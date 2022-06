Konjunktursorgen halten an: ATX und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die asiatischen Börsen erzielen am Donnerstag Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt weitet am Donnerstag seine Vortagesverluste weiter aus.

So eröffnete der ATX 0,4 Prozent tiefer bei 2.989 Zählern.

Bereits zur Wochenmitte ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Verunsicherung in Form von Konjunktursorgen an die Finanzmärkte zurückgekommen. Schwache Aktiennotierungen und steigende Risikoaufschläge waren ebenso die Folge wie sinkende Ölpreise. Am heutigen Donnerstag wird sich zeigen, inwiefern die wirtschaftlichen Perspektiven von hohen Preisen, Lieferengpässen und einer getrübten Verbraucherstimmung negativ beeinflusst werden, denn die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone liefern erste Informationen über die Stimmungslage der Unternehmen, schreiben die Helaba-Analysten weiter in ihrem Tagesausblick.

Die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich auf Unternehmensebene noch recht mager.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So startete der DAX 0,47 Prozent im Minus bei 13.114 Indexpunkten.

Der DAX weitet nach dem Rückschlag zur Wochenmitte am Donnerstag seine Verluste noch etwas aus. Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt nervös. Der Chef der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, trug mit seinen Äußerungen am Vortag auch "nicht gerade zur Beruhigung bei", wie Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger sagte.

Am Dienstag war der DAX kurzzeitig unter 13.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit März abgesackt, bevor er sich bis Handelsschluss etwas stabilisierte. Die Kraft für einen neuen Erholungsversuch fehlt aber angesichts der Anlegersorgen rund um die hohe Inflation und die geldpolitischen Straffungsmaßnahmen der verschiedenen Notenbanken weltweit.

Fed-Chef Powell hat am Mittwoch mit seiner Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats den Anlegern ihre Nervosität nicht nehmen können. Einerseits bezeichnete er die US-Wirtschaft als "sehr stark", und sie könne die Erhöhungen des Leitzinses wegstecken. Andererseits gestand er jedoch auf Nachfrage ein, dass eine Rezession infolge höherer Zinsen "sicherlich eine Möglichkeit" sei. Ein sogenanntes "soft landing" also ein Herauskommen aus der Lage ohne größere Verwerfungen, sei eine Herausforderung.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mit leicht negativer Tendenz.

Der Dow Jones startete mit einem Minus, konnte sich anschließend aber in die Gewinnzone vorarbeiten. Bis zum Handelsende fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück und notierte letztlich 0,15 Prozent tiefer bei 30.483,13 Punkten. Der NASDAQ Composite gab zum Handelsbeginn deutlicher nach. Zwischenzeitlich konnte der Technologie-Index die Verluste vollständig aufholen und notierte im grünen Bereich, bevor er wieder ins Minus abrutschte und schließlich 0,15 Prozent schwächer bei 11.053,08 Zählern in den Feierabend ging.

Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell konnten die US-Börsen nur kurzzeitig stützen. In seiner regelmäßigen Anhörung vor dem US-Senat bekräftigte Powell, dass die Federal Reserve weiter gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Zuletzt hatte die Fed deshalb die Leitzinsen ungewöhnlich deutlich um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Die US-Wirtschaft sei sehr stark und könne eine straffere Geldpolitik verkraften, betonte der Notenbankchef. Er verwies zudem darauf, dass die von den Finanzmärkten bereits eingepreisten Zinserhöhungen angemessen seien.

Marktteilnehmer bezweifeln allerdings, ob es der Fed gelingen wird, die Wirtschaft angesichts der schnellen Zinswende vor einem harten Absturz zu bewahren.

ASIEN

Die Anleger in Fernost greifen am Donnerstag zu.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:36 Uhr) einen Gewinn von 0,09 Prozent bei 26.173,40 Punkten.

Auch in China haben die Bullen das Ruder übernommen. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,57 Prozent auf 3.285,99 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong zieht daneben um 0,96 Prozent auf 21.209,09 Punkte an.

An der Wall Street hatten die Indizes nach deutlicheren Anfangsverlusten im Verlauf zugelegt und knapp behauptet geschlossen. Für Unterstützung sorgte, dass die Marktzinsen deutlich sanken. Sie profitierten von der Suche der Anleger nach Sicherheit, nachdem US-Notenbankchef vor dem Bankenausschuss des Senats den geldpolitischen Kurs bestätigte hatte mit dem klaren Fokus auf Bekämpfung der Inflation durch aggressive Zinserhöhungen, was die eindeutige Gefahr eines Abgleitens in die Rezession bedeute.

In Hongkong sprechen Händler von einer Gegenbewegung, nachdem es dort am Mittwoch den stärksten Rücksetzer seit über einer Woche gegeben hatte, angeführt von den Technikaktien. KGI Securities traut der Bewegung aber nicht und betont, dass sich der Markt weiter im Spannungsfeld eingetrübter Anlegerstimmung und kurzfristigem Handelsmomentum bewege.

Laut der Commerzbank dürften die chinesischen Börsen davon gestützt werden, dass der Finanzminister Chinas zusätzliche Fiskalausgaben angekündigt habe. Daneben gebe es Berichte, wonach Banken aufgefordert worden seien, Infrastrukturprojekte mit Finanzierungen zu unterstützen, um das Wachstum zu stabilisieren. Unter anderem sind Autoaktien vor diesem Hintergrund etwas gesucht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX