ATX leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen geben nach

Der ATX präsentiert sich am Dienstag etwas schwächer. Der DAX bewegt sich auf rotem Terrain. Die Börsen in Fernost verbuchen am Dienstag Verluste.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt notiert am Dienstag etwas tiefer.

Der ATX bewegte sich bereits im frühen Handel in der Verlustzone und verharrt dort anschließend.

Im Fokus stehen am Dienstag Zahlen aus der US-Baubranche. Die Prognosen für die Baugenehmigungen liegen für Mai im Schnitt über dem Vormonatswert. Unterdessen erwarten Experten im Mittel einen unveränderten Wert bei den Baubeginnen. Der Datensatz wird um 14.30 Uhr veröffentlicht.

Die indes in Deutschland ermittelten Erzeugerpreise zeugten im Mai gegenüber dem Vormonat von einem stärkeren Rückgang als erwartet. Gegenüber dem Vorjahr wuchsen sie mit plus ein Prozent ebenfalls weniger stark, als Analysten im Schnitt antizipiert hatten (plus 1,7 Prozent).

"Großen Einfluss auf die Zinserwartungen im Juli und das Marktgeschehen dürfte davon nicht ausgehen, ebenso wenig wie von den erneut zahlreichen EZB-Redebeiträgen", hatten hier Helaba-Experten geschrieben.

Wichtige Unternehmensnachrichten zu heimischen Werten waren in der Früh unterdessen Mangelware.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am zweiten Handelstag der Woche nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,62 Prozent tiefer bei 16.100,29 Punkten und bewegt sich auch aktuell auf rotem Terrain.

Nach seiner Klettertour in der vergangenen Woche auf Rekordhöhen fehlen dem deutschen Leitindex derzeit die Impulse für weitere Steigerungen. Die Vorgaben aus den USA, wo am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, und China sind negativ. Sorgen bereitet Marktteilnehmern die schleppende Erholung der chinesischen Wirtschaft.

Nach dem DAX-Höhenflug in der vergangenen Woche sei das Durchatmen zum Wochenauftakt notwendig und gesund gewesen, konstatierte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Jetzt muss sich aber zeigen, wohin die Reise für den DAX geht. Solange die 16 vorne steht, dürfte die Stimmung auf dem Parkett gut bleiben. Bislang denken nur wenige an Gewinnmitnahmen."

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Der Dow Jones Index hatte am Freitag der Vorwoche 0,31 Prozent verloren und bei 34.300,76 Punkten geschlossen. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel daneben um 0,68 Prozent auf 13.89,57 Zähler.

Mit Erklärungen taten sich Händler derweil immer schwerer. Gewichen sei immerhin die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA und der Eurozone, der Zinsgipfel zeichnet sich nun deutlicher ab. Gleichwohl dürften die wartenden Zinserhöhungen nicht unbedingt zum Kauf von Aktien animieren. Denn sowohl US-Notenbank als auch Europäische Zentralbank hatten sich falkenhaft zum weiteren Zinspfad geäußert.

Als Argument für Aktien wurde derweil immer wieder China genannt. Denn die dort bislang gesenkten Zinssätze wiesen ganz klar in Richtung Ankurbelung der Wirtschaft. Untermauert wird dies durch Medienberichte, wonach die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket plane und bereits über konkrete Schritte zur Finanzierung nachdenke. "China könnte wieder Konjunkturlokomotive werden", so eine Stimme im Handel. Denn das aktuell maue Wachstum in den wichtigsten Volkswirtschaften rechtfertigt die luftigen Höhen der Börsen kaum. Übergeordnet werde die Wall Street von der Hoffnung auf eine "weiche Landung", also die Vermeidung einer Rezession, trotz der Zinserhöhungen getrieben, merkte die Rabobank an. Doch genau hier mehren sich die Zweifel von Marktbeobachtern. Insofern häufen sich auch die kritischen Stimmen, die eine scharfe Marktkorrektur im zweiten Halbjahr erwarten.

ASIEN

An den asiatischen Börsen dominieren am Dienstag die Bären.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ 0,23 Prozent auf 33.292,89 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent tiefer bei 3.249,89 Einheiten. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,53 Prozent auf 19.609,03 Indexpunkte.

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten bleibt am Dienstag eingetrübt. Eine Leitzinssenkung in China verleiht den Märkten kaum Auftrieb, zumal sie so mehrheitlich auch erwartet worden war. Händler sprechen eher von größeren Sorgen über die konjunkturelle Entwicklung in China nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Man habe sich ein Durchstarten der Konjunktur erhofft, doch dies sei ausgeblieben.

Die People's Bank of China versucht nun, mit der Senkung ihres Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte für Schwung zu sorgen. Es ist die erste Senkung der wichtigen Sätze seit August 2022. Am Devisenmarkt geht es für den Yuan in Reaktion auf die Zinssenkung weiter nach unten.

Händler bemängeln den Schritt als zu gering, die Leitzinssenkung hätte üppiger ausfallen müssen, heißt es. Außerdem herrscht weiterhin Enttäuschung darüber, dass es weiter noch kein umfassendes Konjunkturpaket gibt, womit der Markt bereits am vergangenen Wochenende gerechnet habe. Marktteilnehmer seien besorgt über den Zustand der globalen, aber auch der regionalen Volkswirtschaften, sagt MUFG-Devisenanalyst Jeff Ng.

