ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne große Ausschläge. Die Märkte in Fernost schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag kaum verändert erwartet.

Der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart um seinen Vortagesschlusskurs.

Etwas Unterstützung kommt von den Überseevorgaben, datenseitig stehen am Nachmittag lediglich Zahlen vom US-Immobilienmarkt auf dem Programm.

Unter den heimischen Unternehmen rückt Marinomed mit Quartalszahlen in den Fokus. Die Finanzergebnisse würden im Rahmen der Erwartungen liegen, erklärte Vladimira Urbankova von der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Jedoch seien für die Entwicklung der Aktie die Aussichten auf Vertriebspartnerschaften von größerer Bedeutung, so die Analystin weiter. Hier habe das Management nun vorsichtigere Töne angeschlagen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnet die Sitzung marginale 0,06 Prozent höher bei 15.911,02 Punkten.

Die Hängepartie des DAX unterhalb der Marke von 16'000 Zählern geht am Dienstag weiter. Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen sind unterstützend. Rückenwind kommt vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere rentieren dort aktuell mit etwa 4,39 Prozent und nähern sich damit einem weiteren Tiefstand seit zwei Monaten.

Am Abend nach XETRA-Handelsschluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Sollte der Tenor des Protokolls eher zu einer straffen Geldpolitik in den USA tendieren, dann dürfte es an den Finanzmärkten zu stärkeren Schwankungen kommen, so die Prognose der Bank.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag nach oben.

Der Dow Jones Index legte 0,58 Prozent auf 35.151,24 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 14.284,53 Zählern.

Die US-Börsen starteten nach den jüngsten Kursanstiegen gemächlich in die neue Woche, konnten schlussendlich aber erneut Gewinne einfahren. Die Risikobereitschaft der Anleger sei indes nach wie vor gross, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades. Nach den positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank Fed zur Leitzinsentwicklung Anfang November herrsche am Markt weiterhin gute Stimmung. Mittlerweile spekulieren Anleger darüber, inwieweit die Zinsen im kommenden Jahr sinken dürften. Denn nach den massiven Zinserhöhungen der vergangenen Monate scheint die Inflation nun im Griff zu sein.

Zu Wochenbeginn standen die nahe ihres Rekordhochs notierenden Aktien von Microsoft im Fokus. Ein Chaos-Wochenende beim ChatGPT-Entwickler OpenAI hat den Softwarekonzern im Wettlauf bei künstlicher Intelligenz weit nach vorn katapultiert. Microsoft schnappt sich den herausgedrängten OpenAI-Chef Sam Altman und andere Mitarbeiter des Startups. Damit hat Microsoft nicht nur weiter Zugang zur Technologie von OpenAI als Grossinvestor - sondern auch einen grossen Teil ihrer Erfinder im eigenen Haus.

ASIEN

In Fernost entwickeln sich die Börsen auch am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ marginale 0,03 Prozent tiefer bei 33.376,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,39 Prozent auf 3.080,34 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 0,74 Prozent auf 17.910,25 Zähler steigt.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen am Dienstag die gleiche Tendenz wie am Vortag: die meisten Börsen im Plus, Japan bleibt zurück. Getragen wird die Stimmung derzeit von der Erwartung, dass die US-Notenbank keine weiteren Zinserhöhungen in diesem Zyklus vornehmen wird. Dies hatte auch bereits die Aktien an der Wall Street nach oben gebracht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX