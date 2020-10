Anleger besorgt: ATX und DAX mit kräftigen Abgaben -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex zeigen sich am Donnerstag tiefrot. An den asiatischen Aktienmärkten waren am Donnerstag mehrheitlich Kursabschläge zu sehen. Die Wall Street entwickelte sich zur Wochenmitte schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Markt zeigt sich am Donnerstag erneut in Rot.

Der Leitindex ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,93 Prozent auf 2.154,82 Zähler und bleibt weiter tief im negativen Bereich.

Europaweit geht es mit den Aktienkursen erneut ins Minus. An den europäischen Leitbörsen konnten die Verluste aber bereits etwas eingedämmt werden. Die in vielen Ländern steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die größer werdende Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Restriktionen kommen könnte, belasten aber weiterhin.

Zum heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene unverändert eine sehr dünne Meldungslage vor.

Der deutsche Leitindex gibt am Donnerstag erneut nach.

Der DAX verlor zur Eröffnung 1,02 Prozent auf 12'429,41 Punkte und bleibt weiterhin sehr schwach.

Weiter steigende Corona-Neuinfektionen und die Hängepartie um das US-Konjunkturpaket haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter ins Minus befördert.

Die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen treiben den deutschen Konsumenten wieder den Angstschweiß auf die Stirn. Die Kauflaune der Deutschen sei im Oktober deutlich gesunken, sagte Rolf Bürkl vom Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen 11.287 Fälle binnen 24 Stunden. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7.830 Neuinfektionen erreicht worden.

Von den Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten in den USA über neue Finanzhilfen in der Corona-Pandemie kamen zuletzt widersprüchliche Signale. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, zeigte sich eher zuversichtlich. Dagegen warnte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, einer Einigung noch vor den Präsidentschaftswahlen Anfang November zuzustimmen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte schwächer.

Der Dow Jones pendelte über weite Strecken des Handels um die Nulllinie, am Ende ging es auf rotes Terrain und der Leitindex schloss 0,35 Prozent schwächer bei 28.210,03 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben ebenfalls nach und verabschiedete sich 0,28 Prozent schwächer bei 11.484,69 Zählern.

Im Blick standen weiter die Verhandlungen um ein neues Hilfspaket. So spricht die Verhandlungsführerin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, zwar von "Fortschritten" bei den Gesprächen mit den Republikanern und zeigt sich optimistisch, dass das Paket bis zum Wochenende stehen werde. Doch unklar ist, ob eine ausreichende Zahl von republikanischen Senatoren das Paket unterstützen werden.

"Der Markt wird derzeit von den Schlagzeilen um das Konjunkturpaket getrieben, aber wir gehen weiter davon aus, dass eine Einigung vor der US-Präsidentschaftswahl unwahrscheinlich ist", sagt Chef-Strategin Seema Shah von Principal Global Investors. "Wir können von Pelosi und Mnuchin so viel über den Fortgang der Gespräche hören, wie wir wollen, aber einige Senatoren haben einfach gesagt, dass sie kein Paket unterstützen werden", ergänzt die Teilnehmerin.

Hauptbelastungsfaktor blieb die immer schneller steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Auch befinden sich immer mehr Länder oder Regionen in einem erneuten Lockdown. Und angesichts der immer noch zunehmenden Pandemiewelle und Ängsten, dass diese die konjunkturelle Erholung gefährde, könnte selbst der positive Effekt einer Einigung auf ein neues Konjunkturpaket schnell wieder verpuffen, hieß es von der Commerzbank.

ASIEN

Asiens Börsen gaben am Donnerstag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,70 Prozent tiefer bei 23.474,27 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite zur Schlussglocke 0,38 Prozent schwächer bei 3.312,50 Einheiten. In Hongkong drehte der Hang Seng im Handelsverlauf ins Plus und ging bei 24.786,13 Einheiten um 0,13 Prozent höher aus der Sitzung.

Die Vorgaben aus den USA waren schwach und belasteten auch den Handel in Fernost. Auf die Stimmung drückten die bislang ergebnislos gebliebenen Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA. Dazu gesellte sich die Befürchtung, dass es bei die US-Präsidentschaftswahl zu einer Einmischung von außen kommen könnte. Iran und Russland Länder hätten Informationen über die registrierten Wähler erlangt und versuchten, die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen, sagte der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste der USA, John Ratcliffe, am Mittwoch.

Diese Verunsicherung verschaffte jedoch dem Yen Zulauf. Die japanische Devise gilt als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Der starke Yen wiederum verteuert jedoch japanische Produkte auf dem Exportmarkt. Das belastete die Tokioter Börse.

In China schrieben Händler die Zurückhaltung der Investoren dem anstehenden, voraussichtlich über 30 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang der Ant Group in Hongkong zu. Das Unternehmen hat am Mittwoch nach eigenen Angaben die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden in China und Hongkong erhalten.

