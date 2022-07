Asiens Börsen freundlich -- ATX beendet den Handel fester -- Deutliche Gewinne an der Wall Street -- DAX letztlich deutlich über 13.000 Punkten

Die Börsen weisen am MIttwoch grüne Vorzeichen aus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag zunächst mit Verlusten, arbeitete sich dann jedoch in die Gewinnzone vor. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste vom Vormittag wettmachen und kletterte hoch.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt fuhr zunächst Verluste ein, konnte am Nachmittag jedoch deutliche Gewinne verzeichnen.

Der ATX verlor im frühen Verlauf und drehte anschließend ins Plus. Er ging mit 1,75 Prozent auf 2.949,59 Punkte höher aus der Sitzung.

Die Risikothemen waren nicht verschwunden. So bangte man in Italien vor dem Aus für Mario Draghi als Regierungschef und Neuwahlen. Auch das Gas-Thema sei weiterhin aktuell, hieß es vonseiten der Helaba. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Von konjunktureller Seite warf die EZB-Ratssitzung bereits ihre Schatten voraus und bis dahin hatten es konjunkturelle Datenveröffentlichungen schwer, große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Dennoch war der Fokus heute auf die EWU-Kreditvergabe gerichtet. In den USA richtete sich der Blick auf die Bauzahlen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt unterbrach seine Erholung am Vormittag zunächst, konnte am Nachmittag aber deutlich in die Gewinnzone steigen.

Der DAX verlor zum Handelsstart und blieb am Vormittag in der Verlustzone haften. Am Mittag konnte er sich allerdings auf grünes Terrain vorarbeiten und am Nachmittag sogar über die 13.000 Punkte klettern. Zur Schlussglocke standen 13.308,41 Zähler an der Tafel und somit ein Plus von 2,69 Prozent.

Am Nachmittag beflügelt eine Meldung, der zufolge Russland die Lieferung von Gas per Nord Stream 1 eingeschränkt wiederaufnehmen könnte. Allerdings waren die Umsätze sehr niedrig, Marktteilnehmer sprachen von einem abwartenden Handel. Einerseits verlief die Berichtssaison bisher vergleichsweise gut und die Bewertungen waren deutlich zurückgekommen, andererseits führte die Gaskrise besonders in Deutschland zu hoher Nervosität am Markt. Und schließlich warteten die Marktteilnehmer auch noch auf die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag vermutlich erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen erhöhen wird. Davon profitierte der Euro, der sich nun auch wieder deutlich von der Parität löste.

WALL STREET

Am Dienstag zeigte die Wall Street eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Wochenbeginn.

Der Dow Jones zog um 2,42 Prozent auf 31.823,46 Punkte an, der technologielastige NASDAQ Composite schloss 3,11 Prozent höher bei 11.713,15 Punkten.

Zentrale Themen blieben die hartnäckig hohe Inflation, ihre Bekämpfung durch die US-Notenbank und die Gefahr eines Abgleitens der Wirtschaft in eine Rezession.

Mit Blick auf die laufende Bilanzsaison galt das Interesse der Frage, inwieweit der Preisauftrieb sich in den Zahlen und Ausblicken der Unternehmen niederschlägt. Daneben schwebte die drohende Energiekrise in Europa über dem Markt, denn es gilt keineswegs als sicher, dass Russland nach Abschluss der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 gegen Ende der Woche die Gaslieferungen nach Europa wiederaufnimmt.

Die US-Bauwirtschaft entwickelte sich auch im Juni schwach. Die Zahl neu begonnener Häuser und die Anzahl der Baugenehmigungen gingen jeweils zurück. Doch während bei den Baubeginnen mit einem Anstieg gerechnet worden war, fiel der Rückgang bei den Genehmigungen immerhin geringer als befürchtet aus.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch in Grün.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:28 UHr) einen Gewinn von 2,36 Prozent bei 27.598,55 Punkten.

Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,67 Prozent auf 3.301,25 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,74 Prozent auf 21.020,61 Zähler zu.

Angetrieben werden die ostasiatischen Aktienmärkte von den sehr positiven Vorgaben der Wall Street, wo nachlassende Rezessionssorgen für den höchsten Tagesgewinn seit rund einem Monat gesorgt hatten. Berichte über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa hatten für Erleichterung in Europa und den USA gesorgt, weil es Rezessionssorgen dämpfte.

Es werde nun gespannt auf den Verlauf der Berichtssaison in Asien gewartet, und welche Auswirkungen gestiegene Energiepreise und Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, heißt es.

Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil im Umfeld weltweit steigender Leitzinsen wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Auch das stützt die Stimmung tendenziell.

