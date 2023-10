Nahost-Konflikt bleibt im Fokus: ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen in Rot

Der ATX dürfte sich am Montag zunächst kaum bewegen, während der DAX wohl leicht zulegen wird. An den asiatischen Börsen geht es zu Wochenbeginn weiter abwärts.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dürfte zurückhaltend in die neue Woche starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX quasi unverändert bei 3.034 Punkten.

Marktbeobachter rechnen mit einem Stabilisierungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Die Eskalation im Nahost-Konflikt bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten.

Wenig Impulse sind von Datenseite zu erwarten. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag voraussichtlich leicht zulegen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,2 Prozent höher bei 14.830 Punkten.

Nach dem Kursrutsch auf ein Siebenmonatstief deutet sich für den DAX zum Wochenstart ein Stabilisierungsversuch an.

Die Anlegerstimmung bleibt aber angespannt. Der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas sorge weiter für Gesprächsstoff, denn ein Ende der Gewalt zeichne sich trotz diplomatischer Bemühungen nicht ab, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar.

Hinzu kommen die weiter hohen Renditen am US-Anleihemarkt. Gerade die Rendite für richtungsweisende zehnjährige Staatspapiere beeinflusst die Bewertungen am Aktienmarkt spürbar, wie Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management erklärt. Sollte die Rendite noch weiter steigen, könnten Aktien weiter unter Druck geraten.

In diesem Umfeld ist laut den Helaba-Experten für den DAX die Marke von 14.800 Punkten wichtig. Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, drohe ein Rückschlag bis zum März-Tief bei 14.458 Punkten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am letzten Handelstag der Woche leichter.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke auf rotem Terrain, wo er auch um 0,86 Prozent tiefer bei 33.127,28 Punkten schloss. Der NASDAQ Composite präsentierte sich zum Handelsbeginn ebenfalls schwächer und fiel im weiteren Verlauf tiefer auf zuletzt 12.983,81 Punkte und damit einen Abschlag von 1,53 Prozent.

Nach der Talfahrt der vergangenen zwei Tage waren an der Wall Street am Freitag abermals Verluste auszumachen. Als Belastungsfaktor fungierten die weiterhin hohen Rentenrenditen und der Nahostkonflikt. Händler sehen einen Zusammenhang zwischen beiden Entwicklungen. Der Nahostkrieg befeuere die Ölpreise, die auch zum Wochenschluss anziehen, und entfache damit wachsende Inflationssorgen. Darauf reagiere der Rentenmarkt mit steigenden Renditen.

"Der Ausverkauf (bei Anleihen) könnte durch die starken Einzelhandelsumsätze erklärt werden, die auf die starken Arbeitsmarktdaten und die über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten seit Monatsbeginn folgten, die beide falkenhafte Erwartungen an die Fed schürten", sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Hinter der jüngsten Ölpreisrally stehen Stimmen aus dem Handel zufolge auch Meldungen der US-Marine. Ein US-Kriegsschiff hat im Roten Meer mehrere Raketen abgefangen, die im Jemen abgefeuert wurden. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums wollte nicht ausschließen, dass die Geschosse Israel zum Ziel hatten. Die im Jemen aktiven Huthi-Rebellen sollen für den Beschuss verantwortlich sein, diese werden wiederum vom Iran unterstützt. Der Iran hatte mehrfach mit einem Eingreifen in den Nahostkrieg gedroht. Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia warnen vor einem Eingreifen des Iran in den Nahostkrieg. In diesem Fall könnte der Ölpreis schnell auf 100 US-Dollar je Fass steigen. Die Preise wurden aber auch befeuert von der US-Regierung, die offenbar Erdöl für die strategische Reserve kaufen will.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am ersten Handelstag der Woche rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:34 Uhr) einen Verlust von 0,78 Prozent bei 31.015,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,80 Prozent auf 2.959,22 Zähler. In Hongkong findet indes wegen des Feiertages "Chung Yeung Festival" kein Handel statt. Zuletzt hatte der Hang Seng in Hongkong 0,72 Prozent auf 17.172,13 Indexpunkte abgegeben.

Damit setzt sich die jüngste Abwärtstendenz fort. Die Belastungsfaktoren sind dabei die gleichen geblieben: Das weiter hohe Niveau der Anleiherenditen und die Sorge vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts. Eine weitere Ausweitung des Konflikts über das Wochenende ist allerdings ausgeblieben. Vor diesem Hintergrund bauen die Ölpreise ihre Abgaben vom Freitag weiter aus. Zudem hat das Branchenunternehmen Baker Hughes einen Anstieg der Zahl "aktiver" Ölförderanlagen in den USA gemeldet, was darauf hindeutet, das in den USA mehr Öl gefördert wird.

Trotz der positiven Überraschung beim chinesischen BIP-Wachstum im dritten Quartal benötige China aufgrund der rückläufigen Verkäufe neuer Häuser und der sinkenden Immobilienpreise eine weitere geldpolitische Lockerung, so die Analysten von Goldman Sachs.

In Tokio seien die Blicke des Marktes auch verstärkt auf die Berichtssaison gerichtet, heißt es laut Dow Jones Newswires.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX