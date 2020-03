Weitere Erholung: ATX höher erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Am heimischen Markt dürfte sich die Erholung am Mittwoch fortsetzen, während auch das deutsche Börsenbarometer fester erwartet wird. Zur Wochenmitte wagen sich Anleger an den asiatischen Handelsplätzen aus der Deckung.

AUSTRIA

In Wien dürften sich Anleger zur Wochenmitte freundlich gestimmt präsentieren.

Der Leitindex ATX gewinnt im vorbörslichen Handel.

Zwischen Rally-Fortsetzung und Gewinnmitnahmen nach den rasanten Kursgewinnen vom Vortag schwanken Händler am Mittwoch an Europas Börsen. Die Hoffnung auf eine Einigung beim US-Rettungspaktet hatte am Dienstag für einen Kurssprung von 11 Prozent im Dow Jones Index gesorgt, der größte Tagesgewinn seit 1933. Gleichzeitig sorgt aber US-Präsident Trump wieder für Verwirrung, der entgegen dem Rat der Medizinfachleute das Land schon in zwei Wochen zu Ostern wieder auf normalen Pfaden sehen will. Ob Europa nach den US-Gewinnen weiter zulegt oder mit der nun erfolgten Einigung auf ein Rettungspaket in den USA erst einmal Gewinne nach dem Motto "buy the rumour, sell the fact" mitnimmt, ist noch offen. Positive Zeichen für eine Fortsetzung der Erholung kommen nicht nur durch die Käufe der Schnäppchenjäger, sondern auch aus der realen Wirtschaft. Dort ziehen die Preise für Öl und Industriemetalle wieder an. Weniger im Blick steht der Ifo-Geschäftsklimaindex. Er wird nur in einer finalen Form vorgelegt, nachdem er bereits wegen der Krise vorgezogen worden war.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch dürfte es für den deutschen Leitindex weiter bergauf gehen.

Der DAX notiert vorbörslich auf grünem Terrain.

Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch etwas höher treiben. Nach langen Verhandlungen haben sich das Weiße Haus und die Demokraten auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal hatte am Vortag die Kurse bereits stark nach oben getrieben: Der DAX hatte mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow hatte am Vorabend mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt.

Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell kündigten an, das Gesetz über das Hilfspaket werde noch am Mittwoch verabschiedet. Analysten und Händler dürften nun auf die Details des Programms zur Ankurbelung der Wirtschaft warten und diese dann aus Marktsicht bewerten. Schon im Vorfeld des Konjunkturpakets hatten Börsianer für die kommenden Tage und Wochen weiter starke Kursschwankungen prognostiziert.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigten sich Anleger am Dienstag wieder optimistisch.

Der Dow Jones legte im Handelsverlauf kräftig zu und ging mit einem Plus von 11,37 Prozent bei 20.704,91 Punkten aus dem Handel. Seit 1933 ging es für den US-Leitindex an einem Handelstag nicht mehr so kräftig aufwärts. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich ebenfalls mit kräftigen Gewinnen aus dem Handel: Am Ende zog der Techwerteindex 8,12 Prozent auf 7.417,86 Indexpunkte an.

Nach einer erneuten Talfahrt zum Wochenstart haben die US-Börsen am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Anleger hofften auf eine rasche politische Einigung über ein weiteres Hilfspaket gegen die Corona-Krise. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, zeigte sich zuversichtlich, dass binnen weniger Stunden eine Einigung erreicht werde. Nun setzten Anleger darauf, dass sich Senat und Kongress an diesem Tag zusammenraufen und das avisierte Paket beschliessen. Immerhin steigt der Druck auf die Akteure von Tag zu Tag. Zudem wurden die weiteren Hilfsmassnahmen der US-Notenbank (Fed), die am Vortag bekannt gegeben wurden, positiver bewertet.

ASIEN

Am Mittwoch werden in Asien Gewinne verbucht.

In Japan legt der Nikkei derzeit 8,04 Prozent zu auf 19.546,63 Einheiten.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es bergauf: Der Shanghai Composite gewinnt 2,24 Prozent auf 2.783,55 Einheiten, während der Hang Seng um 3,22 Prozent anzieht auf 23.393,80 Zähler.

Die kräftige Gegenbewegung der asiatischen Aktienmärkte vom Dienstag setzt sich am Mittwoch fort. Für Rückenwind sorgte zunächst das 11-prozentige Plus an der Wall Street. Nochmals Fahrt nahmen die Börsen im Späthandel auf, als die Nachricht über die Ticker lief, dass sich in den USA die Trump-Regierung und die Demokraten über ein Massnahmenpaket geeinigt haben. Zuletzt hatte es geheißen, die Hilfen dürften ein Volumen von bis zu zwei Billionen Dollar haben.

Für Zuversicht nach dem Kursdebakel der vergangenen Wochen sorgt weiter, dass die massiven Konjunkturstimuli der Notenbanken und Regierungen weltweit die Folgen der Coronavirus-Pandemie dämpfen werden und dass es nach dem Abklingen der Krise zu einer kräftigen Konjunkturerholung kommen wird. Daneben nehmen die Hoffnungen zu, die Ausbreitung an sich unter Kontrolle bringen zu können, nachdem im chinesischen Ausbruchszentrum der Pandemie immer mehr Restriktionen wieder gelockert werden.

Anlageexpertin Catherine Yeung von Fidelity International spricht von den ersten Käufen einiger Investoren seit Wochen. Zugleich geht sie dabei von Schnäppchenkäufen aus und rechnet mit weiter volatilen Märkten angesichts der grassierenden Pandemie mit mittlerweile über 400.000 bestätigten Infektionsfälle weltweit. "Es ist zu früh zu sagen, ob wir schon auf einem konjunkturellen Erholungsweg sind", so Yeung. Darüber dürften in den nächsten Wochen die Rettungspakete Aufschluss geben.

