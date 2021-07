ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend schwächer

Beim heimischen Aktienmarkt sowie beim deutschen Leitindex sind am Freitag Gewinne zu sehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag mehrheitlich nach.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Freitag in Grün.

So eröffnete der ATX mit einem Gewinn und liegt auch anschließend in grünem Terrain.

Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Untermauert wurden die Kursgewinne von gut ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus Europa. Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone lagen über den Analystenprognosen.

Die Erholung vom Corona-Schock stimmt die Unternehmen im Euroraum den Zahlen zufolge immer zuversichtlicher. So stieg der Index für die Eurozone im Juli um 1,1 auf 60,6 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit 21 Jahren. Die vom Institut IHS Market auf Basis von Umfragen ermittelten Einkaufsmanagerindizes gelten an den Märkten als guter Indikator für die Konjunkturentwicklung.

Hilfreich sind auch die taubenhaften Aussagen der EZB vom Vortag, die den Markt weiter hoffen lassen, dass die erhöhte Inflation nur ein temporäres Problem ist.

In Österreich sind derweil die Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tages-Inzidenz wieder im Steigen begriffen. Verantwortlich dafür ist die wachsende Zahl der stärker ansteckenden Delta-Variante B.1.617.2, die in Indien erstmals festgestellt worden ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zieht am Freitag an.

So startete der DAX 0,57 Prozent stärker bei 15.603,69 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag seine jüngsten Gewinne ausgebaut. Der Leitindex Dax profitierte von dem weiterhin günstigen monetärem Umfeld sowie von robusten Konjunkturdaten.

Am Donnerstag hatte die Europäischen Zentralbank ihren expansiven Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihekäufen bekräftigt. Das zu Beginn der Corona-Pandemie aufgelegte, besonders flexible Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen wird bis mindestens Ende März 2022 fortgeführt. Die Sorgen der Anleger mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus rückten etwas weiter in den Hintergrund.

An diesem Freitag nun sorgten frische Konjunkturdaten für etwas neuen Schwung. So zog der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für Deutschland im Juli stärker an als gedacht.

"Die Daten bestätigen, dass die deutsche Wirtschaft mit grossem Schwung ins dritte Quartal gestartet ist", schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. "Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung trotz anhaltender Materialengpässe nur knapp unter dem Höchststand vom März, und der Dienstleistungssektor feiert die fortgesetzte Lockerung von Corona-Restriktionen mit einem neuen Rekordhoch."

Die jüngste Entwicklung der Corona-Inzidenzen mahnt Völker zufolge jedoch zur Vorsicht vor zu viel Euphorie. In Frankreich, wo sich die Infektionslage zuletzt deutlich stärker verschlechtert habe als hierzulande, seien die Einkaufsmanagerindizes im Juli bereits leicht auf dem Rückzug. Die positive Botschaft von den deutschen Unternehmen komme daher zugleich mit einem Warnsignal, die Pandemie nicht voreilig für beendet zu erklären.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag impulslos.

Der Dow Jones schloss bei 34'823,35 Punkten um nur 0,07 Prozent höher. Bereits zum Start hatte er sich unverändert gezeigt: Er war bei 34.799,68 Punkten nahezu genau auf Niveau seines Schlusskurses vom Vortag in die Sitzung gegangen. Der NASDAQ Composite konnte derweil den Handel mit einem Gewinn von 0,36 Prozent bei 14.684,60 Punkten beenden. Zum Start stand er 0,14 Prozent höher bei 14.652,72 Zählern.

Nach einer zweitägigen Erholung ist der Wall Street am Donnerstag die Luft ausgegangen. Für etwas Ernüchterung sorgten die wöchentlichen Arbeitsmarkdaten, die deutlich schlechter als erwartet ausgefallen waren. Auch die Hausverkäufe und die Frühindikatoren verfehlten die Prognosen leicht. "Wir denken, dass wir den Höhepunkt der Stimulierung, die durch monetäre und fiskalische Unterstützung in den Markt gepumpt wird, überschritten haben", sagte Portfoliomanager Matt Stucky bei Northwestern Mutual Wealth Management trotz der schwachen Daten.

Die Erholung der vergangenen Tage war dem kräftigen Rückschlag am Montag gefolgt, der wiederum von der Sorge wegen der Corona-Pandemie hervorgerufen worden war. Zuletzt rückte dieses Thema aber wegen der bislang sehr gut verlaufenden Berichtssaison in den Hintergrund. "Die Ergebnissaison zeigt sich weiter stark und die Ziele (der Unternehmen) belegen, dass die Deltavariante die Erholung nicht beeinträchtigt, zumindest bislang", sagte Esty Dwek von Natixis Investment Managers. "Das gibt dem Markt Vertrauen, dass sich die Erholung fortsetzt."

ASIEN

Die Börsen in Asien wiesen am Freitag überwiegend rote Vorzeichen aus.

In Japan ruhte der Börsenhandel feiertagsbedingt wie schon am Donnerstag nun auch am Freitag. Am Mittwoch verbuchte der japanische Leitindex Nikkei zuletzt ein Plus von 0,58 Prozent auf 27.548,00 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,68 Prozent auf 3.550,40 Zähler. In Hongkong schloss der Hang Seng 1,45 Prozent tiefer bei 27.321,98 Punkten.

Zum Wochenausklang haben an den Börsen in Ostasien Corona-Sorgen wieder die Oberhand gewonnen. Anleger hielten entweder still oder nahmen Gewinne mit.

Die Vorgaben aus den USA waren wenig inspirierend. Dort war der Rally der vergangenen Tage etwas die Luft ausgegangen, nachdem die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen war.

Zur Zurückhaltung der Anleger in Asien dürfte auch beigetragen haben, dass nach Börsenschluss in Asien Einkaufsmanagerindizes aus zahlreichen europäischen Ländern und den USA zur Veröffentlichung anstanden. Überdies tagt in der kommenden Woche die US-Notenbank.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX