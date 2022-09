Nach Zinserhöhung durch Fed: ATX und DAX tiefrot erwartet -- Asiens Märkte im Minus

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag vorbörslich weit im Minus gesehen. Die größten Märkten in Fernost zeigen sich am Donnerstag leichter. An der Wall Street ging es zur Wochenmitte bergab.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag auf Talfahrt begeben.

Der ATX verliert in vorbörslichen Indikationen 1,53 Prozent auf 2.827 Punkte. Am Vortag schloss er quasi unverändert bei 2.870,77 Zählern (+0,01 Prozent).

Mit kräftig fallenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. "Der Mittwoch ging dann doch noch klar an die Bären", so ein Marktteilnehmer. Nach extrem volatilem Handel im Anschluss an die Fed-Sitzung schloss die Wall Street schwach. "Nun sieht alles nach einem Test der Jahrestiefs aus - sowohl in New York als auch in Europa", so der Marktteilnehmer. Die Fed hat zwar auf den befürchteten "Jumbo-Schritt" von 100 Basispunkten verzichtet, sie will den Leitzins zum Jahresende aber bei unerwartet hohen 4,25 bis 4,5 Prozent sehen und räumt dem Kampf gegen die Inflation weiter oberste Priorität ein. "Diejenigen, die für heute den letzten 75-Basispunkte-Schritt erwartet haben, werden bitter enttäuscht", so Thomas Altmann von QC Partners bereits am Mittwochabend. "Und das sind nicht gerade wenige", sagte er.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag mit kräftigen Verlusten erwartet.

Der DAX sackt vorbörslich um 1,66 Prozent auf 12.555 Punkte ab. Zum Handelsschluss am Mittoch notierte der deutsche Leitindex noch 0,76 Prozent stärker bei 12.767,15 Punkten.

Nach der dritten Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte in Folge dürfte der DAX am Donnerstag wieder deutlich Federn lassen. Es droht ein weiterer Test der runden Marke von 12.500 Punkten, die im Juli und März bereits als Unterstützung diente. Kurzzeitig war sie auf ein Jahrestief von 12.390 Punkten unterschritten worden, das jetzt wieder in den Fokus rückt.

An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes am Vorabend bereits auf neuerliche Tiefststände seit Juli vorausgelaufen. Mit nun 3 bis 3,25 Prozent erreichte der US-Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation das höchste Niveau seit 14 Jahren. Mit der strengen Geldpolitik wächst das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremst, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden. "Ich wünschte, es gebe einen schmerzlosen Weg", sagte Fed-Chef Jerome Powell. "Den gibt es nicht."

Die Anleger sorgten sich mehr und mehr vor einer "harten Landung", hieß es bei der Credit Suisse. Für Aufmerksamkeit hätten insbesondere aktuelle Daten zu den prognostizierten künftigen Zinssätzen ("Fed Dot-Plots") gesorgt, die mit einem Zinshoch von 4,6 Prozent in 2023 über den Markterwartungen lägen.

WALL STREET Die US-Börsen zogen nach dem Fed-Zinsentscheid zunächst an, knickten dann aber ein und gingen deutlich tiefer aus dem Handel.

Der Dow Jones eröffnete ebenso wie der NASDAQ Composite fester. Beide Indizes konnten nach dem Zinsentscheid weiter in die Gewinnzone vorrücken. Dieser Ausflug fand in der letzten Handelsstunde jedoch ein jähes Ende: Bis Handelsschluss tauchten die US-Börsen noch tief in die Verlustzone ab. Beim Dow Jones beliefen sich die Verluste letztlich auf 1,70 Prozent (Schlussstand: 30.183,78 Zähler). Der NASDAQ Composite sank letztlich um 1,79 Prozent auf 11.220,19 Einheiten.

Eine schwindelerregende Achterbahnfahrt haben die Märkte mit der Zinsentscheidung und den begleitenden Aussagen der US-Notenbank absolviert. Am Ende entschieden sich die Teilnehmer am Aktienmarkt für die "falkenhafte" Lesart und schickten die Indizes auf Tagestief.

Während die Leitzinserhöhung mit 75 Basispunkten den Erwartungen entsprach, sehen die Währungshüter einen strafferen Zinspfad. So erwarten sie zum Beispiel den Leitzins Ende 2023 nun bei 4,6 Prozent nach bisher 3,8 Prozent. Powell sagte unter anderem, es gebe erste Anzeichen der Normalisierung auf dem Arbeitsmarkt. Die Projektionen deuten laut Powell auf 125 Basispunkte weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr hin, es gebe aber auch eine große Gruppe, die 100 für ausreichend halte. Er sagte weiter, dass eine Rezession nicht ausgeschlossen werden könne.







ASIEN

Am Donnerstag zeigen sich die asiatischen Börsen leichter.

Der japanische Index Nikkei gibt in Tokio gegen 8:00 Uhr unserer Zeit um 0,51 Prozent auf 27.175 Punkte nach. Hier hat sich das Minus im Verlauf leicht verringert, nachdem die japanische Notenbank ihren ultraexpansiven Kurs unverändert bestätigt hat.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit mit einem Abschlag von 0,24 Prozent bei 3.110 Stellen. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um deutliche 1,90 Prozent ins Minus auf 18.093 Zähler. Im Verlauf markierte er gar ein neues Sechsmonatstief.

Nach der volatilen Reaktion der Wall Street mit letzlich deutlich negativem Ausgang auf die Zinserhöhung und insbesondere Zinsprognosen der US-Notenbank am Mittwoch, geht es am Tag darauf auch an den asiatischen Börsen nach unten. Während die Zinserhöhung mit 75 Basispunkten wie erwartet ausfiel, prognostizierten die Notenbanker für die nächste Zeit weitere aggressivere Leitzinserhöhungen als dies am Markt bislang erwartet wurde. Dazu bemerkte Fed-Chef Powell einmal mehr, dass der Kampf gegen die Inflation nicht ohne Schmerzen für die Wirtschaft möglich sei und dass die Chancen für eine weiche Landung schlechter geworden seien.

Die Analysten von China Industrial Securities International rechnen zunächst mit anhaltendem Druck auf die Märkte. Das Umfeld dürfte von Risikoscheu geprägt bleiben angesichts der drohenden Rezession und auch mit Blick auf die Eskalation im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

