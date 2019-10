ATX stabil -- DAX fester -- Börsen in Fernost hauptsächlich im Plus

Am heimischen Aktienmarkt greifen Anleger zögerlich zu. In Deutschland ist die Stimmung freundlich. Asiens Aktienmärkte verzeichnen teilweise Aufschläge.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert steigt ins Plus.

Der Leitindex ATX notierte kurz nach dem Handelsstart am Donnerstag kaum berändert und tendiert auch aktuell nur um den Vortagesschlusskurs.

Unterstützt von leicht positiven Vorgaben von der Wall Street und aus Tokio zeigt sich der heimische Aktienmarkt nach seinem jüngsten Aufwärtsschub stabil.

Auf Unternehmensseite fehlen in Wien noch die fundamentalen Neuigkeiten.

International steht die letzte Zinssitzung von EZB-Präsident Mario Draghi im Blickfeld der Akteure. Eine Veränderung der Leitzinsen wird von Experten nicht erwartet. Möglicherweise werde sich die EZB aber zum so genannten Tiering äußern, dem zweistufigen Staffelzins, weil die längeren Euribor- und Geldmarktsätze zuletzt tendenziell gestiegen sind. Dahinter verbirgt sich die anstehende Einführung differenzierter Einlagensätze, nach denen Banken ab dem 30. Oktober einen Teil ihrer Einlagen ohne Strafzins bei der EZB anlegen können.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex weist grüne Vorzeichen aus.

Der DAX verbuchte zum Ertönen der Startglocke einen Gewinn von 0,49 Prozent bei 12.860,63 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Der DAX zeigt am Donnerstag weiter Vorwärtsdrang - mit 12.819 Punkten hatte er tags zuvor einen neuen Höchststand seit Juli vergangenen Jahres erreicht. Neben zahlreichen Quartalsberichten - darunter BASF und Daimler - steht die Europäische Zentralbank im Fokus, auch wenn für die letzte Zinssitzung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi keine neuen Weichenstellungen erwartet werden. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

"Die zuletzt vollzogene Entwicklung des Dax ist sehr beachtenswert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Gerade in Hinblick auf die bisherigen Störfeuer in der geopolitischen Gemengelage war eine Konsolidierung wahrscheinlicher gewesen. Nun aber setzen die institutionellen Investoren verstärkt auf deutsche Aktien und antizipieren damit eine baldige Konjunkturerholung in Europa und speziell in Deutschland."

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch mit leicht freundlicher Tendenz.

Der Dow Jones startete etwas stärker und pendelte im Handelsverlauf immer wieder um seinen Vortagesschluss. Schlussendlich verbuchte er ein Plus von 0,17 Prozent bei 26.833,17 Zählern. Daneben eröffnete der NASDAQ Composite etwas leichter und bewegte sich ebenfalls zwischen Gewinn- und Verlustzone. Bis zum Handelsende ging es letztlich 0,19 Prozent auf 8.119,79 Einheiten hoch.

Die Anleger an der Wall Street agierten auch am Mittwoch vorsichtig. Am Dienstag hatte der Dow bereits wegen der Unsicherheit über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union leicht im Minus geschlossen. Seit dem Zwischentief Anfang Oktober aber hat der US-Leitindex wegen gestiegener Hoffnungen auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit schon um rund 4 Prozent zugelegt.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem Zahlen von Caterpillar, Boeing und Snap im Fokus der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen notieren am Donnerstag mit unterschiedlicher Tendenz.

In Japan legt der Nikkei 0,60 Prozent zu auf 22.762,18 Punkte (Stand: 07.30 Uhr MESZ).

Der Shanghai Composite gibt währenddessen 0,24 Prozent nach auf 2.934,46 Zähler. Parallel notiert der Hang Seng in Hongkong 0,53 Prozent im Plus bei 26.708,05 Einheiten.

Mangels frischer Impulse zeigen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag keine klare Richtung. Nach leicht positiven Vorgaben der Wall Street überwiegen kleine Kursgewinne. Die Märkte warteten auf die weitere Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit, heisst es. Für Kursbewegungen sorgt damit vornehmlich die Quartalsberichtssaison.

Tendenziell stützend wirke im Hintergrund die Erwartung, dass die US-Notenbank kommende Woche die Leitzinsen senke, während von der EZB im späteren Tagesverlauf am Donnerstag keine neuen Beschlüsse erwartet würden. Sie hatte bereits im vergangenen Monat Lockerungsmassnahmen verkündet.

In Shanghai bremse die Einschätzung etwas, dass Peking kurzfristig keine weiteren konjunkturstimulierenden Massnahmen beschliessen dürfte, so die Volkswirte von KGI Securities.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa