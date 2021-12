ATX und DAX eröffnen freundlich -- Märkte in Asien fester

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt geht mit etwas höheren Notierungen in die Donnerstagssitzung.

Der ATX zeigt sich im frühen Geschäft freundlich.

Die Wiener Börse ist am Donnerstag etwas höher in den Handel gestartet. Unterstützend sollten ermutigende Signale zur Coronavirus-Variante Omikron sowie die positiven Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend wirken. Britische Studien untermauerten die Thesen aus Südafrika, denen zufolge die Omikron-Variante zwar weitaus ansteckender ist als Delta, aber viel seltener ins Krankenhaus führe.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage einen Tag vor Weihnachten sehr dünn. Auch die Handelsumsätze sollten unter dem üblichen Durchschnitt liegen, da viele Marktteilnehmer ihre Orderbücher bereits geschlossen haben.

Der deutsche Leitindex steuert weiter freundlich auf die Weihnachtstage zu.

Der DAX weist zum Handelsauftakt ein Plus von 0,43 Prozent auf 15.660,78 Punkte aus.

Seit dem Rutsch bis nahe an die 15.000 Punkte am Montag hat der DAX fast schon wieder vier Prozent gewonnen. Die Wochenbilanz war am Vortag wieder positiv geworden. 2021 hat er bislang 13,7 Prozent gewonnen.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht einen "Cocktail" aus zwei Nachrichten als Grund an, warum sich die Börsen weiter erholen. Er verwies auf bessere Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA für das dritte Quartal, noch stärker aber auf ermutigende Signale zur Omikron-Variante des Coronavirus. Britische Studien untermauerten die Thesen aus Südafrika, wonach die Variante weitaus ansteckender ist als Delta, aber viel seltener ins Krankenhaus führen soll. Die Finanzmärkte blieben daher wohl "vor einem Ausverkauf zum Jahresende bewahrt", erwartet der Experte. Wahrscheinlich werde es laut Halley noch schärfere Omikron-Schlagzeilen brauchen, wie zum Beispiel in die Höhe schießende Zahlen an Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen, um die Anleger von ihrem Kaufkurs abzuhalten. Wie zuletzt am Montag beobachtet, werden einmal reduzierte Kurse dabei schnell zum Einstieg genutzt, unter anderem gefördert von der ultralockeren Geldpolitik der Zentralbanken.

Am Nachmittag könnte eine Reihe von US-Konjunkturdaten den Märkten neue Impulse liefern.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete nahezu unverändert und verbuchte anschließend deutliche Zuschläge, sodass er den Tag mit einem Gewinn von 0,74 Prozent bei 35.754,03 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stand zum Start noch im Minus, drehts schon kurz darauf jedoch ebenfalls auf positives Terrain. Sein Schlussstand: 15.521,89 Zähler (+1,18 Prozent).

Die Blicke waren weiterhin auf die Entwicklungen rund um die hochansteckende Omikron-Variante gerichtet. Da diese nun die dominierende Mutante in den USA stellt, hat US-Präsident Joe Biden am Vortag neue Maßnahmen angekündigt. Dabei sollen neben weiteren Impfungen und Booster-Impfungen auch Schnelltests eine entscheidende Rolle spielen. Die Lage sei allerdings nicht vergleichbar mit März 2020, als die USA mit voller Wucht von der ersten Corona-Welle getroffen worden waren.

"Marktteilnehmer glauben, dass die Folgen der neuen Corona-Welle von kurzer Dauer sein und der US-Wirtschaft weniger schaden werden. Das liegt daran, dass die Unternehmensbilanzen solide sind und Anleger glauben, dass die USA diese Phase unbeschadet überstehen werden", so Naeem Aslam, Marktanalyst bei AvaTrade. Experten in Südafrika haben erklärt, dass ein deutlicher Rückgang neuer COVID-19-Fälle in jüngster Zeit darauf hindeuten könnte, dass die durch Omikron ausgelöste Welle ihren Höhepunkt überschritten habe. Das bedeute nicht, dass die Wellen in anderen Ländern diesem Muster folgen würden, heißt es weiter.

ASIEN

Am Donnerstag werden in Asien kleine Zuwächse verzeichnet.

In Japan gewann der Nikkei letztendlich 0,83 Prozent auf 28.798,37 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,57 Prozent nach oben auf 3.643,34 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong 0,39 Prozent zulegen kann auf 23.191,76 Stellen.

Zwischen Konjunkturzuversicht auf der einen und Pandemiesorgen auf der anderen Seite überwiegen an den Aktienmärkten in Asien am Donnerstag kleine Aufschläge. Sie schließen sich damit erneut nur sehr zaghaft der positiven Stimmung an der Wall Street an, wo unter anderem ein besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen für deutliche Gewinne gesorgt hatte. Die Spekulation dahinter ist, dass die geldpolitische Straffung in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation die Konjunktur nicht aus der Spur bringen wird.

Das Geschäft wird allgemein als dünn beschrieben, auch wenn an den meisten Börsen der Region am morgigen Heiligabend-Tag nochmals gehandelt wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX