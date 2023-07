Warten auf Zinsentscheidungen: ATX stabil -- DAX stabil -- Asiatische Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wocheneinstieg stabil. Der deutsche Aktienmarkt notiert am ersten Handelstag der Woche seitwärts. Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Montag uneins.

AUSTRIA

Der Wiener Markt bewegt sich am Montag seitwärts.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsstart 0,03 Prozent fester bei 3.213,42 Punkten und bewegt sich auch im weiteren Verlauf Nahe des Schlusskurses von Freitag.

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag stabil.

Die Vorgaben von den US-Börsen und den asiatischen Handelsplätzen sind uneinheitlich, aber insgesamt kündigt sich ein verhaltener Wochenstart. Denn bereits heute sind die Blicke der Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidung der großen Notenbanken im Wochenverlauf gerichtet. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte anheben.

"Die Frage ist allerdings, ob das Ende der Fahnenstange damit erreicht ist oder ob es weitere Erhöhungen geben wird. Zwar rechnen wir nicht damit, auszuschließen ist es aber nicht und die Notenbanken werden sich wohl alle Optionen offenhalten. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Schritte sinkt aber, sollte sich der disinflationäre Trend fortsetzen und die Konjunktur zur Schwäche neigen", schreiben die Experten der Helaba.

Aus den USA werden vor der Zinssitzung keine wichtigen Zahlenveröffentlichungen mehr erwartet, in der Eurozone hingegen stehen zum Wochenstart die Einkaufsmanagerindizes für Juli an. "Der konjunkturelle Pessimismus in Deutschland und der Eurozone ist groß und daran werden die Stimmungsindikatoren wohl nichts ändern", meint die Helaba im Vorfeld der Zahlen.

DEUTSCHLAND

An der deutschen Börse zeigt sich am Montag stabil.

Der DAX startete 0,31 Prozent leichter bei 16.126,71 Punkten in die Woche und notiert im weiteren Verlauf um die Nulllinie herum.

Nach der stabilen Vorwoche zeichnen sich im DAX am Montag leichte Verluste ab. In der Vorwoche hatte der DAX 0,4 Prozent zugelegt. Ein Anlauf auf das Vierwochenhoch von 16 240 Punkten wurde allerdings schnell ausgebremst. Die Anleger agierten äußerst zurückhaltend, da in dieser Woche wichtige Leitzinsentscheidungen anstehen. Der Markt habe seitens der US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch eingepreist und erwarte diesen Zinsschritt am Donnerstag auch von der Europäischen Zentralbank (EZB), hieß es bei der Credit Suisse. Am Freitag folgt dann noch die Bank of Japan.

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Freitag relativ lustlos ins Wochenende verabschiedet.

Beim Dow Jones Index schmolzen anfängliche Kursgewinne kurz vor Handelsschluss wieder dahin. Gegenüber dem Vortag verbuchte der Index mit 35.227,69 Punkten einen marginalen Tagesgewinn in Höhe von 0,01 Prozent. Der technologielastige NASDAQ Composite musste indes ein leichtes Minus hinnehmen und rutschte um 0,22 Prozent auf 14.032,81 Zähler ab.

Die US-Aktienindizes haben sich am Freitag mehr oder weniger seitwärts bewegt, nachdem am Vortag Technologiewerte unter massivem Abgabedruck gestanden hatten. Am Berichtstag spielten vor allem zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen die Neugewichtung im NASDAQ 100, die am Freitag nach Börsenschluss stattfindet und zur Eröffnung am Montag in Kraft tritt, zum anderen der Verfall von rund 2,3 Billionen Dollar schweren börsennotierten Optionen in den USA. "Es scheint ein wenig Angst bei einigen der Top-Tech-Werte zu geben, da sie am Montag bei der Neuausrichtung der NASDAQ einen Abschlag erhalten werden", sagte Navellier. NVIDIA und Microsoft sind am stärksten von der Neuausrichtung des NASDAQ betroffen.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ist am Montag keine Tendenz auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei hat letztlich 1,23 Prozent auf 32.700,94 Punkte gewonnen.

Während der Shanghai Composite schliesslich 0,11 Prozent auf 3.164,16 Einheiten verloren hat, geht es für den Hang Seng in Hongkong zeitweise 2,27 Prozent auf 18.641,42 nach unten (MEZ 10:00).

Zum Start in die neue Woche lässt sich an den Börsen in Ostasien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während überraschend starke Geschäftszahlen heimischer Unternehmen die japanische Börse zulegen lassen, bremsen Konjunktursorgen die chinesischen Handelsplätze.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index. Aktien des mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Immobiliensektors führen die Verlierer an. An der Börse in Schanghai liegt der Composite-Index geht es ebenfalls abwärts. Anleger setzen hier auf neue Wirtschaftsstimuli nach der anstehenden Sitzung des Politbüros.

Am Tokioter Aktienmarkt gewinnt der Nikkei-225-Index. Stützend wirkt die Hoffnung, dass die japanische Notenbank bei ihrer Zinssitzung in dieser Woche ihre lockere Geldpolitik bekräftigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX