Asiatische Börsen uneins

An den wichtigsten Märkten in Asien sind am Mittwoch gemischte Vorzeichen zu sehen. Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen nahmen eine Auszeit von ihrer Rekordjagd und schlossen uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsbeginn in der Gewinnzone und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,40 Prozent höher bei 3.384,41 Punkten.

Mit Blick auf die Geldpolitik wichtiger internationaler Notenbanken war die Bank of Japan auf ihrer jüngsten Zinssitzung am Dienstag wie erwartet bei ihrer ultralockeren Geldpolitik geblieben. Zunehmend richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Neben dem Thema Geldpolitik standen Entwicklungen in China im Fokus. Zur Stabilisierung des krisengeschüttelten Aktienmarktes erwägt die Regierung einem Agenturbericht zufolge ein milliardenschweres Maßnahmenpaket. Rund 278,53 Milliarden Dollar (zwei Billionen Yuan) sollten vor allem von Offshore-Konten chinesischer Staatskonzerne für einen Stabilisierungsfonds mobilisiert werden, der über die Hongkonger Börse in heimische Werte investieren soll, berichtete "Bloomberg News" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Andritz stand unternehmensseitig mit einem neu an Land gezogenen Auftrag in Griechenland im Zentrum.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Dienstag moderate Verluste.

Der DAX startete fester, fiel im Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück. Er verabschiedete sich 0,34 Prozent tiefer bei 16.627,09 Punkten in den Feierabend.

Anleger richteten ihre Blicke weiter nach New York. Dort warten Anleger auf Zahlenvorlagen großer Technologiekonzerne in dieser Woche. Die US-Börsen hätten ihren etwas holprigen Jahresstart inzwischen hinter sich gelassen, hieß es von der Commerzbank. Die Marktteilnehmer seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Der von Technologiewerten nur wenig geprägte DAX konnte dem schon zuletzt nur begrenzt folgen. Vom Rekordniveau bei gut 17.000 Punkten ist er noch mehr als 300 Punkte entfernt. Am Vortag hatte es der deutsche Leitindex über die 21-Tage-Linie geschafft, scheiterte nun aber daran, sich von dieser abzusetzen. "Grünes Licht zu geben, wäre verfrüht", hieß es am Morgen bereits von der Landesbank Helaba mit Blick auf diesen Chart-Indikator für den kurzfristigen Trend. Andere charttechnische Signale wiesen noch auf Abwärtsgefahren hin.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten sich am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der Dow Jones Index eröffnete etwas leichter und blieb dann auf rotem Terrain. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 0,25 Prozent bei einem Schlusskurs von 37.905,45 Einheiten. Der NASDAQ Composite ging hingegen mit einem Plus in den Handel und verteidigte dieses anschließend. Bei 15.425,94 Punkten (plus 0,43 Prozent) ging der US-Tech-Index in den Feierabend.

Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer US-Konzerne nahm die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Auszeit. Zum Wochenauftakt hatten sich alle drei grossen Aktienindizes, der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100, zu weiteren Rekorden aufgeschwungen. Der Dow hatte erstmals die Marke von 38.000 Punkten überwunden.

Daneben richteten sich die Blicke der Anleger am Dienstag auf die vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen und Ausblicke von unter anderem 3M, Verizon und Procter & Gamble.

ASIEN

Die asiatischen Börsen finden auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,68 Prozent auf 36.271 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,5 Prozent fester bei 2.785 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong weist gleichzeitig ein Plus in Höhe von 1,48 Prozent aus und steigt auf 15.582 Zähler.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX