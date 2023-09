Fed-Entscheid im Blick: ATX zum Start freundlich -- DAX eröffnet in Grün -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag aufwärts. Der deutsche Leitende zeigt sich ebenfalls fester. An den wichtigsten asiatischen Märkten geht es zur Wochenmitte abwärts. Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch Pluszeichen auszumachen.

Der ATX bewegt sich kurz nach dem Handelsstart 0,09 Prozent fester bei 3.180,71 Punkten.

"Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt ganz und gar dem Ergebnis der FOMC-Sitzung der US-Notenbank", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die deutschen Erzeugerpreise werden nach Einschätzung der Experten dagegen kaum Impulse setzen, ebenso wenig wie die Reden verschiedener EZB Vertreter. Inzwischen haben die Akteure an den Geldmärkten eine US-Zinserhöhung am heutigen Abend nahezu vollständig ausgepreist, die Erwartung, dass bis zum Ende des Jahres aber nochmals an der Zinsschraube gedreht wird, bleibt aber präsent, hieß es weiter.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Auf dem Frankfurter Börsenparkett ist am Mittwoch Zuversicht angesagt.

Der DAX eröffnet 0,25 Prozent fester bei 15.703,09 Punkten.

Vor der Leitzinsentscheidung in den USA an diesem Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt sich weiter in engen Handelsspannen bewegen. Erwartet wird allgemein am Markt, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik nicht noch weiter straffen, es also an diesem Abend keine weitere Zinsanhebung geben wird. Spannung herrscht allerdings beim geldpolitischen Ausblick. Denn es ist ungewiss, ob es danach weitere Anhebungen geben wird oder die Fed am Ende ihres Straffungszyklus angelangt ist.

"Die grosse Frage für die kommenden Monate wird sein, wie die Zentralbanken damit umgehen, dass sich die Konjunktur immer weiter abkühlen, aber die Inflation noch weit über den gewünschten Werten verharren wird", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. "Die US-Notenbank muss heute Abend anerkennen, dass die straffere Geldpolitik zunehmend Wirkung zeigt, jetzt auch langsam am Arbeitsmarkt."

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Dienstag mit Verlusten.

Der Dow Jones Index beendete den Handelstag 0,31 Prozent tiefer bei 34.518,26 Zählern. Der NASDAQ Composite ging 0,23 Prozent schwächer bei 13.678,19 Punkten in den Feierabend.

Nach den kleinen Aufschlägen am Vortag zeigten sich die Anleger am Dienstag erneut vorsichtig. Die Börsianer hüteten sich davor, im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch neue umfangreiche Positionen einzugehen. Der Markt geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert belassen wird, doch sind Teilnehmer angesichts des hartnäckigen Inflationsdrucks skeptisch, was begleitende Hinweise auf künftige Zinserhöhungen angeht. Laut Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei der Swissquote Bank, könnten die über den Prognosen liegenden Konjunkturdaten und der 10-Monats-Hochstand des Ölpreises die Fed zu einer "falkenhaften Pause" veranlassen. "Die Zentralbank dürfte ihre Wachstumserwartungen aufgrund der robusten Verbraucherausgaben und des soliden Wachstums deutlich nach oben korrigieren und sich daher in dieser Woche sicherlich vorsichtig und angemessen falkenhaft geben", sagt sie. Die begleitenden Aussagen dürften auf eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende hindeuten, ergänzt Ozkardeskaya.

"Ein Hauch von Unsicherheit umgibt die globalen Märkte. Während US-Aktien und -Anleihen auf der Stelle treten, steigen die Ölpreise, was die politischen Entscheidungen der großen Zentralbanken, einschließlich der Federal Reserve, der EZB und der Bank of England, erschwert", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke die Baubeginne und Baugenehmigungen für August veröffentlicht. Dabei verzeichneten die Baubeginne einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 11,3 Prozent, während die Volkswirte lediglich mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet hatten.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch in Rot.

In Tokio sinkt der japanische Leitindex Nikkei um 0,53 Prozent auf 33.064,83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,33 Prozent auf 3.114,76 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,75 Prozent tiefer bei 17.862,36 Einheiten (07:00 Uhr MESZ).

Die Marktteilnehmer zeigen sich vorsichtig im Vorfeld der US-Notenbank-Entscheidung am Abend (mitteleuropäischer Zeit). Es wird zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, doch dürften sich die Fed-Repräsentanten eher falkenhaft äußern.

Grund ist die hartnäckige Inflation, die durch die scheinbar unaufhaltsam aufwärts laufenden Ölpreise stetige Nahrung erhält. Am Mittwoch geben die Ölpreise indes etwas nach; Teilnehmer sprechen von einer kleinen Gegenbewegung. Ein Warnsignal lieferte am Vortag die Verbraucherpreisinflation aus Kanada, die höher ausgefallen war als erwartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX