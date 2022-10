Asiatische Börsen laufen in verschiedene Richtungen

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag uneinheitlich: In Japan geht es bergauf, während die Anleger in China Reißaus nehmen.

Der heimische Aktienmarkt erlitt zum Wochenausklang Verluste.

Der ATX blieb nach einem negativen Start auf rotem Terrain. Dank einer freundlichen Wall Street wurden die Verluste jedoch am Nachmittag eingegrenzt und der österreichische Leitindex konnte somit am Abend 0,74 Prozent leichter bei 2.775,09 Zählern schließen.

Damit endete zumindest vorläufig die jüngste Erholungsbewegung für den Wiener Markt - der ATX hatte am Vortag seinen fünften Gewinntag in sechs Börsensitzungen absolviert. "An den Finanzmärkten ist nach einer Phase der Beruhigung und verstärkter Zuversicht Ernüchterung eingekehrt. Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen dominieren wieder das Handelsgeschehen", fassten die Marktexperten der Helaba zusammen.

Politisch kamen in der Nacht auf Freitag wichtige Nachrichten aus Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. "Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel.

Der deutsche Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach.

Der DAX war deutlich tiefer gestartet, doch am Nachmittag konnten mit Unterstützung einer freundlichen Wall Street die Verluste reduziert werden. Letztlich beendete der deutsche Leitindex den Handelstag mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 12.730,90 Punkten.

Am Ende einer bis dahin guten Woche ließ der DAX Federn, auch belastet von einer erneuten Gewinnwarnung von adidas.

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht steigende Zinsen ungebrochen als "große Sorge der Aktienanleger".

"Nach den kleinen Hoffnungszeichen zu Beginn der Woche ist der Markt wieder in seinem derzeit leider normalen Fahrwasser angekommen", schrieben zu Wochenschluss die Experten des Bankhauses Metzler. Ohne wichtige Konjunkturdaten bleibe den Anlegern am Freitag Zeit dazu, um bereits über die Ausrichtung für die neue Handelswoche nachzudenken. Dann wartet neben der Berichtssaison der nächste Zinsentscheid der EZB am Donnerstag als großes Highlight auf die Anleger.

Die US-Märkte drehen nach einem schwachen Start am Freitag ins Plus und verbuchen zum Sitzungsende kräfige Zuwächse.

Der Dow Jones zeigte sich ausgesprochen freundlich und legte um 2,47 Prozent auf 31.082,56 Zähler zu. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls deutlich bergauf und verbesserte sich um 2,31 Prozent auf 10.859,72 Punkte.

Stützend wirkte ein Artikel des Wall Street Journals, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet wurde, könnte der zweite Zinsschritt im Dezember mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen, heißt es in dem Artikel.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach. Die Rendite zehnjährige US-Papiere notierte 0,5 Basispunkte niedriger bei 4,23 Prozent. Am Mittwoch und Donnerstag hatten deutlich steigende Anleiherenditen und Rezessionssorgen die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst.

Wichtige US-Konjunkturdaten standen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Die Anleger blickten daher vor allem auf die laufende Bilanzsaison. Diese ist bislang recht solide verlaufen. Zwar meldeten viele Unternehmen Gewinnrückgänge, die aber meist vergleichsweise moderat ausfielen.

Die wichtigsten asiatischen Börsen können sich am Montag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio steigt der Nikkei zwischenzeitlich um 0,61 Prozent auf 27.055,90 Zähler (Stand: 7:00 Uhr)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite hingegen runter, der Index verliert zeitweise 0,89 Prozent auf 3.011,74 Punkte. In Hongkong müssen die Verluste herbe Verluste verkraften. Der Hang Seng verliert stellenweise satte 4,99 Prozent auf 15.401,64 Einheiten.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Fernost. Während in Tokio die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank für Aufschläge sorgt, geht es an den chinesischen Börsen kräftig nach unten.

Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees der KP verstärkt die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde, so Marktteilnehmer. Xi war am Wochenende für weitere fünf Jahre gewählt worden. Die Ernennungen für das Gremium "zeigen, dass China vom wirtschaftlichen Pragmatismus zur politischen Ideologie übergeht", so Ales Koutny, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. "Die Botschaft ist klar: Die Null-Covid-Lockdowns, die Agenda für gemeinsamen Wohlstand und die sektoralen Maßnahmen werden nicht verschwinden", ergänzt er. Diese Risiken dürften Chinas jährliches Wirtschaftswachstum auf nur 2 bis 3 Prozent begrenzen, so der Teilnehmer weiter.

Dem gegenüber stehen die neusten offiziellen Daten für das Wirtschaftswachstum in China im dritten Quartal. Demnach hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Zeitraum um 3,9 Prozent erhöht und damit über der Prognose einer Zunahme um 3,5 Prozent gelegen.

Vor allem Technologiewerte in Hongkong stehen unter Druck. Für die Aktien von Alibaba und Tencent geht es um bis zu zehn Prozent abwärts - belastet von deutlich gestiegenen Marktzinsen in den USA.

