Sorgen um US-Schuldenstreit nehmen zu: ATX in Rot -- DAX fällt unter 16.000-Punkte-Marke -- Asiatische Börsen mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex bewegen sich am Mittwoch abwärts. An den Börsen in Fernost überwiegen zur Wochenmitte die Verkäufer. An der Wall Street ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt im Mittwochshandel nach.

Der ATX verlor kurz nach Handelsbeginn 0,32 Prozent auf 3.173,88 Punkte und vergrößert sein Minus anschließend.

Der Wiener Aktienmarkt gibt zur Wochenmitte nach. Der US-Schuldenstreit schwelt weiter, noch immer konnten sich die Demokraten und Republikaner in Washington nicht auf eine Anhebung der Schuldengrenze einigen. Mit Anfang Juni könnte der Staat in den USA demnach Schwierigkeiten bekommen, seine Verbindlichkeiten zu bedienen. "Angesichts des immer kürzeren Zeitfensters bis zum Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit werden die Anleger sukzessive nervöser", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage.

Datenseitig gelte das Interesse am Mittwoch dann dem ifo Geschäftsklima für Deutschland, schreiben die Analysten der Helaba. Am Abend (nach europäischem Börsenschluss) wird dann das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht.

Unter den Aktien in Wien stehen heute PORR und Schoeller-Bleckmann (SBO) mit Zahlen im Fokus. Nach Handelsschluss wird auch CA Immo seine Bücher öffnen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit deutlichen Verlusten.

Der DAX eröffnete um 0,89 Prozent tiefer bei 16.008,52 Punkten und rutscht im Anschluss weiter ab. Dabei unterschreitet er die Marke von 16.000 Punkten.

Mit dem anhaltenden US-Schuldenstreit kommt es beim DAX am Mittwoch zu weiteren Kursabschlägen. Noch am Freitag hatte der DAX mit 16.331,94 Punkten ein Rekordhoch erreicht. "Angesichts des immer kürzeren Zeitfensters bis zum Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit werden die Anleger sukzessive nervöser", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden. "Trotz des Kursrückgangs waren die Umsätze gestern aber niedrig", so Altmann weiter. "Bisher sind es recht wenige, die das neue Hoch zum Verkaufen genutzt haben. Die Masse hofft auf weitere Kursgewinne."

Neben dem US-Schuldenstreit steht zur Wochenmitte das deutsche ifo-Geschäftsklima im Fokus. Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba sprechen von negativen Vorgaben für den konjunkturellen Frühindikator. Denn "sowohl die ZEW-Umfrage als auch das Sentix-Investorenvertrauen haben nachgegeben und eine Verschlechterung der aktuellen konjunkturellen Lage und der Erwartung an die wirtschaftlichen Entwicklungen mit sich gebracht". Sie erinnerten zudem an die am Dienstag veröffentlichten, durchwachsenen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Unter dem Strich ließen diese Indikationen nach sechs Anstiegen in Folge einen leicht rückläufigen ifo-Index erwarten. Große Auswirkungen auf die Aktienmärkte sollte dies der Helaba zufolge aber nicht haben.

Erst am Abend wird das Protokoll zu letzten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell die Möglichkeit einer Pause im Zinserhöhungszyklus in den Raum gestellt habe, habe der Markt zunächst eine Reihe von Zinssenkungen eingepreist, so die Helaba-Experten. Doch "inzwischen sind die Zinserwartungen wieder gestiegen, und Zinserhöhungen im Juni und Juli werden marktseitig nicht mehr ausgeschlossen, wenn auch mit geringen Wahrscheinlichkeiten".

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstag schwächer.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,69 Prozent tiefer bei 33.055,57 Punkten, während der technologielastige NASDAQ Composite mit einem Verlust von 1,26 Prozent bei 12.560,25 Punkten aus dem Handel ging.

Im Fokus der Anleger stand nach wie vor der Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. In einem weiteren Spitzengespräch wurde immer noch keine Einigung erzielt, auch wenn sich das Weisse Haus und die Republikaner über den Verlauf des Gesprächs vom Vortag zufrieden geäussert hatten. Ohne eine Lösung droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben am Mittwoch weiter nach.

Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zum Handelsschluss um 0,89 Prozent auf 30.682,68 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich um 1,28 Prozent auf 3.204,75 Zähler nach. In Hongkong büsst der Hang Seng gegen 9:30 Uhr unserer Zeit 1,73 Prozent auf 19.096 Stellen ein.

Zunehmende Skepsis, ob es zu einer Einigung im US-Schuldenstreit kommt, belastet die Kurse in Asien am Mittwoch. Dies hatte am Dienstag auch die Wall Street ins Minus gedrückt. Die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten für eine Anhebung der Schuldenobergrenze stocken. Damit droht weiter eine Zahlungsunfähigkeit der USA, mit nicht absehbaren Folgen für die globale Konjunktur.

"Es gibt Anzeichen dafür, dass die Märkte beginnen, das Risiko zu verringern, da der Termin für die Schuldenobergrenze näher rückt", sagt Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone. "Der Stillstand in den Verhandlungen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Repräsentantenhaus und der Senat nächste Woche über ein Abkommen abstimmen, nur wenige Stunden vor dem 1. Juni, dem Datum, an dem Finanzministerin Yellen sagte, dass den USA das Geld ausgehen könnte, um ihre Rechnungen zu bezahlen", ergänzt Jeff Ng, Senior Currency Analyst der MUFG Bank.

Die Analysten von Guotai Junan gehen zudem davon aus, dass sich der Abwärtsdruck an den chinesischen Märkten fortsetzen könnte, da die Stimmung angesichts der langsamer als erwartet verlaufenden Erholung der Konsumausgaben nach der Wiedereröffnung in China schwach bleibe, während auch die geldpolitischen Unterstützungsmassnahmen weniger aggressiv erschienen als von einigen erhofft.

Im Blick steht heute zudem auch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Dieses könnte zeigen, wie die Fed-Mitglieder zu weiteren Zinserhöhungen stehen und ob sich bereits ein Konsens für eine Pause bei der nächsten Sitzung im Juni abzeichnet. Das Protokoll wird am Mittwochabend (MESZ) veröffentlicht.

