ATX und DAX fester erwartet -- Börsen in Asien überwiegend im Plus

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Donnerstagshandel mit positiver Tendenz beginnen. Am Donnerstag geht es an den Märkten in Fernost mehrheitlich aufwärts.

AUSTRIA

Anleger in Wien dürften dem Donnerstagshandel optimistisch gegenüber stehen.

Der ATX steigt vorbörslich.

Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Handelsstart in den Donnerstag. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen der US-Börsen und der asiatischen Märkte. "Entscheidend wird aber sein, wie sich die Europäische Zentralbank äußert", sagt ein Marktteilnehmer. Jede Andeutung von Tapering könnte die Stimmung wieder belasten. "Tapering wird kommen, die Frage ist nur, wann", so der Marktteilnehmer. Die Bank of Canada sei nun bereits vorgeprescht, sie kürze die Anleihenkäufe zunächst um ein Viertel. Neben der EZB steht weiterhin die Berichtssaison zum ersten Quartal im Blick der Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag höher erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zu.

Wie so oft in jüngster Zeit dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag das zuletzt etwas gesunkene Kursniveau als Einstiegschance begreifen. Nachdem der deutsche Leitindex - belastet von Virussorgen und Gewinnmitnahmen - von seinem Rekordhoch am Montagfrüh bei knapp über 15.500 Zählern bis zur Wochenmitte auf unter 15.100 Punkte abgerutscht war, hatte er sich anschließend wieder gefangen und am Vortag bereits wieder höher geschlossen. Stützend wirkt nun auch die Kursentwicklung in New York, wo die großen Indizes am Vortag ihre Gewinne im späten Handel merklich ausgebaut hatten.

WALL STREET

Die Wall Street wies am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

Zwar verlor der Dow Jones zu Handelsbeginn etwas, im weiteren Verlauf konnte er aber zulegen. Schlussendlich stand noch ein Zuschlag von 0,93 Prozent auf 34.137,31 Punkte an der Tafel. Auch der NASDAQ Composite konnte ins Plus drehen, wogegen er zum Start noch leicht gefallen war. Auch er wies zum Handelsschluss Gewinne von 1,19 Prozent auf 13.950,22 Punkte aus.

Nach zwei Handelstagen in Folge mit Gewinnmitnahmen ging es nun wieder aufwärts. Zwar seien die Anleger noch vorsichtig, doch schienen die Börsen einen Boden bilden zu wollen, kommentierte Axi-Marktstratege Stephen Innes das derzeitige Marktgeschehen.

Auf die Stimmung drückte aber, dass es in einigen Ländern wie Indien und Japan neue Corona-Infektionswellen gebe, die Zweifel an der erwarteten globalen Konjunkturerholung schürten, so Marktteilnehmer. Dazu kämen immer wieder Warnungen vor neuen Varianten des COVID-19-Virus, die möglicherweise resistent sein könnten gegen die verfügbaren Impfstoffe.

Ansonsten konzentrierten sich die Anleger weiter auf die Quartalsberichtssaison.

ASIEN

Am Donnerstag verbuchen die wichtigsten Aktienmärkte in Asien in der Mehrzahl Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei zieht gegen 7:20 Uhr unserer Zeit um 2,15 Prozent auf 29.121 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite hingegen zeitgleich um nur 0,11 Prozent leichter bei 3.469 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil bei 28.730 Zählern um 0,38 Prozent fester.

Am Donnerstag stehen die Börsenampeln in Asien weitgehend auf grün. Damit erholen sich die Indizes etwas von der Talfahrt des Vortages - an der Wall Street endete am Vorabend eine Phase zweitägiger Gewinnmitnahmen. In Tokio, wo zwei Tage hintereinander die größten Verluste verbucht wurden, fällt die Erholung am deutlichsten aus. Die explodierenden Coronainfektionen in Teilen Asiens wie in Indien, aber auch in Teilen Japans geraten wieder etwas in den Hintergrund. Analysten sehen daher mehr Potenzial nach oben, weil sich Anleger wieder verstärkt der gut laufenden Berichtsperiode und der Konjunkturerholung zuwendeten.

In Hongkong sprechen Händler ebenfalls von einem sich verbessernden Sentiment, gleichwohl sehen sie aber nicht mehr viel Potenzial für üppige Aufschläge. Der Reigen von Platzierungen und anderen Aktivitäten zur Kapitalaufnahme dürfte sich fortsetzen und die Liquidität am Markt begrenzen, heißt es.

