Falkenhafte Geldpolitk belastet: ATX schwächer -- DAX ebenfalls mit schwacher Performance -- Asiens Börsen mit Verlusten

Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Handelsstart abwärts. Auch an der deutschen Börse halten zum Auftakt am Donnerstag zunächst die Verkäufer das Ruder in der Hand. In Fernost dominieren die Bären.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt sind am Donnerstag Verluste zu sehen.

Der ATX büßte im frühen Verlauf 0,83 Prozent auf 3.185,41 Punkte ein und bleibt auch im weiteren Handel tief auf rotem Terrain.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es klare Kursverluste zu beobachten. International drückten vor allem die jüngsten Aussagen von der US-Notenbank auf die Aktienkurse. Die Fed hatte zuletzt eine weitere Anhebung der Leitzinsen im heurigen Jahr angedeutet.

Das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA wurde noch nicht ausgerufen, formulierten die Helaba-Analysten. Am Berichtstag standen nun weitere Zinsentscheidungen von einigen Notenbanken im Fokus. Die Schweizerischen Nationalbank sieht nach fünf Zinserhöhungen in Folge überraschend von einer weiteren geldpolitischen Straffung ab und lässt ihren Leitzins unverändert bei 1,75 Prozent.

Schwedens Zentralbank versucht die hohe Inflation mit einer weiteren Zinserhöhung zu zügeln. Sie erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Auch in Norwegen wurden die Leitzinsen wie erwartet weiter angehoben. Im weiteren Verlauf stehen noch die Zinsentscheidungen in Großbritannien und der Türkei auf dem Kalender.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage wie bereits am Vortag sehr mager.

DEUTSCHLAND

Auf dem Frankfurter Börsenparkett verläuft der Donnerstagshandel schwach.

Der DAX war mit einem Abschlag von 0,82 Prozent bei 15.650,98 Punkten in den Handel eingestiegen, die sehr schwache Tendenz setzt sich auch im Handelsverlauf fort.

Die Zinssignale der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für Verluste gesorgt. Nachdem es am Vorabend bereits an den US-Börsen abwärts gegangen war und sich die Schwäche in Asien fortgesetzt hatte, folgten die europäischen Märkte.

In den Vereinigten Staaten wurde der Leitzins am Mittwoch wie erwartet unverändert beibehalten, womit er auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren verharrt. Die Prognosen der Fed sehen für das laufende Jahr aber laut Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein eine weitere Zinsanhebung vor. Zugleich seien die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung gedämpft worden, ergänzte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. "Höher für länger" sei die schmerzhafte Zusammenfassung der Fed-Botschaft.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen im Rahmen der Mittwochssitzung mit Verlusten.

Der Dow Jones Index verlor 0,22 Prozent auf 34.440,88 Punkte. Der NASDAQ Composite gab 1,53 Prozent auf 13.469,13 Zähler nach.

Anleger hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend zurück. Am Abend verkündete die Federal Reserve, dass der Leitzins unverändert belassen wird. Im Juni hatte sie bereits eine erste Zinspause eingelegt, im Juli dann aber den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben.

Bei einigen Marktteilnehmern hatten zuletzt unerwartet gute Wirtschaftsdaten aus den USA und der Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch in dieser Woche Befürchtung aufkommen lassen, dass der Inflationsdruck sich als hartnäckig erweisen könnte und die Fed länger an einer falkenhaften Zinspolitik festhalten könnte. Diesbezüglich gab es Entwarnung, allerdings betonten die Währungshüter, dass die Zinsen weiter steigen könnten und 2024 weniger Zinssenkungen geplant seien als bislang prognostiziert.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen geben im Donnerstagshandel nach.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 1,37 Prozent tiefer bei 32.571,03 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,77 Prozent auf 3.084,70 Punkte nach unten. In Hongkong verlor der Hang Seng 1,29 Prozent auf 17.655,41 Indexpunkte.

Im Gefolge der Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend ging es mit den Börsen Asien abwärts - zum Teil recht deutlich. Die Fed hatte zwar erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert gelassen, hat sich aber falkenhaft zur weiteren Geldpolitik geäußert. Sie signalisierte, dass sie die Zinsen in diesem Jahr nochmals anheben könnte und sie insgesamt für länger auf einem erhöhten Niveau bleiben dürften.

"Die Fed ist fest entschlossen, die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen", sagte Fed-Chairman Jerome Powell: "Wir sind bereit, die Zinssätze weiter zu erhöhen, wenn dies angemessen ist." Zu möglichen Zinssenkungen sagte Powell lediglich: "Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem es angebracht ist, die Zinsen zu senken." An der Wall Street hatten daraufhin vor allem die zinssensitiven Technologiewerte mit Verlusten zu kämpfen.

In Japan verpuffte der feste Dollar (schwache Yen) als Stützfaktor für Aktien. Der Dollar ist in Reaktion auf die Fed-Aussagen auf rund 148,40 Yen gestiegen und damit den höchsten Stand seit November 2022. Zugleich erreichten die Renditen der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen das höchste Niveau seit 2013.

In China herrschten Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wachstums vor, weil die Wirtschaft nach den jüngsten Konjunkturmaßnahmen Pekings noch keine Anzeichen für eine große Trendwende erkennen lässt. Ganz oben bei den Verlierern standen Konsum- und Pharmawerte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX