Wall Street tiefer -- ATX mit kräftigen Abgaben -- DAX verliert -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich schwächer

Die US-Inidzes geben ab. In Wien geht es vor dem Wochenende nach unten. Auch an der deutschen Börse werden Verluste verzeichnet. Die Aktienmärkte in Fernost wiesen am Freitag überwiegend negative Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt weist am Freitag rote Vorzeichen aus.

Der Leitindex ATX gibt aktuell kräftig nach, nachdem es schon zur Börseneröffnung nach unten ging.

Wegen des Coronavirus hielten sich Anleger bereits am Vortag bedeckt. Zu Wochenschluss bleibt das Thema weiterhin bestimmend. Wegen der Ausbreitung des Virus in Japan und Südkorea könnten die negativen wirtschaftlichen Folgen deutlich gravierender sein, als am Markt derzeit eingepreist werde, kommentierte hierzu ein Experte.

Impulse könnten am Freitag auch von Konjunkturdaten kommen. So stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in Frankreich, Deutschland, der Eurozone und Großbritannien im Kalender. "Vor allem an den Aktienmärkten herrscht weiterhin Zuversicht, dass das Szenario einer konjunkturellen Bodenbildung und allmählichen Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik durch die Corona-Krankheitswelle nicht beeinträchtigt wird", erläuterte Ralf Umlauf von der Helaba. Zwar gebe es in Deutschland Warnhinweise vonseiten der ZEW- und sentix-Umfragen, in den USA konnte sich die Industriestimmung zuletzt unerwartet robust präsentieren.

DEUTSCHLAND

Am Freitag gibt der deutsche Aktienmarkt nach.

Der DAX verzeichnete zum Handelsstart einen Abschlag von 0,4 Prozent auf 13.609,94 Einheiten. Vorübergehend kämpfte sich das Börsenbarometer an seinen Vortagesschluss zurück, fällt nun aber wieder klar zurück.

Im Fokus steht der kleine Verfalltag an den internationalen Terminbörsen und die nun schrittweise veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) rund um den Globus. Stützend auf die Märkte wirken bessere PMIs aus Frankreich und Deutschland. Am übergeordneten Nachrichtenfluss hat sich nichts geändert, hier steht weiter nur der Virus und seine Folgen für die Konjunktur im Blick.

Unternehmensseitig tritt der Versicherungskonzern Allianz ins Rampenlicht: Die Münchner wollen Aktionäre in Form einer höheren Dividende am Gewinnanstieg beteiligen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street halten sich auch vor dem Wochenende zurück.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart 0,25 Prozent im Minus bei 29.146,53 Punkten und sinkt dann weiter. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite eröffnete daneben 0,44 Prozent schwächer bei 9.708,01 Einheiten und weitet seine Abgaben aus.

Die anhaltenden Sorgen vor möglichen Folgen der Coronavirus-Epidemie haben auch zum Wochenausklang die Wall Street im Griff. So steigt die Zahl der Infizierten in China weiter und auch in anderen Ländern nimmt deren Zahl zu. Dazu kommen die sich immer deutlicher abzeichnenden konjunkturellen Auswirkungen der Epidemie. Immer mehr Unternehmen verweisen in ihren Ausblicken auf mögliche Belastungen durch das Virus. Prominentestes Beispiel in dieser Woche waren Apple.

Zudem zeigten am Freitag vorläufige Daten zur japanischen Industrie-Aktivität für Februar den stärksten Rückgang seit mehr als sieben Jahren. "Wir dürften das Schlimmste noch nicht gesehen haben", sagt Analystin Aila Mihr von Danske Bank Research.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost tendierten vor dem Wochenende mehrheitlich tiefer.

In Tokio verlor der Nikkei letztlich 0,39 Prozent auf 23.386,74 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen 0,31 Prozent auf 3.039,67 Punkte. Daneben verbuchte der Hang Seng in Hongkong einen herben Abschlag in Höhe von 1,09 Prozent auf 27.308,81 Zähler.

Das Auf und Ab setzte sich damit fort. Während die langsamere Ausbreitung des Coronavirus in China und die Hoffnung auf Stimulusmaßnahmen stützen, zeigten sich die Anleger besorgt wegen der Verbreitung außerhalb Chinas und der Auswirkungen der Epidemie auf Unternehmen und Volkswirtschaften.

Am japanischen Markt hielten sich Verluste in Grenzen. Die chinesischen Börsen liefen in unterschiedliche Richtungen. Die Epidemie könnte zu einer weiteren Abwertung der regionalen Währungen wie des Hongkong-Dollar führen und damit die Zuflüsse in die Hongkonger Aktien unwahrscheinlicher machen, vermutete KGI. Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa