Anleger werden wieder mutiger: ATX und DAX im Plus -- Börsen in Fernost laufen in verschiedene Richtungen - Hang Seng tiefrot

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt steigen am Montag an. An den asiatischen Börsen geht es zum Wochenstart hingegen uneinheitlich zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt legt am Montag zu.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart 0,59 Prozent im Plus bei 3.364,10 Zählern und bleibt dann auf grünem Terrain.

Auch an den europäischen Leitbörsen ist ein freundlicher Wochenstart zu sehen.

Unterstützung liefern laut Marktbeobachtern vor allem die rekordhohen US-Börsen. In Asien sorgten schwache China-Börsen für ein uneinheitliches Bild, nachdem die chinesische Notenbank die Kreditzinsen unverändert belassen hatte.

Auslöser für eine wieder verstärkte Zinssenkungsspekulationen waren die unerwartet kräftig gesunkenen deutschen Erzeugerpreise und schwache Zahlen zum britischen Einzelhandel, kommentierten die Helaba-Experten. Ohnehin sind die Marktteilnehmer in der Mehrheit in Richtung kräftiger Zinssenkungszyklen positioniert, hieß es weiter.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch ausgesprochen dünn aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Montag Zuschläge.

Der DAX startete die neue Handelswoche bei 16.684,10 Punkten und damit 0,78 Prozent fester. Anschließend bleibt das deutsche Börsenbarometer deutlich im Plus.

Rekordhohe US-Börsen hellen am Montag auch die Laune der DAX-Anleger auf. Damit würde der DAX wieder die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich lassen und sich zugleich von seinem in der Mitte der Vorwoche markierten Jahrestief bei 16.345 Punkten weiter nach oben absetzen. In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag angetrieben. In Asien war der Wochenbeginn zumindest in Japan ebenfalls freundlich. Im Blick steht in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinsänderung wird allerdings nicht erwartet.

WALL STREET

Die US-Märkte verbuchten am Freitag kräftige Gewinne.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Zwischenzeitlich erreichte er ein neues Rekordhoch bei 37.933,73 Punkten und beendete die Sitzung 1,05 Prozent höher bei 37.863,60 Punkten. Der NASDAQ Composite legte noch deutlicher zu, nachdem er bereits fester gestartet war. Er verabschiedete sich schließlich mit einem Zugewinn von 1,70 Prozent bei 15.310,97 Zählern ins Wochenende.

Die positive Stimmung sorgte dafür, dass sich die Indizes wieder auf Rekordkurs befanden. Der US-Leitindex Dow Jones konnte auf einen historischen Höchststand klettern, während der NASDAQ 100 erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten überwinden konnte. Auch der marktbreite S&P 500 konnte einen Rekord erklimmen.

Zur positiven Stimmung trug nach Aussage von Händlern die am späten Donnerstag erzielte Einigung im Haushaltsstreit bei, mit der ein "Shutdown", also die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, zunächst abgewendet wurde. Etwas Unterstützung kam auch von leicht nachgebenden Anleiherenditen.

Konjunkturoptimismus hatte die Aktienkurse am Donnerstag nach oben getragen. Zum einen war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wider Erwarten deutlicher zurückgegangen, was die Hoffnung auf eine "weiche" Landung der US-Wirtschaft bei einem gleichzeitig nachlassenden Preisauftrieb genährt hatte. Zum anderen stimmten überzeugende Geschäftszahlen und ein ermutigender Ausblick des taiwanischen Chipherstellers TSMC die Anleger optimistisch für den Technologiesektor.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte laufen am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise um 1,48 Prozent auf 36.495,39 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil zwischenzeitlich 1,29 Prozent auf 2.795,61 Einheiten ab. 0,47 Prozent auf 2.832,28 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong verliert sogar stellenweise 2,17 Prozent auf 14'975,91 Einheiten.

In Japan geht es am Montag deutlich nach oben, besonders Tech-Aktien steigen. Die Käufe im Technologiesektor wurden durch die Hoffnung weiter angeheizt, dass die steigende Nachfrage nach der Entwicklung künstlicher Intelligenz das Interesse an diesem Sektor wieder ankurbeln wird.

Gegen den allgemeinen Trend geht es an den chinesischen Börsen hingegen nach unten. Hier belasten die anhaltenden Befürchtungen vor einer sich verlangsamenden wirtschaftlichen Erholung in China. Zum Wochenausklang hatte Premierminister Li Qiang die Wahrscheinlichkeit größerer Konjunkturmaßnahmen, auf die die Marktteilnehmer schon seit geraumer Zeit warten, heruntergespielt.

Die People's Bank of China hielt ihren Leitzins derweil am Montag auf einem Rekordtief und signalisierte damit, dass sie nur begrenzten Spielraum für eine Lockerung der geldpolitischen Bedingungen und eine Unterstützung des Wirtschaftswachstums hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX