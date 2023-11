ATX und DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiatische Indizes geben nach

Während sich der ATX vorbörslich verhalten freundlich zeigt, steht auch der deutsche Leitindex knapp im Plus. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte derweil nach unten.

AUSTRIA

Anleger in Wien stellen sich am Mittwoch auf einen eher ruhigeren Handel ein.

Der ATX dürfte stabil starten.

Auf einen eher ruhigen Handelstag stellen sich Marktteilnehmer. Denn mit dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am Donnerstag dürften sich dort viele Anleger auf ein verlängertes Wochenende vorbereiten. Dies dürfte sich dann in Gewinnmitnahmen, verstärkten Absicherungsgeschäften und geringer Reaktion auf neue Informationen widerspiegeln. Dazu kommt das Fed-Protokoll vom Vorabend, das differenzierter gelesen werden musste, als sich der Markt erhofft hatte. "Das große 'Feuer frei' für eine Rally konnte man nicht hineininterpretieren", so ein Händler. Die Märkte hatten auf klar taubenhafte Signale der Fed-Mitglieder gehofft, so dass mit Sicherheit von einem Zinsgipfel in den USA ausgegangen werden konnte. Stattdessen habe sich sogar im Gegenteil eine Einigkeit bei den US-Notenbankern gezeigt, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben müssen. Selbst die extrem starken Zahlen vom KI-Spezialisten NVIDIA konnten daher in der US-Nachbörse keine Anleger mehr zu Neuengagements motivieren. Etwas Bewegung sei am Nachmittag mit den US-Daten denkbar.

DEUTSCHLAND

Zur Wochenmitte ist erneut eine Konsolidierung der Kurse auf höherem Niveau die Devise am deutschen Aktienmarkt.

Der DAX bewegt sich vorbörslich knapp im Plus.

Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed, die sogenannten "Minutes", hatte am Vorabend den US-Börsen keine entscheidenden Impulse geben können. Die Vorgaben von dort für das europäische Börsengeschäft sind weitgehend neutral. Auch am Devisen- und Anleihemarkt tat sich nach dem Fed-Protokoll nur wenig.

Die Hängepartie des DAX unterhalb der Marke von 16.000 Zählern dürfte sich also fortsetzen.

Möglicherweise setzen am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA neue Akzente. Veröffentlicht werden Daten vom Arbeitsmarkt, zur Stimmung unter den Verbrauchern sowie zur Auftragslage der Unternehmen.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke bereits leicht im Minus und gab auch anschliessend nach. Zu Handelsende stand ein Abschlag von 0,18 Prozent auf 35.088,29 Punkte an der Kurstafel. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und verblieb auch weiterhin auf rotem Terrain. Er beendete den Tag 0,59 Prozent tiefer bei 14.199,98 Zählern.

Die Anleger hielten sich mit Blick auf das Fed-Protokoll und Geschäftszahlen von NVIDIA zurück, heißt es am Markt.

Wie aus dem Fed-Protokoll der jüngsten Zinssitzung hervorgeht, seien sich alle Mitglieder der Notenbank einig, dass künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig seien. Bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen hat die Fed eine vorsichtige und zurückhaltende Vorgehensweise in Aussicht gestellt.

ASIEN

In Fernost tendieren die wichtigsten Indizes am Mittwoch tiefer.

In Tokio konnte der japanische Leitindex Nikkei 225 zur Wochenmitte um 0,29 Prozent zulegen auf 33.451,83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich 0,79 Prozent auf 3.043,61 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong mittlerweile 0,18 Prozent abgibt auf 17.701,29 Zähler.

An den asiatischen Aktienmärkten fallen die Bewegungen der Indizes am Mittwoch im Handelsverlauf gering aus. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. Am meisten tut sich in Tokio, wo der Nikkei-225 etwas Fahrt aufnimmt, nachdem er im Minus gestartet war. Etwas Rückenwind kommt vom nachgebenden Yen. Am Donnerstag findet in Japan wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Dem Handel fehlen frische Impulse, nachdem sich auch an der Wall Street am Vortag nur wenig getan hatte. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbankskitzung hatte keine neuen Erkenntnosse über die weitere Zinspolitik gebracht. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Ausschuss in der Position war, vorsichtig vorzugehen", heißt es in der Aufzeichnung. Weiter will die US-Notenbank demnach vor allem datenabhängig agieren.

