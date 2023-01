ATX leicht tiefer -- DAX schwächer -- Japans Börse schließt leicht im Plus - China-Märkte weiter in Feiertagspause

Der heimische Markt zeigt sich im Mittwochshandel etwas tiefer. Der deutsche Leitindex notiert zur Wochenmitte mit negativer Tendenz. Der japanische Aktienmarkt war am Mittwoch von Gewinnen geprägt. Die chinesischen Märkte verweilten weiterhin in der Feiertagspause.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Mittwoch etwas schwächer.

Der ATX tendiert am Vormittag leicht tiefer.

Datenseitig steht am heutigen Handelstag das ifo-Geschäftsklima für Deutschland im Fokus. Dies hat sich wie erwartet verbessert. Für die Aktienmärkte ist dies ein zweischneidiges Schwert: Eine bessere Wirtschaftslage erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit von stärkeren Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank EZB. Davon könnten wiederum die in Wien schwergewichteten Banken profitieren.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt wagen sich am Mittwoch zunächst nicht aus der Deckung.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem minimalen Plus von 0,02 Prozent bei 15.095,72 Punkten, zeigt sich im Anschluss allerdings im Minus.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ihre jüngste Zurückhaltung nach dem starken Jahresstart am Mittwoch beibehalten. "Der DAX stemmt sich bisher erfolgreich gegen einen größeren Rücksetzer. Für einen weiteren Kursanstieg mangelt es aber an positiven Impulsen", erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Vor einer Woche hatte der DAX einen Höchststand seit Februar 2022 erreicht und im noch jungen Jahr fast 10 Prozent gewonnen. In der anschliessenden Konsolidierungsphase konnte er die Marke von 15.000 Punkten aber nur mit Mühe verteidigen.

Im Blick der Anleger stand außerdem die Veröffentlichung des ifo-Index: Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar wie erwartet aufgehellt, was alleine an besseren Geschäftserwartungen lag. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 90,2 (Dezember: 88,6) Punkte.

WALL STREET

Die US-Anleger agierten am Dienstag wieder zurückhaltender.

Der Dow Jones schaffte dennoch ein kleines Plus und ging 0,31 Prozent höher bei 33.733,83 Punkten in den Feierabend. Der Tech-Index NASDAQ Composite verlor daneben 0,27 Prozent und schloss bei 11.334,27 Punkten.

Unternehmen sorgten im Zuge der allmählich an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison nicht nur für lange Gesichter, sondern konnten auch hier und da überzeugen. Die kurz nach dem Handelsstart veröffentlichten Stimmungsdaten aus der US-Industrie und dem Dienstleistungssektor wirkten sich dagegen kaum aus.

Die von S&P Global ermittelten Stimmungsdaten für Januar fielen einer ersten Schätzung zufolge besser als erwartet aus. Beide Werte liegen aber weiterhin unter der Schwelle von 50, die Wachstum signalisiert. Den US-Kennzahlen von S&P für die Industrie und den Dienstleistungssektor wird allerdings nicht dieselbe hohe Bedeutung beigemessen wie dem "alteingesessenen" ISM-Index, der etwas später im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird.

ASIEN

In Japan wurden zur Wochenmitte Gewinne verzeichnet, die China-Börsen blieben weiter in der Feiertagspause.

In Japan stieg der Nikkei letztlich 0,35 Prozent auf 27.395,01 Punkte.

In China findet unterdessen feiertagsbedingt weiter kein Handel statt. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3.264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,82 Prozent auf 22.044,65 Indexpunkte zu.

Weiter nach oben ging es am Mittwoch an der Börse in Tokio. Der Nikkei-Index legte weiter zu, nachdem bereits an den beiden Vortagen noch deutlichere Gewinne verzeichnet wurden. An den anderen Plätzen wie unter anderem Shanghai und Hongkong fanden Feierlichkeiten zum Mondneujahrsfest statt, der Börsenhandel ruhte dort weiterhin. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX