,75 Indexpunkten.

Deutliche Verluste haben die Börsen in Asien am Donnerstag zu verkraften. Damit folgen sie den US-Börsen, die am Mittwoch Federn lassen mussten. Dort drückte wieder der massive Anstieg der Renditen, die auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren kletterten. Hauptbelastungsfaktor bleibt der Nahostkrieg. Noch immer steht das von einer Rakete getroffenen Krankenhaus in Gaza-Stadt im Fokus. Daran ändern auch viele Indizien nichts, die nicht Israel, sondern vielmehr eine verirrte Hamas-Rakete als Urheber der Explosion sehen. Letztlich weisen sich Israel und die Hamas gegenseitig die Schuld zu.

Derweil hat der Iran die muslimischen Staaten zu einem Ölembargo gegen Israel aufgerufen. Die erhoffte Entspannung durch den Besuch von US-Präsident Joe Biden in der Region blieb aus, nachdem ein Treffen mit arabischen Spitzen abgesagt worden war. .

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX