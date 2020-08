Börsen in Fernost verlustreich -- DAX im Minus erwartet -- Wall Street rutscht unter Nulllinie -- ATX schließt im Plus

Die asiatischen Märkte bewegen sich am Donnerstag südwärts. Am deutschen Markt werden Minuszeichen inn Aussicht gestellt. Die US-Börsen schlossen am Mittwoch tiefer. Der heimische Markt notierte zur Wochenmitte etwas fester.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt standen am Mittwoch die Vorzeichen auf grün.

Der ATX notierte kurz nach Start des Mittwochshandels etwas leichter. Im weiteren Verlauf verbuchte er Verluste, konnte dann aber in die Gewinnzone wechseln, wo er 0,29 Prozent stärker bei 2.218,89 Zählern aus dem Handel ging.

"Der Markt steckt im Sommerloch fest und ein Ende ist nicht in Sicht", sagte ein Marktteilnehmer, der von einer "Patt-Situation" nach oben und unten sprach. Ähnliches galt aber auch für Attacken auf die Unterseite. "Meldungen über 'Wundermittel' und Impfstoffe lösen zwar immer wieder kurzfristige Vorstöße an den Börsen aus, die fallen dann aber auch schnell wieder zusammen", so ein Händler.

Am morgigen Donnerstag nimmt in Wien die Berichtssaison wieder etwas Fahrt auf. Halbjahreszahlen werden von FACC, Mayr-Melnhof und UNIQA publiziert.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt weisen die Vorzeichen am Donnerstag vorbörslich auf einen Minusstart hin.

Der DAX war am Mittwoch mit einem Gewinn von 0,74 Prozent auf 12.977,33 Stellen aus der Sitzung gegangen. Damit blieb er jedoch hinter der 13.000-Punkte-Marke zurück.

Rasant steigende Corona-Infektionszahlen und warnende Worte der US-Notenbank mit Blick auf die Wirtschaftslage dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst belasten. Zudem brodelt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter und auch in Sachen Iran setzt US-Präsident Donald Trump auf Konfrontation. So wollen die USA im Ringen um das Atomabkommen mit dem Land die Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen aus Zeiten vor dem Deal erzwingen.

WALL STREET

An der Wall Street wechselten zur Wochenmitte die Vorzeichen.

Der Dow Jones startete mit 0,11 Prozent mehr bei 27.811,26 Einheiten in die Sitzung - im Verlauf aufgebaute Gewinne gab der Index wieder vollständig ab und schloss mit einem Verlust in Höhe von 0,31 Prozent bei 27.692,95 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging ebenfalls mit grünen Vorzeichen in den Handel und erklomm mit einem moderaten Plus einen weiteren Höchststand - die Aufschläge schmolzen jedoch ab und so ging er 0,57 Prozent tiefer bei 11.146,46 Zählern aus dem Handel.

Nach Einschätzung von Beobachtern werden die US-Währungshüter noch für lange Zeit die Zinsen niedrig halten, um die Konjunktur anzukurbeln. Zur Wochenmitte erhofften sich Börsianer deshalb weitere Impulse vom Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed - die lockere Geldpolitik wurde bestätigt.

Auch dass die Demokraten im Tauziehen um ein neues Corona-Paket der US-Regierung bereit seien, auf die Hälfte ihrer Forderungen zu verzichten, um die Anschlussfinanzierung für die Arbeitslosenhilfe endlich auf den Weg zu bringen, habe der zunächst positiven Stimmung an der Wall Street geholfen, ergänzte Börsenexperte Stanzl.

Donald Trump heizte den Handelsstreit mit China weiter an. Der US-Präsident hatte jüngst Firmen aus dem Umfeld des chinesischen Huawei-Konzerns auf eine schwarze Liste gesetzt und nun auch die für Ende August geplanten Handelsgespräche mit China abgesagt. Von Börsenbeobachtern wird dies vorrangig als Werbefeldzug vor der US-Wahlen gesehen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag nach unten.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert in Tokio derzeit (6:52 Uhr MEZ) 0,75 Prozent auf 22.886,58 Punkte.

Der Shanghai Composite knickt auf dem chinesischen Festland daneben um 1,08 Prozent auf 3.371,48 Zähler ein.

In Hongkong stehen die Börsenampeln deutlicher auf rot. Der Hang Seng gibt um 2,05 Prozent auf 24.662,71 Punkte ab.

Die asiatischen Märkte folgen damit den US-Vorgaben, wobei sich die Abgaben im Verlauf des Handels ausgeweitet haben. An der Wall Street waren die Indizes im Anschluss an die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung von Juli in negatives Terrain abgerutscht.

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass sich die Notenbanker große Sorgen um weitere negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft machen und nur gedämpft optimistisch sind bezüglich einer Erholung im zweiten Halbjahr. Sie halten daher weitere staatliche Stützungsmaßnahmen dringend für erforderlich. Gleichzeitig ringen im US-Kongress die beiden Parteien aber weiter erfolglos genau darum, während die Zahlen der Corona-Neuinfektionsfälle weltweit weiter steigen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX