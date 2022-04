Ukraine-Krieg weiterhin im Fokus: Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Am Donnerstag notieren die asiatischen Börsen uneinheitlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit grünen Vorzeichen. Auch der DAX notierte höher. Die US-Börsen tendierten zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich im Mittwochshandel deutlich fester.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart etwas höher. Anschließend konnte der österreichische Leitindex seine Gewinne deutlich ausbauen und die Sitzung mit einem Aufschlag von 1,22 Prozent auf 3.299,25 Punkte beenden.

Gestützt auf eine klar positive europäische Anlegerstimmung kletterte auch der ATX in die Höhe. Bereits vor Handelsauftakt in Europa hatte die Wall Street starke Vorgaben geliefert.

Nach oben gezogen wurde das wichtigste heimische Börsenbarometer vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Banken.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltete sich derweil sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte zur Wochenmitte zu.

Der DAX startete nur minimal im Plus. Danach ging es weiter aufwärts, dabei überwand der deutsche Leitindex zunächst die 14.200-Punkte- und dann auch die 14.300-Punkte-Marke. Letztlich notierte er 1,47 Prozent höher bei 14.362,03 Zählern - auf Tageshoch.

Nach einer verhaltenen Rückkehr aus dem Osterwochenende gingen die Anleger am Mittwoch wieder optimistisch an Aktien heran. Mit den Kursgewinnen setzte sich der DAX von der psychologisch wichtigen 14.000-Punkte-Marke weiter ab. Durch den Ukraine-Krieg sei an den Finanzmärkten zuletzt viel Negatives bereits eingepreist worden, kommentierte der Comdirect-Marktbeobachter Andreas Lipkow. Neben dem Krieg blieben die Inflations- und Zinsperspektiven und die Corona-Lage in China zentrale Themen.

Laut Lipkow gehen die Marktteilnehmer derzeit noch von einem vorübergehenden Effekt der aktuellen Inflationsdynamik aus. Er warnte aber, dass Zweifel an solch einem Szenario angebracht seien. Die Europäische Zentralbank sei in einer abwartenden Haltung. Er vermutet, dass sie zunächst die Auswirkungen der bereits gestrafften Geldpolitik der US-Notenbank Fed abwartet.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt fand am Mittwoch keine einheitliche Richtung.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und baute diesen anschließend noch aus. Letztlich ging er 0,72 Prozent fester bei 35.160,99 Punkten aus dem Handel. Auf der anderen Seite war der Techwerteindex NASDAQ Composite ins Minus gedreht, nachdem er anfänglich noch gestiegen war. Sein Schlussstand: 13.453,07 Zähler (-1,22 Prozent).

Die Wall Street hat zur Wochenmitte uneinheitlich tendiert, nachdem die US-Börsen am Vortag deutliche Gewinne verzeichnet hatten. An dem übergeordnet unruhigen Marktumfeld hat sich indessen wenig geändert. Neben dem Ukrainekrieg sind die hohe Inflation und die hohen Marktzinsen die bestimmenden Faktoren. Im späten Geschäft brachte dies das Beige Book in Erinnerung, das über einen weiterhin hohen Inflationsdruck berichtete. Etwas in den Hintergrund gerieten solche Sorgen durch die Berichtsaison.

Der Fokus der Anleger richtete sich auf die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. Hier steht die Frage im Raum, ob die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten an die Endabnehmer weitergeben konnten. "Wir leben in einem Jahr mit höherer Inflation, und das wird für einige Unternehmen Probleme mit sich bringen", so Luc Filip, Investment-Leiter bei SYZ Private Banking. "Was wir versuchen zu bewerten, ist die Preissetzungsmacht eines Unternehmens, einige werden ihre Rentabilität unter Druck geraten sehen, wenn sie diese nicht haben", so Filip.

ASIEN

An den Börsen in Asien herrscht am Donnerstag kein gemeinsamer Konsens.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1,12 Prozent auf 27.523,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,60 Prozent auf 3.100,74 Zähler. Der Hang Seng gibt 1,64 Prozent auf 20.580,66 Einheiten nach. (7.00 Uhr MESZ)

Die Sorge über die konjunkturelle Eintrübung in China nehme zu, heißt es im Handel. Die Enttäuschung darüber, dass die Notenbank am Vortag die Zinsen nicht gesenkt habe, steige. Dies gelte umso mehr, weil Regierungsvertreter unterstützende Maßnahmen für die Wirtschaft angekündigt hätten. IG-Marketstratege Yeap Jun Rong spricht von "unzureichenden" Maßnahmen der staatlichen Stellen. China kämpft mit dem schwersten Corona-Ausbruch seit zwei Jahren und reagiert mit harten Abriegelungen. Wie schon an den Vortagen fällt auch der chinesische Renminbi weiter. An den übrigen Börsen der Region zeigt sich die Tendenz dagegen leicht positiv.

