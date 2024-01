ATX leicht im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Hang Seng hebt ab

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich von seiner freundlichen Seite.

Der ATX stieg kurz nach Handelsbeginn bereits 0,52 Prozent auf 3.388,58 Punkte. Auch aktuell geht es nach oben, auch wenn die Gewinne kleiner werden.

Die positiven Vorgaben aus Asien und den Vereinigten Staaten konnten zunächst für keine weitere Euphorie unter den Anlegern hierzulande sorgen. Der Dow Jones hatte zum Wochenstart erstmalig über der Marke von 38.000 Zählern geschlossen. Mit Blick auf außerhalb der Wiener Handelszeiten veröffentlichte Impulsgeber stand die Bank of Japan (BoJ) mit ihrer Zinssitzung im Rampenlicht. Die BoJ bleibt auf ihrer jüngsten Zinssitzung am Dienstag wie erwartet bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Die Währungshüter um Notenbankchef Kazuo Ueda beschlossen, die Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen beizubehalten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag etwas abwärts.

Der DAX startete 0,42 Prozent höher bei 16.753,09 Punkten, gibt mittlerweile jedoch nach.

Nach dem erfreulichen Wochenauftakt hat sich der Dax am Dienstag mit weiteren Gewinnen schwer getan. Der deutsche Leitindex startete zwar solide in den Handel, schon in der ersten Stunde gingen die frühen Gewinne aber wieder verloren. Anleger richten ihre Blicke weiter nach New York, wo sich der Rekordlauf am Vorabend mit etwas weniger Tempo fortsetzte. Dort warten Anleger auf Zahlenvorlagen großer Technologiekonzerne in dieser Woche. Die US-Börsen hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich gelassen, hieß es von der Commerzbank. Die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

WALL STREET

Die US-Märkte begannen die neue Handelswoche mit neuen Höchstständen.

Der Dow Jones Index schloss X 0,38 Prozent höher bei 38.006,31 Punkten. Der NASDAQ Composite ging mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent bei 15.360,29 Punkten in den Feierabend.

Nach der Rally zum Wochenschluss mit Rekordständen trieben Anschlusskäufe die Wall Street am Montag auf neue Hochs. Dow, S&P 500 und NASDAQ 100 markierten schon kurz nach Handelsstart neue Bestmarkten. Die technolgielastige Nasdaq marschiert erneut vorneweg. Trotz der jüngsten Rekordstände der Indizes haben nicht alle Werte die Rally mitgemacht.

Marktstratege Mike Wilson von Morgan Stanley, der sich bislang eher pessimistisch über die Märkte geäußert hat, sieht bei der vorangegangenen Jahresendrally vor allem Aktien niedrigerer Qualität im Hintertreffen. "Die relative Entwicklung in diesem Jahr ist eine Rückkehr zum klassischen späten Zyklusumfeld, in dem wir uns befinden und das in vielerlei Hinsicht gleichbedeutend mit einer weichen Landung ist", erläutert Wilson. Gesunkene Rentenrenditen und erhöhte Aktienbewertungen seien ein typisch spätzyklisches Phänomen.

Für Investmentstratege und CEO Matthew Tuttle von Tuttle Capital Management sind die Großen 7 im Technologiebereich nun überkauft. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir nicht so schnell vorankommen, bis wir die verschiedenen Auffassungen zwischen Markt und Fed über Zinssenkungen gelöst haben, aber man sollte nicht die Kraft der Bullen unterschätzen, wenn diese in Fahrt kommen."

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte bewegten sich am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich um 0,08 Prozent auf 36.517,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite hingegen 0,53 Prozent auf 2.770,98 Einheiten zu. Der Hang Seng in Hongkong stieg unterdessen um satte 2,63 Prozent auf 15.353,98 Stellen.

Positive Vorzeichen dominierten am Dienstag an den Börsen in Asien. Die Märkte der Region folgten den US-Börsen nach oben, die am Montag neue Rekordstände verzeichneten. Im Blick stand die Zinsentscheidung der Bank of Japan. Sie hat ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigt. Viele Marktteilnehmer seien jedoch der Ansicht, dass sie noch in den ersten Monaten dieses Jahres davon abkehren werde, denn die Inflation verharre nach wie vor über dem Ziel der BoJ von 2 Prozent, hieß es. Der Hang-Seng-Index in Hongkong führte derweil die Gewinner an. Auftrieb erhielt er von Berichten staatlicher chinesischer Medien, wonach Ministerpräsident Li Qiang die zuständigen Stellen aufgefordert habe, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausverkauf an der Börse aufzuhalten. Anleger wollten allerdings mutige Entscheidungen, meinte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei Pepperstone. Alles darunter würde nur neue Wetten auf einen fallenden Markt provozieren. In Shanghai profitierten die Kurse weit weniger von den angeblich geplanten Maßnahmen. Offenbar waren die Anleger hier skeptischer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX