ATX-Plus voraus -- DAX vor positiver Eröffnung -- Börsen in Asien legen zu -- US-Aktienmärkte schließen mit Gewinnen

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag freundlich beginnen. Beim deutschen Leitindex werden zu Beginn Gewinne in Aussicht gestellt. Asiens Aktienmärkte notieren zum Wochenausklang in grün. Die US-Börsen sind höher aus dem Donnerstagshandel gegangen.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt übernahmen am Donnerstag die Bären das Ruder.

Der ATX wies kurz nach Handelsstart Verluste aus. Im weiteren Verlauf blieb er unter der Nulllinie, wo er sich 0,86 Prozent schwächer bei 2.199,91 Zählern aus dem Handel verabschiedete.

Steigende Corona-Infektionszahlen, der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Iran-USA-Konfrontation rückten in den Fokus der Anleger.

Die US-Währungshüter haben zudem bei ihrer Ratssitzung am 28. und 29. Juli Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in Zeiten niedriger Zinssätze diskutiert. Die Notenbanker kündigten zum Abschluss ihres Treffens keine neuen konkreten Schritte an und bekräftigten ihr Versprechen, aggressive Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft beizubehalten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Notenbankchef Jerome Powell und andere führende Fed-Vertreter haben angedeutet, dass sie sich auf einen langfristigen Ansatz vorbereiten, um Zeiten niedriger Inflation auszugleichen, indem sie sich um nachfolgende Phasen etwas höherer Inflation bemühen. Diese Diskussionen könnten Aufschluss darüber geben, wie die Zentralbank die Wirtschaft nach den Belastungen infolge der Pandemie dieses Jahr stützen will.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird ein fester Start erwartet.

Der DAX hatte zuletzt am Donnerstag 1,14 Prozent tiefer bei 12.830 Punkten geschlossen.

Wieviel die erwarteten Kursgewinne wert sind, könnte sich schon kurz nach dem Start zeigen, wenn Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone veröffentlicht werden. Diese gelten als konjunkturelle Frühindikatoren. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind derweil kursstützend.

WALL STREET

An der Wall Street sind die Anleger am Donnerstag nach einem verlustreichen Start doch noch in Kauflaune gekommen.

Der Dow Jones konnte mit einem kleinen Gewinn von 0,17 Prozent bei 27.739,73 Punkten schließen. Zum Handelsbeginn hatte er sich noch 0,25 Prozent schwächer bei 27.622,68 Indexstellen gezeigt, konnte seine Verluste im Verlauf dann jedoch vollständig abbauen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss um 1,06 Prozent höher bei 11.264,95 Zählern. Er startete ebenfalls 0,45 Prozent leichter bei 11.096,40 Punkten, konnte das Vorzeichen im weiteren Verlauf aber wechseln und deutlich in die Gewinnzone steige.

Den Anlegern klangen vor allem zu Sitzungsbeginn noch die konjunkturskeptischen Aussagen der US-Notenbank vom Vortag in den Ohren. Im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, hatten die Notenbanker betont, dass die US-Wirtschaft vor allem mehr staatliche Unterstützung benötige, um die Corona-Krise zu bewältigen. Verhandlungen zwischen den Demokraten und den Republikanern über weitere Hilfsmaßnahmen kommen aber seit Wochen nicht voran. Ohne weitere Unterstützung, so die Befürchtung, dürfte der für die US-Wirtschaft so wichtige private Konsum einbrechen und die Erholung der Konjunktur ausbremsen.

Neue Konjunkturdaten waren nicht dazu angetan, diese Ängste zu lindern. So hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wieder eingetrübt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche wieder über 1 Million. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 923.000 erwartet. Die Zahl für die Woche davor wurde leicht nach oben revidiert. Auf dem Höhepunkt der Krise Ende März beantragten weit über 6 Millionen Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe. Zeitgleich mit den Erstanträgen wurde der Philadelphia-Fed-Index für August veröffentlicht. Er sank überraschend deutlich auf 17,2 Punkte von 24,1 im Juli. Volkswirte hatten den Index bei 20,0 Punkten gesehen. Der Index der Frühindikatoren für Juli fiel dagegen leicht besser aus. Offenbar konzentrierten sich die Anleger im Handelsverlauf dann zunehmend auf diesen kleinen Lichtblick.

ASIEN

Die asiatischen Börsen machen am Freitag mit Rückenwind aus Übersee an Boden gut.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei um 0,38 Prozent auf 22.967,92 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert Shanghai Composite zeitgleich um 0,78 Prozent auf 3.390,14 Zähler.

In Hongkong ist der Zugewinn bisher am größten. Der Hang Seng klettert um 1,25 Prozent auf 25.101,12 Punkte nach oben.

Die asiatischen Märkte folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Kurse unter Führung der Technologieaktien im Handelsverlauf kontinuierlich zugelegt hatten. Im Blick hat der Markt weiter neben Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, vor allem die US-chinesischen Beziehungen. Und hier berichten Marktbeobachter von einem Hoffnungsschimmer. Laut dem chinesischen Handelsministerium sollen sich beide Seiten immerhin darauf geeinigt haben, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um über die Fortschritte beim sogenannten Phase-1-Deal der Handelsvereinbarung zu sprechen. Von US-Seite gebe es dazu aber noch keine Bestätigung. US-Präsident Trump hatte im früheren Wochenverlauf betont, er habe die eigentlich bereits für vergangenen Samstag geplanten Gespräche abgesagt.

