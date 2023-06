ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt kommt am Mittwoch kaum vom Fleck.

So eröffnete der ATX mit einem kleinen Minus und notiert inzwischen nahe seines Vortagesschlusskurses.

"An den Finanzmärkten hat sich zuletzt nicht allzu viel getan, was mit einem vergleichsweise dünnen Datenkalender zu erklären ist", kommentieren die Analysten der Helaba.

Weiterhin beschäftigt die Geldpolitik die Finanzmärkte. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten agieren. "Noch immer wird eine erste Zinssenkung der Fed schon in diesem Jahr eingepreist, bezüglich der EZB aber erst im kommenden Jahr", heißt es weiter von der Helaba. In dem Kontext dürfte am späten Nachmittag die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress Beachtung finden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

So startete der DAX 0,18 Prozent leichter bei 16.082,75 Punkten und pendelt nun zeitweise um die Nullinie.

Der DAX ist nach einer bisher schwachen Woche am Mittwoch erst einmal kaum von der Stelle gekommen. Am Montag und Dienstag hatten Konjunktursorgen und eine Gewinnwarnung von LANXESS im Chemiesektor die Stimmung am Markt getrübt. Gleichwohl hatte sich der DAX recht komfortabel über der Marke von 16.000 Punkten behauptet, nachdem er am Freitag mit 16.427 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht hatte.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sprach von einer anhaltenden Konsolidierung des deutschen Leitindex. "Die Börsenampel bleibt so lange auf grün, wie er über 16.000 Punkten notiert." Auch den Autoren des Helaba-Tagesausblicks machen die jüngsten Verluste wenig Sorgen. Diese seien lediglich eine Korrektur einer intakten Aufwärtsbewegung. "Selbst ein Rückfall bis in den Bereich um 15.700 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht noch kein Beinbruch."

An diesem Mittwoch warten Anleger auf eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Der Markt hoffe nach der Sitzung in der Vorwoche mit Signalen für zwei weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf auf weitere Hinweise, wie wahrscheinlich diese straffe Vorgehensweise der Fed wirklich ist, heißt es von der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich nach der Feiertagspause im Dienstagshandel leichter.

Der Dow Jones Index schloss 0,72 Prozent tiefer bei 34.053,87 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite beendete den Handel 0,16 Prozent schwächer bei 13.667,29 Zählern.

Für Enttäuschung sorgte das Ausbleiben eines Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Markt hatte zuletzt fest mit solch einer Massnahme gerechnet. Die chinesische Notenbank hat zwar ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte nach unten genommen, doch auch hier hatte der Markt teilweise mit einer deutlicheren Leitzinssenkungen gerechnet. Es geht nun verstärkt die Sorge um, eine schwache Konjunkturlokomotive China könnte negative Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war insgesamt sehr übersichtlich. Es wurden lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für Mai veröffentlicht. Letztere haben mit einem Anstieg um 5,2 Prozent gegenüber dem Vormonat positiv überrascht, Analysten hatten lediglich mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet. Dagegen wurde schon auf die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch geschaut.

Nach der jüngsten Gewinnstrecke agierten Anleger zudem vorsichtiger, heißt es. Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, merkte an, dass die Stimmung sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren auf dem höchsten Stand seit über zwei Jahren liege.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,56 Prozent bei 33.575,14 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen aktuell (09:20 Uhr) 1,31 Prozent auf 3.197,90 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,81 Prozent auf 19.251,56 Indexpunkte ab.

Auffallend ist die erneute Schwäche in China, insbesondere in Hongkong. Neben schwachen US-Vorlagen ist die Unsicherheit mit wachsender Enttäuschung über das bisherige Ausbleiben des allgemein erwarteten Konjunkturpakets in China. Die erfolgten Zinssenkungen in China seien eindeutig zu wenig. Die Banken offerierten nur minimal niedriger verzinste Kredite, dies reiche nicht, um die lahmende Konjunktur auf Touren zu bringen, kritisieren Händler.

Dazu sorgt die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch für wenig Kauflaune. Nach zuletzt falkenhaften Äußerungen aus dem Kreis der US-Notenbank blieben die Anleger misstrauisch hinsichtlich des Zinspfades. Noch immer setzten einige auf Zinssenkungen in den USA zum Jahresende, dies sei aber sehr unwahrscheinlich, heißt es. Ein negatives Schlaglicht auf den Zustand der Weltwirtschaft liefert FedEx. Der globale Logistiker verbuchte gesunkene Umsätze.

Vor der Feiertagspause wegen des Drachenbootfestivals ab Donnerstag zeigt sich der Schanghai Composite im Minus. Erneut fällt Hongkong mit einem deutlicheren Verlust negativ aus dem Rahmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX