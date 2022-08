ATX stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen ungleich

Der heimische Markt bewegt sich im Dienstagshandel in einer engen Range um die Nulllinie. Das deutsche Börsenbarometer zeigt sich dagegen tiefer. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

In Wien belassen Anleger weiterhin den Fuß auf der Bremse.

Der ATX notiert kurz nach Handelsbeginn mit einem minimalen Plus von 0,04 Prozent bei 2.955,69 Zählern.

Die Übersee-Börsen lieferten einheitlich klar negative Vorgaben. Die Investoren bleiben weiter vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter mit Verweis auf die gestiegenen Gaspreise, die Inflations- und Konjunktursorgen zuletzt wieder verstärkt hatten.

Experten verwiesen zudem auf die Befürchtung, dass die US-Notenbank beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.

Datenseitig richten sich die Blicke heute auf die neuen Stimmungsindikatoren, die mit den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes und dem EU-Verbrauchervertrauen anstehen.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt wird am Dienstag einmal mehr von Abschlägen bestimmt.

Der DAX startet mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 13.163,52 Punkten in den Handel.

Die internationalen Börsen präsentierten sich schwach. Laut den Experten der Credit Suisse wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim Symposium in Jackson Hole in der laufenden Woche angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Zinserhöhungen betrifft.

WALL STREET

Die US-Börsen knüpften zum Wochenstart an ihre Verluste vom Freitag an und schlossen deutlich tiefer.

Der Dow Jones bereits schwächer und fiel dann immer weiter zurück. Letztlich standen Einbußen in Höhe von 1,91 Prozent auf 33.063,61 Zähler an der Anzeigetafel in New York. Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es zum Start ebenfalls runter. Im Verlauf gab er kontinuierlich nach, letztlich beliefen sich die Verluste auf satte 2,55 Prozent bei 12.381,57 Einheiten.

Zins- und Inflationssorgen belasteten am Montag die US-Börsen, die einen rabenschwarzen Handelstag erlebten. Im Fokus der Anleger steht bereits das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Am Markt wird erwartet, dass die Fed ihren strikten Straffungskurs, um die hohe Inflation zu bekämpfen, weiter verfolgen dürfte. Mit Spannung erwartet wird vor allem der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass Powell noch einmal bekräftigen wird, was die Notenbanker jüngst öffentlich gesagt haben, ohne vor der bevorstehenden Sitzung im September zu viel zu verraten.

Derweil hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA im Juli verstärkt. Der Wirtschaftsindex der Chicago-Fed stieg auf plus 0,27 von minus 0,25 im Juni - der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verharrte jedoch bei minus 0,09.

ASIEN

An Asiens Märkten werden am Dienstag überwiegend Verluste eingefahren.

In Tokio gibt der Nikkei aktuell (7.06 Uhr MEZ) 1,22 Prozent auf 28.443,02 Punkte ab.

Der Shanghai Composite legt derweil 0,18 Prozent auf 3.283,65 Zähler zu. Der Hang Seng fällt unterdessen 0,49 Prozent auf 19.560,55 Stellen.

Den asiatischen Aktienmärkten bescheren alte Sorgen am Dienstag neue Abschläge. Händler sprechen von einer ungünstigen Kombination aus Konjunktur- und Zinsängsten - getrieben durch die viel zu hohe Inflation. Es setze sich immer deutlicher die Annahme durch, dass die US-Notenbank auf dem Weg geldpolitischer Straffungen unbeirrt voranschreiten werde, heißt es. Bei dem im Wochenverlauf beginnenden jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole dürfte sich an dieser falkenhaften Einstellung kaum etwas ändern. Die Renditen am US-Rentenmarkt kletterten daher erneut kräftig.

Auch andere Notenbanken drehen weiter an der Zinsschraube. So dürfte die südkoreanische Notenbank am Donnerstag die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte anheben, wie eine aktuelle Umfrage unter Analysten belegt. Dass China dabei den umgekehrten Weg mit sinkenden Leitzinsen einschlage, verdeutliche nur das Siechtum der chinesischen Wirtschaft, so Marktteilnehmer. Als Konjunkturlokomotive wie noch während der Finanzkrise 2008/09 dürfte China dieses Mal ausfallen, so die Befürchtung des Marktes.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX