Trübe Marktstimmung durch Zinssorgen: ATX und DAX starten tiefer -- Asiens Börsen notieren in Rot

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Abschlägen.

Der ATX eröffnet den Handel 0,71 Prozent tiefer bei 3.463,17 Einheiten.

In den USA hat der Dow fast 700 Punkte verloren und damit noch einmal deutlich mehr als zum Handelsschluss in Europa absehbar. "Die Stimmung wird davon erst einmal auch in Europa belastet werden", so ein Marktteilnehmer. Denn den weiter steigenden Renditen und zunehmenden Zinserhöhungserwartungen dürften sich auch die europäischen Börsen nicht dauerhaft entziehen können. Zudem seien an Wall Street nun technische Verkaufssignale erzeugt worden.

Impulse dürften neben der Berichtssaison vom Ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Am Abend steht dann das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank im Blick.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt geht am Mittwoch in Rot in die Sitzung.

Der DAX verliert zu Handelsbeginn 0,36 Prozent auf 15.342,60 Punkte.

Damit orientiert sich der DAX wieder Richtung Vortagestief bei 15.286 Punkten. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend wird wohl einem neuerlichen Test unterzogen. An der Wall Street war es tags zuvor kräftig bergab gegangen, wobei die Verluste nach dem anfänglichen Rutsch nach dem europäischen Handelsende noch etwas ausgeweitet wurden. "Zinsängste verderben die Marktstimmung", so fasste die Credit Suisse das Geschehen zusammen. In Asien schlossen sich die Indizes am Morgen dem negativen Trend an.

Sollte der Index aus dem gut 400 Punkte breiten Korridor, in dem er sich seit Monatsbeginn bewegt, nach unten herausfallen, "dann könnten auch an der Börse die Tollen Tage vorbei sein", spielte Altmann auf das Ende der Fastnacht mit dem heutigen Aschermittwoch an. Angesichts der Entwicklung der Zinsen dürfte manch ein Investor versucht sein, die seit Jahresbeginn immer noch prozentual zweistelligen Kursgewinne am europäischen Aktienmarkt mitzunehmen und in Anleihen umzuschichten.

In Frankfurt stehen neben Unternehmensnachrichten die Daten zum deutschen Ifo-Geschäftsklima auf der Agenda. Erst nach dem hiesigen Börsenschluss wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed bekannt gegeben.

Das Klinik- und Medizintechnikunternehmen Fresenius berichtete wegen Inflation, steigender Kosten, Personalmangel und Lieferkettenproblemen einen Gewinneinbruch für 2022. Insgesamt schnitten die Bad Homburger in etwa so ab, wie es Analysten nach den zwei Gewinnwarnungen des vergangenen Jahres bereits befürchtet hatten. Grösste Bürde war die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), von der sich der Mutterkonzern stärker lösen will. Für 2023 geht Fresenius bestenfalls vorn einer Stagnation des um Währungseinflüsse und Sondereffekte bereinigten Betriebsergebnisses (bereinigtes Ebit) aus; im schlechtesten Fall wird ein Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich nicht ausgeschlossen.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag deutliche Abschläge.

Der Dow Jones eröffnete schwächer bei und rutschte anschließend tiefer ins Minus. Er ging mit einem Minus von 2,06 Prozent bei 33.130,38 Einheiten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verlor bereits zum Start und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Er schloss 2,50 Prozent tiefer bei 11.492,30 Punkten.

Im Fokus der Anleger standen auch am Dienstag in Zeiten einer nach wie vor hohen Inflation die geldpolitischen Perspektiven. Die Rally zum Jahresanfang ließ Experten großer Investmentbanken bei Aktien vorsichtiger werden. So blickte die US-Großbank Morgan Stanley in einer Studie zum Beispiel skeptisch auf die New Yorker Börsen. Laut Michael Wilson von der US-Bank deuteten die jüngsten Daten zwar darauf hin, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könne, das bedeute aber auch, dass eine schnelle Wende in der Geldpolitik der Fed vom Tisch sei. Laut einer Umfrage von S&P Global hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im Februar belebt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft stieg auf 50,2 Punkte - oberhalb von 50 Punkten signalisiert der Index ein Wachstum.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem Walmart und Microsoft im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch in Rot.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei letztlich 1,34 Prozent auf 27.104,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich 0,47 Prozent auf 3.291,15 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng zeitweise 0,47 Prozent leichter bei 20.433,76 Stellen (9.00 Uhr MEZ).

Dabei fielen die Einbußen aber nicht ganz so stark aus wie in den USA. Dort hatten nach der Feiertagspause die jüngst reihenweise falkenhaften Kommentare von US-Notenbankern für Verkaufsstimmung gesorgt, verstärkt durch vorsichtige Ausblicke von Unternehmen aus dem Einzelhandelssektor. Dazu gab es wieder Konjunkturdaten, die vergleichsweise robust ausfielen.

Die Sorge der Börsianer ist, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben und länger auf einem erhöhten Niveau lassen könnte als bislang vermutet, ermutigt durch die widerstandsfähigen Konjunkturdaten. Während bislang ein Niveau von 5,25 bis 5,50 Prozent als Zinsgipfel betrachtet wurde, gehen die Befürchtungen bei einigen Akteuren inzwischen darüber hinaus. Die Renditen der US-Anleihen zogen weiter an, im Zweijahresbereich auf 4,70 Prozent und damit knapp unter die jüngste Spitze im November.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX