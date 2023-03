Vor Fed-Entscheid: Asiens Börsen weit im Plus

An den Märkten in Fernost geht es am Mittwoch aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Aufschläge.

Der ATX notierte bereits im frühen Handel im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Bis zum Handelsende legte er um satte 2,78 Prozent auf 3.228,30 Punkte zu.

Bereits am Vortag hatte der heimische Leitindex nach einem zunächst schwachen Start Stabilisierungsgewinne erzielt. Diese wurden am zweiten Handelstag der Woche stark ausgebaut. Die Credit Suisse-Notrettung in Form einer Übernahme durch die UBS dürfte für Experten zwar thematisch nicht vom Tisch sein, allerdings dürfte sich mit der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am morgigen Mittwoch die Aufmerksamkeit zur Wochenmitte verschieben.

Die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) konnten nicht belasten. Das Stimmungsbarometer des ZEW, das die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland misst, fiel im März gegenüber dem Vormonat um 15,1 Punkte auf 13,0 Punkte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 15,0 Punkte gerechnet.

Auf Unternehmensseite blieb die Meldungslage dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel mit Gewinnen.

Der DAX war bereits stärker in den Handel eingestiegen und eroberte damit direkt die 15.000-Punkte-Marke zurück. Im Verlauf baute er seine Gewinne aus und notierte letztlich 1,75 Prozent höher bei 15.195,35 Zählern.

Die Erholung, die am Vortag nach dem ersten Schock im Zusammenhang mit der notwendigen Credit Suisse-Übernahme durch die UBS eingesetzt hatte, setzte sich damit fort. Die Erleichterungsrally, wie sie die Experten der Commerzbank nennen, ging weiter. Weiter warten die Anleger mit Spannung, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagiert. Laut der Commerzbank preist der Markt nicht einmal mehr einen Zinsschritt von 25 Basispunkten voll ein, sondern sieht nur noch eine kleine Chance dafür.

Commerzbank-Expertin Antje Praefcke vergleicht den US-Zinsentscheid mit einem Griff in die Pralinenschachtel. "Meines Erinnerns nach gingen die Erwartungen vor einer Zinssitzung der Fed noch nie so weit auseinander, von 0 über 25 bis 50 Basispunkte", schrieb sie am Morgen. Das sei auch nachvollziehbar, da die Probleme im Bankensektor ja von den USA ausgegangen seien.

WALL STREET

Die US-Indizes knüpften am Dienstag an ihre positive Vortagesentwicklung an.

Der Dow Jones schafft am zweiten Handelstag der Woche ein Plus von 0,98 Prozent auf 32.561,82 Punkte. Der NASDAQ Composite legte daneben 1,58 Prozent auf 11.860,11 Zähler zu.

Das Thema Banken- bzw. Finanzkrise verlor an der Wall Street am Dienstag immer deutlicher seinen Schrecken. Nach der Lösung für die in Schieflage geratenen und systemrelevanten Credit Suisse deutete sich auch eine Rettung des kleinen Regionalinstituts First Republic Bank in den USA an. Es gibt Berichte, wonach JPMorgan daran arbeitet, die Bank zu stützen - es geht um strategische Alternativen wie eine Kapitalerhöhung oder einen Verkauf.

Zudem soll das US-Finanzministerium generell unbegrenzte Einlagengarantien in Betracht ziehen - andere Quellen sprachen dagegen nur von einer deutlichen Anhebung der Garantien. In jedem Fall stützten diese Berichte den Aktienmarkt.

Mit den Meldungen über Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors rückte die Zinsentscheidung zur Wochenmitte wieder stärker ins Bewusstsein. "Unsere eigenen US-Volkswirte (...) stimmen mit der Einschätzung überein, dass sich die Fed für 25 Basispunkte entscheiden wird", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Auch die Markterwartung geht von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus, womit die Einschätzungen des Marktes angesichts der Verwerfungen im Bankensektor von vormals höheren Prognosen zurückgekommen sind. Auch dieser Umstand stützte die Wall Street.

ASIEN

An den Märkten in Fernost werden am Mittwoch Gewinne gemacht.

Der japanische Leitindex Nikkei legt aktuell (7.06 Uhr MEZ) 1,99 Prozent auf 27.480,77 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite gewinn 0,12 Prozent auf 3.259,63 Punkte. In Hongkong steigt der Hang Seng 1,69 Prozent auf 19.583,42 Zähler.

Die nachlassende Furcht vor einer Bankenkrise gibt den Börsen in Asien den zweiten Tag in Folge Auftrieb. Vor allem Bankenwerte sind am Mittwoch gesucht, nachdem sich der Sektor am Vortag in den USA kräftig erholt hat. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte den Einlegern angeschlagener Banken Unterstützung zugesagt. Auch der am späten Mittwoch anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank, der Anleger am Dienstag noch vorsichtig agieren ließ, scheint seinen Schrecken verloren zu haben. "Risk on" ist wieder angesagt. Am Markt wird darauf gesetzt, dass die Federal Reserve eher "taubenhafte" Töne anschlägt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX