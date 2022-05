Zins- und Inflationssorgen weiter Marktthema: ATX kämpft sich nach vorn -- DAX mit Verlusten -- US-Börsen starten schwächer -- Verkaufsmodus in Fernost: Asiens Börsen schwächer

Der heimische Aktienmarkt dreht leicht ins Plus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel mit Verlusten. Die amerikanischen Börsen notieren zum Handelsstart ebenfalls tiefer. In Asien dominierten am Dienstag die Verkäufer.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dreht am zweiten Handelstag der Woche geringfügig ins Plus.

So eröffnete der ATX notierte im frühen Verlauf 0,62 Prozent tiefer bei 3.257,49 Punkten und kann inzwischen aber leicht über die Nulllinie steigen.

Schwache Vorgaben aus Fernost, ein tieferes europäisches Umfeld und Gewinnmitnahmen nach der längeren Aufwärtsserie lasteten zunächst noch auf dem Wiener Markt. Doch die Stimmung hellte sich nach und nach auf - eine Trendwende bei den ATX-Schwergewichten half dem Leitindex schließlich beim Vorstoß ins positive Terrain.

Dominierende Themen am Markt sind weiterhin die Zins- und Inflationssorgen. Zuletzt signalisierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Kampf gegen die hohe Inflation eine baldige Zinswende. "Ausgehend von den derzeitigen Aussichten werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden", kündigte Lagarde in einem von der Notenbank veröffentlichten Beitrag an. Die erste Zinserhöhung stellte sie für den Juli in Aussicht.

In Wien blieb es meldungsseitig am Vormittag still, auch von Analystenseite gab es noch keine frischen Impulse. Zahlen zum ersten Quartal kommen am heutigen Dienstag von CA Immo und der Immofinanz - allerdings werden diese erst nach Börsenschluss veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel nach.

Der deutsche Leitindex DAX startete 0,93 Prozent tiefer bei 14.043,22 Punkten und bleibt auch im Verlauf schwach.

Beim DAX bleibt der tags zuvor schon geknackt geglaubte Abwärtstrend seit Anfang Januar damit intakt, und auch die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend fungiert weiter als Kursbremse. Wie so oft in jüngster Vergangenheit nutzen die Anleger die Gelegenheit, nach zwischenzeitlich verbuchten Kursgewinnen Aktien wieder zu verkaufen.

"An einem Tag zeigen sich die Marktteilnehmer euphorisch und verdrängen die altbekannten Belastungsfaktoren. Und kurze Zeit später ist die gute Laune plötzlich verflogen. Die Zins- und Rezessionssorgen ziehen die Märkte dann wieder in das Tal der Tränen", fasste Analyst Christian Henke vom Broker IG die Lage am Aktienmarkt zusammen.

Aus Konjunktursicht waren am Vormittag die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone von Interesse. Diese enttäuschten nicht, brachten aber auch kaum positive Impulse für den Markt.

WALL STREET

Am Dienstag zeigen sich die US-Märkte zum Handelsstart tiefer.

Der Dow Jones startet mit 0,51 Prozent auf 31,717,61 Zählern tiefer. Auch der technologielastige NASDAQ Composite startet Verlusten in die Sitzung, er eröffnet mit -0,81 Prozent bei 11.326,44 Einheiten.

Die Gewinnwarnung von Snap verdirbt den Teilnehmern an der Wall Street am Dienstag die Kauflaune. Vor allem Technologiewerte leiden unter der Hiobsbotschaft. Snap kann die Prognose für das laufende Quartal nicht halten. Die Betreibergesellschaft des sozialen Netzwerks Snapchat gab eine Gewinnwarnung aus und kündigte an, die Einstellung neuer Mitarbeiter und Investitionen zu drosseln.

Am Vortag war es noch zu einer Rally gekommen, was viele aber mehr als Gegenbewegung nach der längsten Verluststrecke seit 1932 gesehen hatten. Unter anderem stützten aber auch Aussagen von JP Morgan, denen zufolge die US-Konsumenten sich offenbar in guter finanzieller Verfassung befänden. Händler sind dennoch überzeugt, dass angesichts der bekannten Probleme die Volatilität erhöht bleiben wird. Am Markt geht die Angst um, dass die Federal Reserve mit ihrer straffen Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung die Wirtschaft in die Rezession treiben wird. Der S&P 500 steht erneut kurz vor Bärenmarktniveau - das heisst 20 Prozent unter dem vergangenen Hoch.

ASIEN

Nach der uneinheitlichen Vortagesentwicklung ging es an den größten Börsen in Asien am Dienstag auf rotes Terrain.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 0,94 Prozent auf 26.748,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen für den Shanghai Composite kräftiger nach unten, das Börsenbarometer verlor 2,37 Prozent auf 3.072,37 Punkte. Der Hang Seng rutschte um 1,92 Prozent auf 20.077,74 Punkte ab.

Erneut dämpften Konjunktursorgen die Kauflaune, während positive Impulse verpufften. Anleger in der Region sorgten sich, dass die infolge des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegenen Rohstoffpreise, die Lockdowns in China im Zuge der jüngsten Pandemiewelle und die Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation die Wirtschaft ausbremsen, wie Beobachter anmerkten. Dahinter verblasste, dass US-Präsident Joe Biden während seines Besuchs in Japan eine Überprüfung der Strafzinsen auf Importe aus China angekündigt hat, die sein Vorgänger Donald Trump verhängt hatte. Technologiewerte wurden in der ganzen Region verkauft. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf den Einbruch der Snap-Aktie im nachbörslichen US-Handel. Das Unternehmen hatte gewarnt, dass wahrscheinlich die Ziele bei Umsatz und operativem Gewinn verfehlt würden. Die Aktie fiel darauf um über 30 Prozent. Das machte Erholungsbemühungen des Tech-Sektors erst einmal zunichte.

Die chinesischen Festlandsbörsen litten unterdessen unter den steigenden Corona-Zahlen im Land, die Sorgen vor weiteren Lockdowns mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Konjunktur anheizten.

Japanische Aktien litten auch unter der nachlassenden Dynamik der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Grund seien Störungen in den Lieferketten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX