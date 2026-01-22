Entspannung im Grönland-Streit: Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Am Mittwoch erzielte der ATX Zuwächse.

Der ATX konnte nach einem negativen Start am Nachmittag ins Plus drehen und schloss 0,73 Prozent höher bei 5.410,16 Punkten.

Die Trump-Administration will sich weiterhin Grönland aneignen. Jedoch sagte der US-Präsident auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, er werde dafür keine Gewalt anwenden.

Das Europäische Parlament hat derweil die Arbeiten zur rechtlichen Umsetzung des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU ausgesetzt, nachdem Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, wegen Grönland Zölle gegen einige europäische Länder zu verhängen, wie ein hochrangiger Parlamentarier mitteilte. Durch diese Entscheidung wird der Plan der EU, die Zölle auf eine Reihe von US-Industrieprodukten zu senken, vorerst auf Eis gelegt. Die Zollsenkungen wurden als Teil eines Handelsabkommens zwischen den USA und der EU vereinbart, das erstmals im vergangenen Sommer angekündigt wurde, aber noch der Zustimmung der Parlamentarier bedarf, um vollständig in Kraft zu treten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen SBO und Wienerberger in den Fokus der Akteure.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Mittwoch tiefrote Vorzeichen zu sehen.

Der DAX rutschte nach einer schwachen Eröffnung zunächst noch tiefer in die Verlustzone. Am Nachmittag konnte das Minus jedoch eingegrenzt werden und der deutsche Leitindex ging schlussendlich nur 0,58 Prozent leichter bei 24.560,98 Punkten aus der Sitzung.

US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung bekräftigt, dass die USA die zu Dänemark gehörige Insel Grönland übernehmen müsse. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos begründete Trump seine Forderung damit, dass die USA "dieses Stück Eis" für seine Verteidigung brauchten. "Die Leute glauben, ich werde Gewalt anwenden, aber ich muss keine Gewalt anwenden und ich werde keine Gewalt anwenden", versicherte er jedoch.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Mittwoch deutlich zulegen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem knappen Gewinn und baute diesen anschließend kräftig aus. Sein Schlussstand: 49.077,23 Punkte (+1,21 Prozent).

Auch der NASDAQ Composite zog deutlich an, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Er ging 1,18 Prozent stärker bei 23.224,82 Punkten aus dem Handel.

US-Präsident Donald Trump will die angekündigten Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar nun doch nicht verhängen. Zur Begründung verwies er auf der Plattform Truth Social auf einen Rahmen für eine künftige Vereinbarung über Grönland und die Arktis, der nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte entstanden sei. Details nannte Trump nicht.

Die Lösung werde, sofern sie umgesetzt werde, für die USA und alle Nato-Staaten von Vorteil sein, erklärte Trump. Auf dieser Grundlage werde er auf die für Anfang Februar geplanten Zölle verzichten. Zugleich bekräftigte er seine Forderung nach einem Verkauf Grönlands von Dänemark an die USA und kündigte weitere Gespräche zum Raketenabwehrprojekt "Golden Dome" an.

Zuvor hatte Trump unter Verweis auf den Grönland-Konflikt Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Nato-Staaten angedroht. Ein für Donnerstag geplanter EU-Sondergipfel zu dem Thema soll dennoch stattfinden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag verschiedene Vorzeichen aus.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise kräftig um 1,83 Prozent zu auf 53.739,21 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland ist hingegen eine minimale Bewegung erkennbar: Der Shanghai Composite notiert zwischenzeitlich leichte 0,03 Prozent höher bei 4.118,32 Einheiten.

Leicht abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich stellenweise 0,16 Prozent leichter bei 26.542,88 Stellen.

Zeichen der Entspannung im Grönland-Streit sorgen am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten für teils kräftige Kursgewinne. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, es sei ein Rahmenabkommen zu einer zukünftigen Vereinbarung über Grönland und die Arktis erzielt worden. Seine Drohung weiterer Zölle gegen europäische Länder zog Trump zurück.

Die Grönland-Entwicklungen verdrängen in Tokio die jüngsten Zweifel, wie die japanische Regierung höhere fiskalische Ausgaben finanzieren will. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die am Freitag anstehende geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan (BoJ) gewartet. Da allgemein damit gerechnet werde, dass die BoJ die Zinsen unverändert lasse, liege der Fokus auf der Pressekonferenz von Notenbankpräsident Kazuo Ueda, meinen Analysten. Im Dezember 2025 hatte die BoJ ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten. Leicht stützend wirkt, dass die japanischen Exporte im Dezember den vierten Monat in Folge gestiegen sind, auch wenn der Anstieg unter den Erwartungen geblieben war.

