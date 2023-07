ATX unentschlossen -- DAX mit Abgaben -- Asiatische Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost tendieren derweil uneinheitlich.

AUSTRIA

Der ATX präsentiert sich am Freitag zunächst unentschlossen.

Der ATX zeigte sich zum Handelsstart kaum verändert bei 3.200,76 Punkten und präsentiert sich auch im weiteren Verlauf richtungslos.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind uneinheitlich, zudem dürften Impulse zu Einzelwerten angesichts der mageren Nachrichtenlage ausbleiben. Auch der Datenkalender bleibt vor dem Wochenende weitgehend leer.

Am Vortag waren Konjunkturdaten aus den USA im Fokus gestanden. Dort ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt niedriger als erwartet ausgefallen. Der somit weiterhin rund laufende Jobmotor hatte neue Spekulationen um weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve geschürt.

"Der zinstreibende Einfluss der rückläufigen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf das Marktgeschehen wurde vom schwachen Philadelphia-Fed-Index etwas abgemildert. Letztlich wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die Fed das Leitzinsband in der nächsten Woche um 25 Basispunkte erhöhen und den Zinszyklus beenden wird", schreiben dazu die Experten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Nach dem stärkeren Vortag bröckelt der DAX am Freitag wieder etwas ab.

Der DAX verlor zum Handelsauftakt 0,49 Prozent auf 16'125,21 Punkte. Auch weiterhin bewegt er sich in der Verlustzone.

Nach der uneinheitlichen Performance tags zuvor hat der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen nachgegeben. Negative Impulse lieferten die schwache US-Technologiebörse NASDAQ sowie enttäuschende Quartalsberichte der DAX-Unternehmen SAP und Sartorius. Im weiteren Handelsverlauf könnte es aufgrund des Verfalls von DAX-Optionen zu Kursschwankungen kommen.

In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die Anleger weiter von größeren Wetten abhalten dürften.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,47 Prozent höher bei 35.224,43 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen mit Verlusten und gab 2,05 Prozent auf 14.063,31 Zähler nach.

Neben der Berichtssaison rückte zunehmend die US-Zinsentscheidung kommende Woche in den Fokus, was für Zurückhaltung im Vorfeld sprach. Konjunkturdaten fanden mit Blick darauf verstärkte Beachtung. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kam etwas niedriger herein als erwartet, während der Philadelphia-Fed-Index zum verarbeitenden Gewerbe für Juni leicht unter der Prognose blieb.

Vor allem die Nasdaq-Indizes standen unter Druck da die Ergebnisse von Tesla und Netflix am Markt nicht gut aufgenommen wurden. Beide Aktien waren in den vergangenen Monaten rasant nach oben gelaufen. Nun wurden die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse und Kommentare als unzureichend bewertet.

"Netflix verfehlte die Umsatzschätzungen und gab einen niedriger als erwartet ausgefallenen Ausblick für das dritte Quartal, während die Ergebnisse von Tesla eine schrumpfende Rentabilität mit Druck auf die Margen zeigten", sagt Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank. Die Befürchtung wächst, dass eine sich verlangsamende Wirtschaft die Ausgaben der Verbraucher für bestimmte Güter wie Autos oder Streaming-Konten in der kommenden Zeit reduzieren könnte.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ist am Freitag keine einheitliche Tendenz auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor letztendlich 0,57 Prozent auf 32.304,25 Punkte.

Während der Shanghai Composite zum Schluss marginale 0,06 Prozent tiefer stand bei 3.167,75 Zählern, legt der Hang Seng in Hongkong derzeit um 0,68 Prozent zu auf 19.057,30 Einheiten.

Insgesamt wenig hat sich am Freitag an den Börsen in Asien getan. Dass China eine Reihe von Massnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Autos und Elektronik vorgestellt hat, mit denen Peking die Wirtschaft stützen will, sorgte zunächst für keinen erkennbaren Impuls. Der Markt warte weiter auf ein umfassendes Stimulierungspaket, das möglicherweise Ende des Monats nach dem Treffen des Politbüros verkündet werden dürfte, hiess es.

Mit Spannung erwartete Preisdaten aus Japan bewegten die Aktienkurse kaum und zunächst auch nicht den Yen. Die Verbraucherpreise lagen im Juni 3,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Das ist zwar weiterhin deutlich höher als von der Notenbank gewollt, allerdings wurde der Anstieg in diesem Ausmaß auch erwartet. Spekulationen darüber, dass die Notenbank irgendwann ihren weiter ultraexpansiven Kurs aufgeben müsse, schwelen damit einerseits weiter, wurden andererseits aber auch nicht wesentlich befeuert.

