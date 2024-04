Märkte in Asien uneinig

Am Dienstag tendieren die asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag in Grün.

So eröffnete der ATX freundlich, fiel dann vorübergehend ins Minus und konnte im Verlauf jedoch wieder in grünes Terrain vorrücken. Er verabschiedete sich letztlich mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 3.554,19 Punkten.

"Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben ist, setzen die Anleger darauf, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Dennoch bleibe Wachsamkeit das Gebot der Stunde, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Zwar habe sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten nach dem Angriff von Israel auf den Iran am Freitag nicht weiter gedreht, das Schlagzeilenrisiko bleibe jedoch hoch. Dies könne jederzeit zu einem Anstieg der Risikoaversion führen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger am Montag zu.

So startete der DAX quasi unverändert bei 17.738 Punkten in den Tag und legte bereits unmittelbar danach zu. Er beendete den Tag letztlich mit einem Zuschlag von 0,7 Prozent bei 17.860,80 Zählern.

Der DAX hat sich am Montag etwas von der drei Wochen andauernden Korrektur erholt. Anfang April hatte der DAX mit 18.567 Punkten noch ein Rekordhoch markiert - nach einem starken Jahresauftakt mit fast elf Prozent Zuwachs. Seither korrigiert der Index, bedingt durch weiter gestiegene geopolitische Risiken und einen unklaren geldpolitischen Kurs in den USA. Galt zunächst eine Zinswende nach unten im Juni als ausgemacht, scheint dort inzwischen eine längere Inflationsbekämpfung durch ein hohes Zinsniveau notwendig.

Die Woche wird daneben geprägt sein von der Berichtssaison. Am Abend nach US-Börsenschluss macht SAP den Auftakt.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones Index beendete den ersten Handelstag der Woche um 0,67 Prozent höher bei 38.239,98 Punkten. Er hatte bereits zum Ertönen der Startglocke zugelegt und war auch anschließend in der Gewinnzone geblieben. Der NASDAQ Composite ging bei 15.451,31 Punkten um 1,11 Prozent höher aus der Sitzung. Nach einem festen Start hatte er sein Plus im Verlauf noch weiter ausbauen können.

Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel sorgte zum Wochenstart für etwas Erleichterung unter den Anlegern. "Derzeit ist das Bild für die Märkte etwas unübersichtlich, mit großer Unsicherheit bezüglich der Ereignisse im Nahen Osten, einem massiven Ausverkauf bei US-Technologie-Aktien - dem größten seit etwa 18 Monaten - und steigenden Renditen, da Zinssenkungen zunehmend nach hinten verschoben werden", kommentierte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank das Marktumfeld.

Neben der an Fahrt aufnehmenden Berichtsperiode blickten Anleger am Montag auch bereits auf die persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher mit dem von der US-Notenbank zur Messung der Inflation bevorzugten PCE-Deflator am Freitag. Dieser dürfte der Zinssenkungsdebatte einen neuen Impuls verleihen. Konjunkturseitig hat sich indessen die Wirtschaftsaktivität in den USA etwas verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,15. Für den Februar wurde der Indexstand auf plus 0,09 revidiert.

Mit Blick auf die Berichtssaison werden in der laufenden Woche mit Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet gleich vier Aktien aus der viel beachteten Gruppe der sogenannten "Magnificent Seven" Quartalszahlen vorlegen. Bei den Anlegern dürfte dies zu einer gewissen Zurückhaltung beitragen.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag uneinig.

In Tokio kann der Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,39 Prozent zulegen auf 37.586,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil für den Shanghai Composite um 0,41 Prozent nach unten auf 3.032,13 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong klettert 1,64 Prozent auf 16.782,71 Stellen.

Der anfängliche Schreck und die Verunsicherung am Freitag nach der Vergeltungsmaßnahme Israels gegen Iran ebbt weiter ab, weil der Gegenschlag sehr verhalten ausfiel und beide Seiten offenbar die Situation nicht weiter eskalieren wollen.

