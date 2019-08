ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag in Grün. Der DAX tendiert um seinen Vortagesschluss. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag etwas fester.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich im Dienstagshandel freundlich.

Der ATX notiert nach Handelsstart etwas höher.

Die Wiener Börse kann am Dienstag leichte Gewinne verbuchen.

Zuvor hatten globale Rezessionsängste die Wiener Börse wie auch die internationalen Handelsplätze deutlich belastet. Geschürt worden waren die Unsicherheiten unter anderem von der inversen Zinskurve bei den US-Anleihen, die als Signal für einen Wirtschaftsabschwung gilt. Zudem bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter ungelöst und auch beim Brexit sind nach der Amtsübernahme des neuen britischen Premiers Boris Johnson keine nennenswerten Fortschritte zu verzeichnen.

Unternehmensseitig warten in dieser Woche EVN, Mayr-Melnhof, Flughafen Wien und CA Immo noch mit Zahlen auf. Kapsch TrafficCom verkündete bereits vor Handelsstart sein Ergebnis zum abgelaufenen Quartal.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stabil.

Der DAX startete marginale 0,03 Prozent höher bei 11.711,78 Punkten.

In der Vorwoche war der DAX unter anderem wegen Sorgen über eine Rezession mit 11.266 Punkten auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten abgerutscht.

Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sorgt der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie vom Vortag wieder für bessere Laune bei den Anlegern. Der gleitende Durchschnitt gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Entscheidend sei nun aber, dass sich Anschlusskäufer finden, so Altmann. Sonst könne der jüngste Aufschwung schnell wieder zu Ende gehen.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von OSRAM einen Blick wert sein. Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle erwägen Kreisen zufolge ein höheres Angebot für den Lichtkonzern, sollte der österreichische Chipkonzern ams formal ein Gebot für OSRAM vorlegen.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street setzte sich nach dem Wochenende fort.

Der Dow Jones wies bereits zum Handelsstart grüne Vorzeichen aus und baute die Gewinne letztlich auf ein Plus von 0,96 Prozent bei 26.135,59 Punkten aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich nach einem festen Sitzungsbeginn ebenfalls in der Gewinnzone. Er beendete den Tag 1,35 Prozent stärker bei 8.002,81 Einheiten.

Positive Signale bezüglich einer Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China verhalfen der Wall Street am Montag zu einem kräftigen Plus. So hat Lawrence Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, bestätigt, dass es demnächst wieder Gespräche geben solle. Jedoch ergänzte er, dass die Reaktion Chinas auf die Proteste in Hongkong das Ergebnis beeinflussen könnte. Hier war am Wochenende jedoch eine weitere Eskalation ausgeblieben.

Auch die Ankündigungen der chinesischen Notenbank vom Wochenende wurden von den Investoren wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die People's Bank of China hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate (LPR) ersetzt werden. Mit dem erwarteten Schritt sollen die realen Marktzinsen besser gespiegelt werden und die Kreditgeber rasch auf die Lockerungspolitik reagieren können.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte können am Dienstag leichte Gewinne verbuchen.

In Japan präsentiert sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,43 Prozent fester bei 20.651,36 Punkten.

In China steht der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent höher bei 2.885,17 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht ein marginales Plus von 0,01 Prozent auf 26.294,08 Zähler.

Auch am Dienstag überwiegen an den Börsen Asien die positiven Vorzeichen. Im Vergleich zum Vortag fallen die Gewinne aber meist bescheiden aus. Gestützt wird die Stimmung von einer kleinen Zinssenkung .

Bereits am Montag hatte eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank den Aktienmärkten der Region kräftig Auftrieb gegeben. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate (LPR) ersetzt werden.

Am Dienstag hat die PBoC nun die einjährige LPR auf 4,25 von 4,31 Prozent gesenkt. Damit liegt sie 10 Basispunkte unter dem einjährigen Lombardsatz. Die fünfjährige LPR wurde auf 4,85 von 4,90 Prozent zurückgenommen.

