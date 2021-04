Dow Jones stabil -- ATX verliert -- DAX schwächer -- Märkte in Fernost geben letztlich ab

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex können ihre Gewinne am Mittwoch nicht halten. Der US-Leitindex kommt zur Wochenmitte nicht in Schwung. Am Mittwoch ging es an den asiatischen Märkten abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt fällt am Mittwoch auf rotes Terrain zurück.

Der ATX legte kurz nach Handelsstart 0,84 Prozent auf 3.177,22 Punkte zu und hielt sich zunächst weiter in der Gewinnzone. Inzwischen bewegt er sich jedoch in der Verlustzone.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite recht mager. Ins Blickfeld der Anleger rückten am heimischen Markt neue Analystenmeinungen. Die Experten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie der OMV nach oben angepasst. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde in einer Sektorstudie zu europäischen Öl- und Gaswerten bekräftigt. Nach Börsenschluss wird die IMMOFINANZ Quartalszahlen vorlegen. Der heimische Immobilienkonzern dürfte im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2020 sowohl bei den Mieterlösen als auch beim operativen Gewinn einen klaren Rückgang verzeichnet haben. Das zeigen der APA vorliegende Analysten-Schätzungen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren zur Wochenmitte vorsichtig.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15.179,91 Punkten in den Handel, fällt im Verlauf ins Minus zurück.

Einer Erholung stehen laut Marktteilnehmern rasant steigende Corona-Infektionszahlen in einigen Ländern entgegen. In den vergangenen beiden Tagen hatte der Leitindex gut zwei Prozent eingebüßt. Anleger fürchten, dass steigende Infektionszahlen zu weiteren Lockdowns führen könnten und sich dadurch die weltweite Wirtschaftserholung hinauszögert. Auch dürften einige Investoren nach der Kursrally der vergangenen Monate erst einmal Kasse machen. Immerhin war der DAX seit Jahresbeginn in der Spitze um rund 13 Prozent gestiegen auf über 15.500 Punkte. "Bislang ist noch nicht absehbar, ob es sich tatsächlich nur um eine Korrektur oder um eine Trendwende handelt", schrieb Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Schwächephasen wie die jüngsten Verluste seien "wichtig, um den Markt zu bereinigen". Grundsätzlich sei der Aufwärtstrend aber intakt.

WALL STREET

Der US-Leitindex zeigt sich am Mittwoch stabil, während die Techwerte nachgeben.

Der Dow Jones eröffnet die Sitzung marginale 0,04 Prozent leichter bei 33.808,30 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zum Start 0,29 Prozent leichter bei 13.745,77 Zählern.

Bei den Anlegern sei nach der jüngsten Rekordjagd nun Vorsicht geboten, die Börsen schienen einen Boden bilden zu wollen, erklärte Axi-Marktstratege Stephen Innes.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Netflix im Anlegerfokus. Mangels neuer Film- und Serienhits zu Jahresbeginn gewann der Streaming-Dienst im ersten Quartal deutlich weniger Nutzer als erwartet und verfehlte damit sein eigenes Ziel sowie die Markterwartungen klar. Der Telekomkonzern Verizon meldete für das erste Quartal ein kräftiges Ergebnisplus und auch der Umsatz legte zu.

ASIEN

Am Mittwoch ging es an den Börsen in Asien abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei brach letztlich um 2,03 Prozent auf 28.508,55 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Handelsende unverändert bei 3.472,93 Zählern. Parallel zeigte sich der Hang Seng 1,76 Prozent leichter bei 28.621,92 Stellen.

Die weltweit massiv zunehmenden Corona-Infektionen haben die Börsen in Asien am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Es entwickelte sich der stärkste Tagesabsturz seit vier Wochen. Während sich das Infektionsgeschehen in Europa zu beruhigen schien, schlug der Virus in anderen Regionen der Welt wieder härter zu. Dabei geriet vor allem Südostasien mit Indien in den Blick, wo die Fallzahlen rasant stiegen. Die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung gerate damit ins Wanken, hieß es. Dies gelte umso mehr, weil neue Lockdowns und Restriktionen geplant seien, um die Pandemie einzudämmen - so zum Beispiel im Großraum Tokio und Osaka in Japan. Hier soll der Notstand ausgerufen werden mit den entsprechenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Auch die Impfkampagnen laufen mancherorts sehr schleppend, während diese in Europa gerade Fahrt aufnehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX