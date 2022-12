Tiefrote Vorgaben für den heimischen Handelsstart: ATX dürfte schwächer starten -- DAX vorbörslich mit Verlusten -- Teils kräftige Verluste in Asien - Japan strafft überraschend Zinspolitik

Der heimische Aktienmarkt hat schwache Vorgaben zu verdauen. Am an der deutschen Börse zeichnet sich ein Auftakt mit Verlusten ab. An den Aktienmärkten in Asien geht es teils kräftig abwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag Verluste einfahren.

Der ATX hatte am Vortag noch 0,25 Prozent stärker bei 3.066,84 Zählern geschlossen. Am Dienstag belasten aber schwache Vorgaben von der Wall Street und aus Asien.

Ein überraschender Strategiewechsel der Bank of Japan hat die Börsen in Asien am Dienstag unter Druck gesetzt. Hinzu kommen anhaltende Rezessionssorgen, weil die US-Notenbank an ihrer Zinspolitik wohl auch im kommenden Jahrn festhalten will.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert im vorbörslichen Handel mit deutlichen Verlusten.

Der DAX hatte am Vortag noch 0,36 Prozent höher bei 13.942,87 Punkten Punkten geschlossen.

Die ohnehin schwache Marktstimmung hat am Dienstag von der japanischen Notenbank einen weiteren Dämpfer erhalten. Mit einem überraschenden Strategiewechsel schickte die Bank of Japan (BoJ) Schockwellen durch die Märkte. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bisher hatte die BoJ stets betont, ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag abwärts.

So eröffnete der Dow Jones startete quasi unverändert und fiel im Anschluss leicht. Er verabschiedete sich 0,5 Prozent tiefer bei 32.756,61 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte daneben zur Eröffnung minimal fester, gab letztlich jedoch 1,49 Prozent auf 10.546,03 Zähler nach.

Börsianer rechnen weiterhin damit, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebt. Zwar hat die Fed zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen will. Steigende Zinsen belasten insbesondere die oft hoch bewerteten Technologiewerte, denn Investoren zinsen die teils erst in ferner Zukunft erwarteten hohen Gewinne der Unternehmen stärker ab, künftige Erträge sind also aus heutiger Sicht weniger wert.

ASIEN

Anleger in Asien ergreifen auch am Dienstag weiter die Flucht.

Der japanische Leitindex Nikkei büßte 2,46 Prozent ein und schloss bei 26.568,03 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite ebenfalls abwärts: Das Minus beträgt zwischenzeitlich 0,98 Prozent, das Börsenbarometer fällt zeitweise auf 3.076,56. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng ebenfalls schwach und verliert zeitweise 1,61 Prozent auf 19.040,79 Indexpunkte.

Mit einem überraschenden Strategiewechsel hat die japanische Zentralbank am Dienstag Schockwellen durch die Märkte geschickt. Die Bank of Japan (BoJ) entschied am Dienstag nach zweitägiger Sitzung, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu lockern. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bis zu diesem Tag hatte die BoJ stets betont, als einzige große Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten.

Die BOJ hielt zwar an ihrem Programm fest, die Kreditkosten auf einem Tiefststand zu halten. Sie beschloss jedoch, die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen zwischen minus 0,5 Prozent und 0,5 Prozent zuzulassen. Das liegt über der aktuellen Spanne von minus 0,25 Prozent und 0,25 Prozent. Die Entscheidung überraschte selbst Ökonomen.

